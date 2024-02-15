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Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньше - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньше
Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньше - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньше
Президент России Владимир Путин заявил, что может сожалеть только о том, что активные действия по Украине не были начаты раньше. Об этом он сообщил в интервью... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T00:09
2024-02-15T00:11
владимир путин (политик)
новости сво
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
политика
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что может сожалеть только о том, что активные действия по Украине не были начаты раньше. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.Президент подчеркнул, что триггером для начала спецоперации стал полный отказ украинских властей от выполнения "минских соглашений", а также непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса: Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику.В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской и незначительная часть Харьковской областей. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на УкраинеСпецоперация обеспечит безопасность Донбасса, Крыма и всей России – ПутинПутин: РФ молниеносно ответит на вмешательство в события на Украине извне
https://crimea.ria.ru/20240209/putin-rossiya-poka-ne-dostigla-tseley-svo-1134815472.html
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4.7
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Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньше

Путин выразил сожаление, что Россия раньше не начала активных действий на Украине

00:09 15.02.2024 (обновлено: 00:11 15.02.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что может сожалеть только о том, что активные действия по Украине не были начаты раньше. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Единственное, о чем мы можем сожалеть – это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что триггером для начала спецоперации стал полный отказ украинских властей от выполнения "минских соглашений", а также непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса: Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику.
В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.
На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской и незначительная часть Харьковской областей. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
9 февраля, 06:43
Путин: Россия пока не достигла целей СВО
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Заголовок открываемого материала
00:16О чем Путин говорил с Карлсоном после интервью
00:09Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньше
00:01Дожди и ветер накроют Крым в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 февраля
23:46Путин назвал Такера Карлсона "опасным человеком"
22:58Главные новости Крыма: 14 февраля
22:47В Вашингтоне заговорили об "угрозе нацбезопасности" США
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