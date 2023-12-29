https://crimea.ria.ru/20231229/utverzhdena-programma-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-novykh-regionov-1133896131.html

Утверждена программа социально-экономического развития новых регионов

Утверждена программа социально-экономического развития новых регионов - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Утверждена программа социально-экономического развития новых регионов

Государственная программа восстановления и социально-экономического развития Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей утверждена правительством... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T12:44

2023-12-29T12:44

2023-12-29T12:44

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сэз в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Государственная программа восстановления и социально-экономического развития Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей утверждена правительством России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что из федерального бюджета будет субсидировано создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства; ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения; завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены; формирование современной городской среды; строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения, восстановление электрических сетей и морской инфраструктуры.Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах, отметили в ведомстве.Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" сообщил, что свыше триллиона рублей ежегодно предусмотрено на развитие новых регионов и их постепенное вхождение в экономическую жизнь России. Президент отметил, что в украинский период бывшие власти не уделяли им должного внимания. Аналогичная ситуация была и с Крымом до его воссоединения с Россией.В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – экспертКак Херсонская область готовится к выборам президента РоссииКогда Путин посетит новые регионы России

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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