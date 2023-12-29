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Утверждена программа социально-экономического развития новых регионов - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Утверждена программа социально-экономического развития новых регионов
Утверждена программа социально-экономического развития новых регионов - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Утверждена программа социально-экономического развития новых регионов
Государственная программа восстановления и социально-экономического развития Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей утверждена правительством... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T12:44
2023-12-29T12:44
россия
правительство россии
новые регионы россии
сэз в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Государственная программа восстановления и социально-экономического развития Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей утверждена правительством России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что из федерального бюджета будет субсидировано создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства; ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения; завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены; формирование современной городской среды; строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения, восстановление электрических сетей и морской инфраструктуры.Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах, отметили в ведомстве.Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" сообщил, что свыше триллиона рублей ежегодно предусмотрено на развитие новых регионов и их постепенное вхождение в экономическую жизнь России. Президент отметил, что в украинский период бывшие власти не уделяли им должного внимания. Аналогичная ситуация была и с Крымом до его воссоединения с Россией.В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – экспертКак Херсонская область готовится к выборам президента РоссииКогда Путин посетит новые регионы России
россия
новые регионы россии
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россия, правительство россии, новые регионы россии, сэз в новых регионах россии, экономика, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости, субсидии, федеральный бюджет
Утверждена программа социально-экономического развития новых регионов

Правительство утвердило госпрограмму развития новых регионов России до 2030 года

12:44 29.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Государственная программа восстановления и социально-экономического развития Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей утверждена правительством России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни – таковы основные цели государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", – сказано в сообщении.
Отмечается, что из федерального бюджета будет субсидировано создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства; ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения; завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены; формирование современной городской среды; строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения, восстановление электрических сетей и морской инфраструктуры.
Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах, отметили в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" сообщил, что свыше триллиона рублей ежегодно предусмотрено на развитие новых регионов и их постепенное вхождение в экономическую жизнь России. Президент отметил, что в украинский период бывшие власти не уделяли им должного внимания. Аналогичная ситуация была и с Крымом до его воссоединения с Россией.
В сентябре Путин сообщил, что на развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. По его словам, существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.
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