https://crimea.ria.ru/20230602/v-khersonskoy-oblasti-gotovyatsya-zavoevat-rynok-kryma-kachestvom-produktsii-1129150388.html

В Херсонской области готовятся завоевать рынок Крыма качеством продукции

В Херсонской области готовятся завоевать рынок Крыма качеством продукции - РИА Новости Крым, 02.06.2023

В Херсонской области готовятся завоевать рынок Крыма качеством продукции

Сельхозпродукция из Херсонской области в Крым будет поступать по "зеленому коридору". Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил врио Министра сельского... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T14:32

2023-06-02T14:32

2023-06-02T14:46

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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости Крым. Сельхозпродукция из Херсонской области в Крым будет поступать по "зеленому коридору". Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил врио Министра сельского хозяйства и рыболовства области Петр Зборовский.Власти Крыма оказывают максимальное содействие, чтобы скоропортящиеся товары, а также овощи и фрукты как можно быстрее попадали к потребителю, подчеркнул собеседник.Кроме того, ведется активная работа по выходу херсонской продукции на оптовые рынки других регионов страны. Параллельно с организацией сбыта сельскохозяйственный сектор наращивает объемы посевных площадей, планирует увеличить сборы урожая как зерновых и зернобобовых культур, так и плодоовощной продукции, косточковых и ягод.При этом регион планирует выстраивать сельское хозяйство так, чтобы не перенасыщать рынок, а привлекать покупателя качеством своей продукции. До 2014 года Херсонщина снабжала Крым овощной группой, мясом, растительным маслом и т.д."Сегодня эти цепочки порваны – надо завоевывать этот рынок вновь. Предложения от нас всегда поступят, а покупатель будет выбирать, с кем ему работать", – резюмировали в министерстве сельского хозяйства Херсонской области.Как восстанавливают сельское хозяйство области, какие цели ставят перед собой местные сельхозпроизводители, какие сложности им приходится преодолевать, какую помощь они уже получили, а на какую еще только рассчитывают – читайте позже в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опытМир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с КрымомБолее 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, петр зборовский, геническ, сельское хозяйство, новости, новости крыма, новые регионы россии