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На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин
На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин - РИА Новости Крым, 01.09.2023
На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин
На развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. Об... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T17:17
2023-09-01T17:17
2023-09-01T17:25
владимир путин (политик)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.Жители новых регионов видят, что федеральные власти настроены на развитие этих территорий, где многие сферы "были преданы забвению" прежними украинскими властями, констатировал президент.Он отметил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях живут "очень талантливые, трудоспособные и энергичные люди, которые не стоят с протянутой рукой, а готовы работать", но нужно создать им условия.Путин также заверил, что власти будут делать все необходимое для обеспечения безопасности новых субъектов и параллельно, не дожидаясь окончания этих мероприятий, развивать все вышеперечисленные направления.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20230901/putin-vedet-otkrytyy-urok-razgovory-o-vazhnom---pryamaya-translyatsiya-1131097015.html
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владимир путин (политик), новости, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, федеральный бюджет
На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин
Путин: на развитие новых регионов из бюджета выделят 1,9 трлн рублей в ближайшие 2,5 года
17:17 01.09.2023 (обновлено: 17:25 01.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На развитие новых субъектов Российской Федерации в ближайшие два с половиной года только из федерального бюджета будет выделено почти два триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, (новым регионам) нужна поддержка. В ближайшие два с половиной года только из федеральных источников планируется выделить почти два триллиона рублей на развитие этих территорий, 1,9 триллиона. Это приличные деньги", - сказал российский лидер в ходе открытого урока "Разговор о важном".
Жители новых регионов видят, что федеральные власти настроены на развитие этих территорий, где многие сферы "были преданы забвению" прежними украинскими властями, констатировал президент.
Он отметил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях живут "очень талантливые, трудоспособные и энергичные люди, которые не стоят с протянутой рукой, а готовы работать", но нужно создать им условия.
"У нас существует несколько программ развития территории. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства", – уточнил глава государства.
Путин также заверил, что власти будут делать все необходимое для обеспечения безопасности новых субъектов и параллельно, не дожидаясь окончания этих мероприятий, развивать все вышеперечисленные направления.
"Цель простая и понятная – чтобы люди ощутили себя частью большой страны и использовали все преимущества этой большой страны, жили бы не только в безопасных условиях, но и имели бы возможность развиваться, добиваться результата в жизни и обеспечить будущее своих детей", - добавил президент.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.