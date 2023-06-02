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Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма
Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма
Херсонская область – сельскохозяйственный край, где некогда собирали миллионы тонн зерновых и эфиромасличных, корнеплодов, овощей, фруктов и бахчевых культур... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T15:37
2023-06-02T15:37
2023-06-02T16:36
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новые регионы россии
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости Крым. Херсонская область – сельскохозяйственный край, где некогда собирали миллионы тонн зерновых и эфиромасличных, корнеплодов, овощей, фруктов и бахчевых культур. Регион в полной мере обеспечивал себя и соседей рыбой, птицей, мясом, растительным маслом, консервами и другими продуктами.Сегодня правобережная часть области – а это 40% наделов, более половины животноводческих мощностей, птичников и перерабатывающих предприятий – оккупирована украинскими военными формированиями, а на линии боевого соприкосновения все еще нередки обстрелы. Не смотря на это, или даже вопреки, херсонцы кропотливо восстанавливают сельское хозяйство. Какие цели ставят перед собой местные сельхозпроизводители, какие сложности им приходится преодолевать, какую помощь они уже получили, а на какую еще только рассчитывают – в интервью РИА Новости Крым врио министра сельского хозяйства и рыболовства области Петра Зборовского.Планы и потериСегодня в распоряжении херсонских аграриев около 990 тысяч гектаров полей. По оценкам областного минсельхоза, в этом году удастся собрать 903 тысячи тонн зерновых и зернобобовых, в том числе пшеницы озимой и яровой – 748 тысяч тонн.Также в этом году планируют собрать 478 тысяч тонн масличных культур, в том числе 229 тысяч тонн подсолнечника, 91 тысячу тонн сои и 157 тысяч тонн рапса. Ожидаемый урожай картофеля – 143 тысячи тонн, овощей – 415 тысяч тонн, бахчевых – 16 тысяч тонн.В областном Минсельхозе подчеркнули, что структура сельского хозяйства пересмотру не полежит, так как оправдала себя десятилетиями успешного опыта. Основной отраслью останется растениеводство, в частности – производство зерновых и зернобобовых культур. С марта этого года в области реализуются все госпрограммы поддержки аграрного сектора. Сельхозпроизводители уже подали 190 заявок на получение поддержки производства озимых зерновых, и уже получают компенсацию части затрат.Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт >>Потеря угодий – не единственная сложность аграриев. После повреждения Каховского магистрального канала пришлось частично свернуть производство высокотехнологичных культур, посетовали в минсельхозе Херсонской области. Но открылась возможность использовать Крымский магистральный канал. Воду из него берут для полива овощной группы и водозависимых культур.В целом же отрасль получила очень весомый ущерб в результате обстрелов со стороны ВСУ. Оценить его объемы еще только предстоит членам специальной комиссии. Однако уже сейчас можно говорить, что более других пострадал сектор животноводства, птицеводства и рыбоводства.К концу года в области планируется произвести 35,7 тысяч тонн мяса скотаи птицы. За счет собственного производства удастся закрыть потребность региона только в мясе и рыбе, в то время как птицу придется довозить из других регионов страны.Удобрения и посадочный материалАграрии левобережной части Херсонской области практически полностью обеспечены необходимыми удобрениями. При этом никаких ограничений в их поставке не наблюдается.Работа по отбору посадочного материала также идет весьма активно. Главными критериями здесь служат не только урожайность, но и устойчивость к особенностям местного климата, влажности и температурам. Ощутимую поддержку в этом вопросе региону оказывают федеральный центр, ученые Крыма и Ростовской области.Мир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с Крымом"Благодаря поддержке со стороны Министерства сельского хозяйства РФ и ученого сообщества можно прогнозировать плановые показатели в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Ведется серьезная работа, по результатам которой будет изменена структура посевных площадей и вообще подход к развитию сельского хозяйства на Херсонщине", – подчеркнул глава минсельхоз.