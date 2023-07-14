https://crimea.ria.ru/20230714/agrarii-kryma-sobrali-pervyy-million-tonn-zerna-1130054614.html

Аграрии Крыма собрали первый миллион тонн зерна

Аграрии Крыма собрали первый миллион тонн зерна - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Аграрии Крыма собрали первый миллион тонн зерна

Аграрии Крыма убрали половину посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочен уже 1 миллион тонн. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T12:10

2023-07-14T12:10

2023-07-14T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма убрали половину посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочен уже 1 миллион тонн. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.На сегодняшний день убрано 49% посевных площадей, еще предстоит убрать порядка 250 тысяч гектаров. Средняя урожайность составляет 33,7 центнера с гектара. Лидерами по урожайности являются Симферопольский, Раздольненский, Красноперекопский и Советский районыКак отметил глава республики, несмотря на непогоду, темп уборки не снижается.В прошлом году аграрии Крыма собрали 2,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Такого урожая в республике не было с 1989 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление ПутинаЗатяжные дожди отразились на качестве зерна в Херсонской областиАгросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму

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красноперекопский район

советский район

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