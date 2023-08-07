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Впечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зерна
Впечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зерна - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Впечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зерна
Более двух миллионов тонн зерновых и бобовых культур обмолочено на полуострове к началу августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T11:09
2023-08-07T11:09
2023-08-07T11:13
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сергей аксенов
урожай зерновых культур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Более двух миллионов тонн зерновых и бобовых культур обмолочено на полуострове к началу августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, назвав результат впечатляющим."На седьмое августа фактически обмолочено более 560 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых. Это свыше 95 процентов от прогнозного показателя", - сообщает Аксенов.По мнению главы республики, это довольно впечатляющий результат. Аграрии Крыма своей работой вносят огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона."Спасибо всем за труд, за огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашего региона! Поздравляю наших аграриев с этим впечатляющим результатом!" - отметил глава региона.Первый миллион тонн зерна и зернобобовых был намолочен в середине июля. Аксенов подчеркнул, что лидерами по урожайности стали Симферопольский, Раздольненский, Красноперекопский и Советский районы.Ранее глава минсельхоза Крыма Андрей Савчук заявлял, что у Крыма нет конкурентов ни по одному из видов сельхозпродукции. Единственное, что требует более активного развития – это отрасль животноводства.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновыхРоссия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – ПутинАгросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230726/produktovaya-bezopasnost-v-krymu-otkryli-ogromnyy-sklad-kholodilnik-1130300342.html
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крым, сергей аксенов, урожай зерновых культур, урожай в крыму, урожай, сельское хозяйство, новости крыма
Впечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зерна
Аксенов: аграрии Крыма намолотили более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых
11:09 07.08.2023 (обновлено: 11:13 07.08.2023)