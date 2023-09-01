https://crimea.ria.ru/20230901/na-razvitie-novykh-regionov-vydelyat-2-trln-rubley-do-2026-goda--putin-1131103138.html

На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин

На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин - РИА Новости Крым, 01.09.2023

На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин

На развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. Об... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T17:17

2023-09-01T17:17

2023-09-01T17:25

владимир путин (политик)

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.Жители новых регионов видят, что федеральные власти настроены на развитие этих территорий, где многие сферы "были преданы забвению" прежними украинскими властями, констатировал президент.Он отметил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях живут "очень талантливые, трудоспособные и энергичные люди, которые не стоят с протянутой рукой, а готовы работать", но нужно создать им условия.Путин также заверил, что власти будут делать все необходимое для обеспечения безопасности новых субъектов и параллельно, не дожидаясь окончания этих мероприятий, развивать все вышеперечисленные направления.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.

https://crimea.ria.ru/20230901/putin-vedet-otkrytyy-urok-razgovory-o-vazhnom---pryamaya-translyatsiya-1131097015.html

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, федеральный бюджет