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Крым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – эксперт

Крым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – эксперт - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Крым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – эксперт

Аграрии Крыма, Запорожской и Херсонской областей в перспективе могут производить около восьми миллионов тонн зерновых культур, что крайне положительно скажется... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T15:05

2023-12-13T15:05

2023-12-13T15:05

крым

новые регионы россии

сельское хозяйство

урожай зерновых культур

урожай в крыму

херсонская область

запорожская область

арсен арзиев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма, Запорожской и Херсонской областей в перспективе могут производить около восьми миллионов тонн зерновых культур, что крайне положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал технический директор Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Арсен Арзиев."Херсонская и Запорожская области в совокупности с Крымом могут вместе производить не менее семи-восьми миллионов тонн зерновых культур. Это большие показатели. И, тем самым, мы будем оказывать большое значение в части продовольственной безопасности <…> России", - сказал он.Урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона.По информации Арзиева, пшеницы продовольственного класса (третьего и четвертого) в Республике Крым удалось собрать более 70 процентов, что является довольно хорошими показателем – не только обеспечивает продовольственную безопасность региона, но и дает возможность реализовывать это зерно в другие регионы России и отправлять в другие страны. При этом, эксперт отметил, что в этом году в Херсонской области зерна продовольственного класса собрали более 40 процентов, а в Запорожской области порядка 50-60 процентов от общего объема всего выращенного зерна.Он добавил, что аграрии с новых территорий понимают актуальность получения сертификата качества зерна для возможности быть максимально защищенными и уверенными в качестве собственной продукции.Как заявил на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе премьер-министр России Михаил Мишустин, РФ демонстрирует новые рекорды по производству зерна и остается мировым лидером в аграрном секторе.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспортный потенциал украинских портов упал почти наполовинуМИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зернаСколько риса удалось спасти в Крыму после подрыва Каховской ГЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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