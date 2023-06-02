https://crimea.ria.ru/20230602/v-khersonskoy-oblasti-gotovyatsya-zavoevat-rynok-kryma-kachestvom-produktsii-1129150388.html
В Херсонской области готовятся завоевать рынок Крыма качеством продукции
В Херсонской области готовятся завоевать рынок Крыма качеством продукции - РИА Новости Крым, 02.06.2023
В Херсонской области готовятся завоевать рынок Крыма качеством продукции
Сельхозпродукция из Херсонской области в Крым будет поступать по "зеленому коридору". Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил врио Министра сельского... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T14:32
2023-06-02T14:32
2023-06-02T14:46
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
петр зборовский
геническ
сельское хозяйство
новости
новости крыма
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128979420_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0fd4be397a7adf8707e347a80d153050.jpg
ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости Крым. Сельхозпродукция из Херсонской области в Крым будет поступать по "зеленому коридору". Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил врио Министра сельского хозяйства и рыболовства области Петр Зборовский.Власти Крыма оказывают максимальное содействие, чтобы скоропортящиеся товары, а также овощи и фрукты как можно быстрее попадали к потребителю, подчеркнул собеседник.Кроме того, ведется активная работа по выходу херсонской продукции на оптовые рынки других регионов страны. Параллельно с организацией сбыта сельскохозяйственный сектор наращивает объемы посевных площадей, планирует увеличить сборы урожая как зерновых и зернобобовых культур, так и плодоовощной продукции, косточковых и ягод.При этом регион планирует выстраивать сельское хозяйство так, чтобы не перенасыщать рынок, а привлекать покупателя качеством своей продукции. До 2014 года Херсонщина снабжала Крым овощной группой, мясом, растительным маслом и т.д."Сегодня эти цепочки порваны – надо завоевывать этот рынок вновь. Предложения от нас всегда поступят, а покупатель будет выбирать, с кем ему работать", – резюмировали в министерстве сельского хозяйства Херсонской области.Как восстанавливают сельское хозяйство области, какие цели ставят перед собой местные сельхозпроизводители, какие сложности им приходится преодолевать, какую помощь они уже получили, а на какую еще только рассчитывают – читайте позже в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опытМир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с КрымомБолее 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ
херсонская область
геническ
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128979420_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_05554cf0996461630d8f2aacfc00fe59.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, петр зборовский, геническ, сельское хозяйство, новости, новости крыма, новые регионы россии
В Херсонской области готовятся завоевать рынок Крыма качеством продукции
Зеленый коридор: как Крым помогает Херсонской области в реализации урожая
14:32 02.06.2023 (обновлено: 14:46 02.06.2023)
ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости Крым. Сельхозпродукция из Херсонской области в Крым будет поступать по "зеленому коридору". Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил врио Министра сельского хозяйства и рыболовства области Петр Зборовский.
Власти Крыма оказывают максимальное содействие, чтобы скоропортящиеся товары, а также овощи и фрукты как можно быстрее попадали к потребителю, подчеркнул собеседник.
"Ведется работа по организации беспрепятственных поставок скоропортящейся овощной и фруктово-ягодной продукции в Республику Крым по типу "зеленый коридор. Со своей стороны Крым создает все условия для того, чтобы мы быстрее провозили наши товары ", – сообщили в херсонском Минсельхозе.
Кроме того, ведется активная работа по выходу херсонской продукции на оптовые рынки других регионов страны. Параллельно с организацией сбыта сельскохозяйственный сектор наращивает объемы посевных площадей, планирует увеличить сборы урожая как зерновых и зернобобовых культур, так и плодоовощной продукции, косточковых и ягод.
"Херсонщина не вышла на свой полный потенциал. Объемы продукции, которые Крым получает сегодня и получал в прошлом году – это еще не предел наших возможностей", – отметили в министерстве.
При этом регион планирует выстраивать сельское хозяйство так, чтобы не перенасыщать рынок, а привлекать покупателя качеством своей продукции. До 2014 года Херсонщина снабжала Крым овощной группой, мясом, растительным маслом и т.д.
"Сегодня эти цепочки порваны – надо завоевывать этот рынок вновь. Предложения от нас всегда поступят, а покупатель будет выбирать, с кем ему работать", – резюмировали в министерстве сельского хозяйства Херсонской области.
Как восстанавливают сельское хозяйство области, какие цели ставят перед собой местные сельхозпроизводители, какие сложности им приходится преодолевать, какую помощь они уже получили, а на какую еще только рассчитывают – читайте позже в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым: