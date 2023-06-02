https://crimea.ria.ru/20230602/selskoe-khozyaystvo-khersonschiny-poteri-plany-rezultaty-i-pomosch-kryma-1129151862.html

Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма

Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма

Херсонская область – сельскохозяйственный край, где некогда собирали миллионы тонн зерновых и эфиромасличных, корнеплодов, овощей, фруктов и бахчевых культур... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T15:37

2023-06-02T15:37

2023-06-02T16:36

эксклюзивы риа новости крым

геническ

петр зборовский

херсонская область

новые регионы россии

сельское хозяйство

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/02/1129149112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50d960728bdbe05776bc771c133ee246.jpg

ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости Крым. Херсонская область – сельскохозяйственный край, где некогда собирали миллионы тонн зерновых и эфиромасличных, корнеплодов, овощей, фруктов и бахчевых культур. Регион в полной мере обеспечивал себя и соседей рыбой, птицей, мясом, растительным маслом, консервами и другими продуктами.Сегодня правобережная часть области – а это 40% наделов, более половины животноводческих мощностей, птичников и перерабатывающих предприятий – оккупирована украинскими военными формированиями, а на линии боевого соприкосновения все еще нередки обстрелы. Не смотря на это, или даже вопреки, херсонцы кропотливо восстанавливают сельское хозяйство. Какие цели ставят перед собой местные сельхозпроизводители, какие сложности им приходится преодолевать, какую помощь они уже получили, а на какую еще только рассчитывают – в интервью РИА Новости Крым врио министра сельского хозяйства и рыболовства области Петра Зборовского.Планы и потериСегодня в распоряжении херсонских аграриев около 990 тысяч гектаров полей. По оценкам областного минсельхоза, в этом году удастся собрать 903 тысячи тонн зерновых и зернобобовых, в том числе пшеницы озимой и яровой – 748 тысяч тонн.Также в этом году планируют собрать 478 тысяч тонн масличных культур, в том числе 229 тысяч тонн подсолнечника, 91 тысячу тонн сои и 157 тысяч тонн рапса. Ожидаемый урожай картофеля – 143 тысячи тонн, овощей – 415 тысяч тонн, бахчевых – 16 тысяч тонн.В областном Минсельхозе подчеркнули, что структура сельского хозяйства пересмотру не полежит, так как оправдала себя десятилетиями успешного опыта. Основной отраслью останется растениеводство, в частности – производство зерновых и зернобобовых культур. С марта этого года в области реализуются все госпрограммы поддержки аграрного сектора. Сельхозпроизводители уже подали 190 заявок на получение поддержки производства озимых зерновых, и уже получают компенсацию части затрат.Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт >>Потеря угодий – не единственная сложность аграриев. После повреждения Каховского магистрального канала пришлось частично свернуть производство высокотехнологичных культур, посетовали в минсельхозе Херсонской области. Но открылась возможность использовать Крымский магистральный канал. Воду из него берут для полива овощной группы и водозависимых культур.В целом же отрасль получила очень весомый ущерб в результате обстрелов со стороны ВСУ. Оценить его объемы еще только предстоит членам специальной комиссии. Однако уже сейчас можно говорить, что более других пострадал сектор животноводства, птицеводства и рыбоводства.К концу года в области планируется произвести 35,7 тысяч тонн мяса скотаи птицы. За счет собственного производства удастся закрыть потребность региона только в мясе и рыбе, в то время как птицу придется довозить из других регионов страны.Удобрения и посадочный материалАграрии левобережной части Херсонской области практически полностью обеспечены необходимыми удобрениями. При этом никаких ограничений в их поставке не наблюдается.Работа по отбору посадочного материала также идет весьма активно. Главными критериями здесь служат не только урожайность, но и устойчивость к особенностям местного климата, влажности и температурам. Ощутимую поддержку в этом вопросе региону оказывают федеральный центр, ученые Крыма и Ростовской области.Мир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с Крымом"Благодаря поддержке со стороны Министерства сельского хозяйства РФ и ученого сообщества можно прогнозировать плановые показатели в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Ведется серьезная работа, по результатам которой будет изменена структура посевных площадей и вообще подход к развитию сельского хозяйства на Херсонщине", – подчеркнул глава минсельхоз.Хранение и переработкаДля хранения и обработки зерновых культур на территории Херсонской области используются девять элеваторов общей мощностью 530 тысяч тонн. Также существующих на сегодня мощностей достаточно для хранения овощной и плодово-ягодной продукции общей мощностью 20 тысяч тонн. Однако большая часть оборудования нуждается в модернизации. Кроме того, регион планирует наращивать как сроки, так и объемы хранения. Это требует обновления морально устаревших овощехранилищ и складов с холодильными камерами еще советского производства.С переработкой урожая все несколько сложнее. Действующие предприятия требуют увеличения мощностей, восстановления и комплектации новым оборудованием, так как их большая часть осталась на правом берегу или в зоне непосредственно рядом с ЛБС, пояснил Зборовский.Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФВ частности, регион испытывает недостаток в цехах и предприятиях по выпуску консервов овощной и плодово-ягодной продукции, переработке молока, производству сыров и сливочного масла, томатной пасты (в том числе асептического хранения, - ред.), овощной и цельноплодовой консервации, продуктов бакалеи, а также мясоперерабатывающих предприятий.И добавил, что действующие в России программы поддержки позволяют аграриям Херсонской области с оптимизмом смотреть в будущее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области готовятся завоевать рынок Крыма качеством продукцииАрбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году

геническ

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

геническ, петр зборовский, херсонская область, новые регионы россии, сельское хозяйство, новости