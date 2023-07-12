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Затяжные дожди отразились на качестве зерна в Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Затяжные дожди отразились на качестве зерна в Херсонской области
Затяжные дожди отразились на качестве зерна в Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Затяжные дожди отразились на качестве зерна в Херсонской области
Урожай зерновых в Херсонской области превысил ожидания специалистов. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра сельского хозяйства и рыболовства области... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T20:57
2023-07-12T20:57
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
сельское хозяйство
новые регионы россии
новости
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
петр збаровский
урожай зерновых культур
каховская гэс
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Урожай зерновых в Херсонской области превысил ожидания специалистов. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра сельского хозяйства и рыболовства области Петр Збаровский.Из-за постоянных осадков производители не могли начать уборку, несмотря на полную зрелость зерна. В результате качество зерна несколько ухудшилось, отметил врио главы областного минсельхоза."Основная масса зерна будет фуражная (предназначено для вскармливания скота, – ред.), однако о продовольственной безопасности региона можно не беспокоиться. Имеющихся запасов продовольственного зерна достаточно для удовлетворения потребностей населения", – подчеркнул Збаровский.По данным регионального минсельхоза, в распоряжении херсонских аграриев около 990 тысяч гектаров полей, с которых в этом году планировалось собрать 903 тысячи тонн зерновых и зернобобовых, в том числе пшеницы озимой и яровой – 748 тысяч тонн.В результате подрыва Каховской ГЭС украинскими террористами регион оказался в зоне сильнейшего за последние годы наводнения. Кроме того, было уничтожено Каховское водохранилище, воду из которого брали для полива сельхозугодий. По предварительным данным, ущерб от действий киевского режима составил около 1,5 млрд рублей.Напомним, в ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достигал 10 метров. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. В регионе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Запорожье и Херсонщина кормят крымчанВ Херсонской области готовятся завоевать рынок Крыма качеством продукцииСбор урожая в условиях ЧС: на Херсонщине началась страда
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херсонская область, сельское хозяйство, новые регионы россии, новости, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, петр збаровский, урожай зерновых культур, каховская гэс
Затяжные дожди отразились на качестве зерна в Херсонской области

В Херсонской области началась уборка зерновых: сколько собрали с полей

20:57 12.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУборка зерновых в Херсонской области
Уборка зерновых в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Урожай зерновых в Херсонской области превысил ожидания специалистов. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра сельского хозяйства и рыболовства области Петр Збаровский.
"В Херсонской области урожай зерновых собран более чем с 40 тысяч из засеянных 515 тысяч гектаров. То есть с 10 процентов полей аграрии намолотили более 112 тысяч тонн зерновых или 12% предполагаемого урожая", – сообщили Збаровский.
Из-за постоянных осадков производители не могли начать уборку, несмотря на полную зрелость зерна. В результате качество зерна несколько ухудшилось, отметил врио главы областного минсельхоза.
"Основная масса зерна будет фуражная (предназначено для вскармливания скота, – ред.), однако о продовольственной безопасности региона можно не беспокоиться. Имеющихся запасов продовольственного зерна достаточно для удовлетворения потребностей населения", – подчеркнул Збаровский.
По данным регионального минсельхоза, в распоряжении херсонских аграриев около 990 тысяч гектаров полей, с которых в этом году планировалось собрать 903 тысячи тонн зерновых и зернобобовых, в том числе пшеницы озимой и яровой – 748 тысяч тонн.
В результате подрыва Каховской ГЭС украинскими террористами регион оказался в зоне сильнейшего за последние годы наводнения. Кроме того, было уничтожено Каховское водохранилище, воду из которого брали для полива сельхозугодий. По предварительным данным, ущерб от действий киевского режима составил около 1,5 млрд рублей.
Напомним, в ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достигал 10 метров. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. В регионе введен режим ЧС.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьСельское хозяйствоНовые регионы РоссииНовостиЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымПетр ЗбаровскийУрожай зерновых культурКаховская ГЭС
 
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