Хранение и переработкаДля хранения и обработки зерновых культур на территории Херсонской области используются девять элеваторов общей мощностью 530 тысяч тонн. Также существующих на сегодня мощностей достаточно для хранения овощной и плодово-ягодной продукции общей мощностью 20 тысяч тонн. Однако большая часть оборудования нуждается в модернизации. Кроме того, регион планирует наращивать как сроки, так и объемы хранения. Это требует обновления морально устаревших овощехранилищ и складов с холодильными камерами еще советского производства.С переработкой урожая все несколько сложнее. Действующие предприятия требуют увеличения мощностей, восстановления и комплектации новым оборудованием, так как их большая часть осталась на правом берегу или в зоне непосредственно рядом с ЛБС, пояснил Зборовский.Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФВ частности, регион испытывает недостаток в цехах и предприятиях по выпуску консервов овощной и плодово-ягодной продукции, переработке молока, производству сыров и сливочного масла, томатной пасты (в том числе асептического хранения, - ред.), овощной и цельноплодовой консервации, продуктов бакалеи, а также мясоперерабатывающих предприятий.И добавил, что действующие в России программы поддержки позволяют аграриям Херсонской области с оптимизмом смотреть в будущее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области готовятся завоевать рынок Крыма качеством продукцииАрбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году
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Сергей Георгиев
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сергей Георгиев
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геническ, петр зборовский, херсонская область, новые регионы россии, сельское хозяйство, новости
Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма
С оптимизмом засучив рукава: как восстанавливают сельское хозяйство Херсонской области
15:37 02.06.2023 (обновлено: 16:36 02.06.2023)
ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости Крым. Херсонская область – сельскохозяйственный край, где некогда собирали миллионы тонн зерновых и эфиромасличных, корнеплодов, овощей, фруктов и бахчевых культур. Регион в полной мере обеспечивал себя и соседей рыбой, птицей, мясом, растительным маслом, консервами и другими продуктами.
Сегодня правобережная часть области – а это 40% наделов, более половины животноводческих мощностей, птичников и перерабатывающих предприятий – оккупирована украинскими военными формированиями, а на линии боевого соприкосновения все еще нередки обстрелы. Не смотря на это, или даже вопреки, херсонцы кропотливо восстанавливают сельское хозяйство.
Какие цели ставят перед собой местные сельхозпроизводители, какие сложности им приходится преодолевать, какую помощь они уже получили, а на какую еще только рассчитывают – в интервью РИА Новости Крым
врио министра сельского хозяйства и рыболовства области Петра Зборовского.
Планы и потери
Сегодня в распоряжении херсонских аграриев около 990 тысяч гектаров полей. По оценкам областного минсельхоза, в этом году удастся собрать 903 тысячи тонн зерновых и зернобобовых, в том числе пшеницы озимой и яровой – 748 тысяч тонн.
"Для сравнения, годом ранее, с учетом правого и левого берегов, урожай этих культур составил 3,6 млн тонн", – сообщил Петр Зборовский и подчеркнул, что на левобережной части области достичь показателей 2021 года планируется уже к 2025 году.
Также в этом году планируют собрать 478 тысяч тонн масличных культур, в том числе 229 тысяч тонн подсолнечника, 91 тысячу тонн сои и 157 тысяч тонн рапса. Ожидаемый урожай картофеля – 143 тысячи тонн, овощей – 415 тысяч тонн, бахчевых – 16 тысяч тонн.
В областном Минсельхозе подчеркнули, что структура сельского хозяйства пересмотру не полежит, так как оправдала себя десятилетиями успешного опыта. Основной отраслью останется растениеводство, в частности – производство зерновых и зернобобовых культур. С марта этого года в области реализуются все госпрограммы поддержки аграрного сектора. Сельхозпроизводители уже подали 190 заявок на получение поддержки производства озимых зерновых, и уже получают компенсацию части затрат.
