https://crimea.ria.ru/20240215/putin-sozhaleet-chto-spetsoperatsiyu-po-ukraine-ne-nachali-ranshe-1134955238.html

Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньше

Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньше - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньше

Президент России Владимир Путин заявил, что может сожалеть только о том, что активные действия по Украине не были начаты раньше. Об этом он сообщил в интервью... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T00:09

2024-02-15T00:09

2024-02-15T00:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что может сожалеть только о том, что активные действия по Украине не были начаты раньше. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.Президент подчеркнул, что триггером для начала спецоперации стал полный отказ украинских властей от выполнения "минских соглашений", а также непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса: Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику.В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской и незначительная часть Харьковской областей. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на УкраинеСпецоперация обеспечит безопасность Донбасса, Крыма и всей России – ПутинПутин: РФ молниеносно ответит на вмешательство в события на Украине извне

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