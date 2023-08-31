https://crimea.ria.ru/20230831/nebyvalyy-urozhay-krym-obnovil-absolyutnyy-rekord-po-sboru-zernovykh-1131063413.html

Небывалый урожай: Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых

Небывалый урожай: Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Небывалый урожай: Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T10:30

2023-08-31T10:30

2023-08-31T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Гоцанюка, таких результатов удалось достичь благодаря высокой организации труда аграриев, а также федеральной поддержке агропромышленного комплекса республики. В частности, Крым ежегодно получает из госбюджета порядка 3,2 млрд рублей на поддержку развития сельского хозяйства.Председатель Совмина РК также заверил, что цены на хлеб в этом году расти не будут.Гоцанюк добавил, что на сегодняшний день в Крыму собрали 41 тысячу тонн овощей, что на 37% больше, чем в прошлом году. В частности, урожай картофеля составил 15 тысяч тонн – на треть больше прошлогоднего показателя.Урожай фруктов ожидается на уровне 90 тысяч тонн, уточнил он.Первый миллион тонн зерна и зернобобовых был намолочен в середине июля. Тогда глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что лидерами по урожайности стали Симферопольский, Раздольненский, Красноперекопский и Советский районы.К началу августа урожай зерновых превысил 2 миллиона тонн.В 2022 году урожай зерновых и зернобобовых (пшеница, рожь, ячмень, овес и др.) в Крыму составил порядка 2,1 млн тонн. В 1989 году этот показатель составил 2,15 млн тонн.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урожай в крыму, урожай зерновых культур, ход уборочной кампании в крыму, урожай, новости крыма, юрий гоцанюк, продовольственная безопасность крыма, сергей аксенов