Потеря угодий – не единственная сложность аграриев. После повреждения Каховского магистрального канала пришлось частично свернуть производство высокотехнологичных культур, посетовали в минсельхозе Херсонской области. Но открылась возможность использовать Крымский магистральный канал. Воду из него берут для полива овощной группы и водозависимых культур.
В целом же отрасль получила очень весомый ущерб в результате обстрелов со стороны ВСУ. Оценить его объемы еще только предстоит членам специальной комиссии. Однако уже сейчас можно говорить, что более других пострадал сектор животноводства, птицеводства и рыбоводства.
"Животноводство и птицеводство пострадали очень сильно, так как значительная часть их мощностей осталась на правом берегу – 50% и 80% соответственно. То же можно сказать о рыбоводстве и рыболовстве: промысел рыбы ведется только в Азовском море - в Черном море, реке Днепр и Каховском водохранилище он невозможен из-за военных действий. Работа рыбоводческих хозяйств в бассейне Днепра также невозможна", – продолжил глава министерства.
К концу года в области планируется произвести 35,7 тысяч тонн мяса скота
и птицы. За счет собственного производства удастся закрыть потребность региона только в мясе и рыбе, в то время как птицу придется довозить из других регионов страны.
Удобрения и посадочный материал
Аграрии левобережной части Херсонской области практически полностью обеспечены необходимыми удобрениями. При этом никаких ограничений в их поставке не наблюдается.
"Минеральных удобрений необходимо 26 тысяч тонн, на конец марта имелось более десяти. Накопление аммиачных удобрений идет малыми партиями в связи с взрывоопасностью, – продолжил Петр Зборовский. - Потребность в средствах защиты растений составляет 905 тонн, сейчас обеспеченность превышает 60%".
Работа по отбору посадочного материала также идет весьма активно. Главными критериями здесь служат не только урожайность, но и устойчивость к особенностям местного климата, влажности и температурам. Ощутимую поддержку в этом вопросе региону оказывают федеральный центр, ученые Крыма и Ростовской области.
"Благодаря поддержке со стороны Министерства сельского хозяйства РФ и ученого сообщества можно прогнозировать плановые показатели в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Ведется серьезная работа, по результатам которой будет изменена структура посевных площадей и вообще подход к развитию сельского хозяйства на Херсонщине", – подчеркнул глава минсельхоз.
Хранение и переработка
Для хранения и обработки зерновых культур на территории Херсонской области используются девять элеваторов общей мощностью 530 тысяч тонн. Также существующих на сегодня мощностей достаточно для хранения овощной и плодово-ягодной продукции общей мощностью 20 тысяч тонн. Однако большая часть оборудования нуждается в модернизации. Кроме того, регион планирует наращивать как сроки, так и объемы хранения. Это требует обновления морально устаревших овощехранилищ и складов с холодильными камерами еще советского производства.
С переработкой урожая все несколько сложнее. Действующие предприятия требуют увеличения мощностей, восстановления и комплектации новым оборудованием, так как их большая часть осталась на правом берегу или в зоне непосредственно рядом с ЛБС, пояснил Зборовский.
В частности, регион испытывает недостаток в цехах и предприятиях по выпуску консервов овощной и плодово-ягодной продукции, переработке молока, производству сыров и сливочного масла, томатной пасты (в том числе асептического хранения, - ред.), овощной и цельноплодовой консервации, продуктов бакалеи, а также мясоперерабатывающих предприятий.
"Поскольку сейчас наблюдается дефицит мяса птицы, необходимо создавать предприятия птицеводства. Однако акцент делаем все же на крупный рогатый скот и овцеводство. В этом направлении разрабатывается ряд мероприятий, будем задействовать научную базу "Аскания Нова", которая имеет свои наработки", – уточнил Петр Зборовский.
И добавил, что действующие в России программы поддержки позволяют аграриям Херсонской области с оптимизмом смотреть в будущее.
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