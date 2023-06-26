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Сбор урожая в условиях ЧС: на Херсонщине началась страда
Сбор урожая в условиях ЧС: на Херсонщине началась страда - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Сбор урожая в условиях ЧС: на Херсонщине началась страда
В этом году уборочная страда в Херсонской области началась в условиях ЧС: киевский режим оставил без воды крупнейшую оросительную систему региона, сокращены... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T19:55
2023-06-26T19:55
2023-06-26T19:55
новости
херсонская область
урожай
урожай зерновых культур
андрей алексеенко
поддержка аграриев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн, - РИА Новости Крым. В этом году уборочная страда в Херсонской области началась в условиях ЧС: киевский режим оставил без воды крупнейшую оросительную систему региона, сокращены площади посевов кукурузы, сои и риса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Так, председатель правительства Херсонской области напомнил, что теракт, который был осуществлен киевским режимом, оставил без воды крупнейшую в Европе днепровскую оросительную систему, построенную еще в советские времена. По этой причине многие сельхозпредприятия "на ходу" изменили структуру посевных площадей: заменили влагозависимые культуры засухоустойчивыми.Также он отметил, что подспорьем для аграриев Херсонщины служат субсидии. Так, во многом благодаря господдержке были проведены весенне-полевые работы и стартовала уборка зерновых культур."На сегодня с площади 14,6 тысяч гектаров собраны первые 45 тысяч тонн. Виды на урожай хорошие. Прогноз - не меньше миллиона тонн только по озимым. Все вместе это означает, что основная отрасль нашей экономики сохранит динамику своего развития", - заключил Алексеенко.Ранее сообщалось, что катастрофа на Каховской ГЭС серьезно повлияет на экономику сельскохозяйственного сектора региона, многие фермеры понесут убытки, однако критичной ситуация не будет.Напомним, в ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достигал 10 метров. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. В регионе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Запорожье и Херсонщина кормят крымчанПоставки херсонских овощей и фруктов: ждать ли снижения цен в КрымуСовфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионов
https://crimea.ria.ru/20230620/rospotrebnadzor-otsenil-epidsituatsiyu-v-khersonskoy-oblasti-1129501434.html
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новости, херсонская область, урожай, урожай зерновых культур, андрей алексеенко, поддержка аграриев
Сбор урожая в условиях ЧС: на Херсонщине началась страда
Алексеенко: уборка урожая на полях Херсонщины началась в условиях ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн, - РИА Новости Крым. В этом году уборочная страда в Херсонской области началась в условиях ЧС: киевский режим оставил без воды крупнейшую оросительную систему региона, сокращены площади посевов кукурузы, сои и риса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Так, председатель правительства Херсонской области напомнил, что теракт, который был осуществлен киевским режимом, оставил без воды крупнейшую в Европе днепровскую оросительную систему, построенную еще в советские времена. По этой причине многие сельхозпредприятия "на ходу" изменили структуру посевных площадей: заменили влагозависимые культуры засухоустойчивыми.
"Сокращены площади посевов кукурузы, сои и риса. Увеличиваются площади сева подсолнечника. Решение вынужденное, но необходимое, чтобы сохранить рентабельность предприятий и трудовые коллективы", - объяснил Алексеенко.
Также он отметил, что подспорьем для аграриев Херсонщины служат субсидии. Так, во многом благодаря господдержке были проведены весенне-полевые работы и стартовала уборка зерновых культур.
"На сегодня с площади 14,6 тысяч гектаров собраны первые 45 тысяч тонн. Виды на урожай хорошие. Прогноз - не меньше миллиона тонн только по озимым. Все вместе это означает, что основная отрасль нашей экономики сохранит динамику своего развития", - заключил Алексеенко.
Ранее сообщалось, что катастрофа на Каховской ГЭС серьезно повлияет на экономику
сельскохозяйственного сектора региона, многие фермеры понесут убытки, однако критичной ситуация не будет.
Напомним, в ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достигал 10 метров. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. В регионе введен режим ЧС.
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