https://crimea.ria.ru/20230714/agrarii-kryma-sobrali-pervyy-million-tonn-zerna-1130054614.html
Аграрии Крыма собрали первый миллион тонн зерна
Аграрии Крыма собрали первый миллион тонн зерна - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Аграрии Крыма собрали первый миллион тонн зерна
Аграрии Крыма убрали половину посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочен уже 1 миллион тонн. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T12:10
2023-07-14T12:10
2023-07-14T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма убрали половину посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочен уже 1 миллион тонн. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.На сегодняшний день убрано 49% посевных площадей, еще предстоит убрать порядка 250 тысяч гектаров. Средняя урожайность составляет 33,7 центнера с гектара. Лидерами по урожайности являются Симферопольский, Раздольненский, Красноперекопский и Советский районыКак отметил глава республики, несмотря на непогоду, темп уборки не снижается.В прошлом году аграрии Крыма собрали 2,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Такого урожая в республике не было с 1989 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление ПутинаЗатяжные дожди отразились на качестве зерна в Херсонской областиАгросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму
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новости крыма, урожай в крыму, сергей аксенов, продовольственная безопасность крыма, симферопольский район, раздольненский район крыма, красноперекопский район, советский район
Аграрии Крыма собрали первый миллион тонн зерна
Аксенов: крымские аграрии намолотили уже 1 млн тонн зерновых и зернобобовых
12:10 14.07.2023 (обновлено: 12:29 14.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма убрали половину посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочен уже 1 миллион тонн. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Республике Крым намолочен миллион тонн зерновых и зернобобовых. Это впечатляющий результат, достигнутый благодаря профессионализму, самоотдаче и трудолюбию всех работников сельскохозяйственной сферы", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
На сегодняшний день убрано 49% посевных площадей, еще предстоит убрать порядка 250 тысяч гектаров. Средняя урожайность составляет 33,7 центнера с гектара. Лидерами по урожайности являются Симферопольский, Раздольненский, Красноперекопский и Советский районы
Как отметил глава республики, несмотря на непогоду, темп уборки не снижается.
В прошлом году аграрии Крыма собрали 2,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Такого урожая в республике не было с 1989 года.
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