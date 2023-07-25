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Урожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновых - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Урожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновых
Урожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновых - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Урожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновых
В Херсонской области убрали уже половину площадей зерновых. Благодаря чему удалось повысить урожайность, рассказал на своем Telegram-канале председатель... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T12:08
2023-07-25T12:22
херсонская область
новости
урожай
общество
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области убрали уже половину площадей зерновых. Благодаря чему удалось повысить урожайность, рассказал на своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.По словам председателя правительства региона, получить такие объемы урожая удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, это огромный труд крестьян. Из-за аномальных дождей весной были изменены сроки полевых работ. Но фермерам удалось их наверстать и добиться высокого качества зерна. Во-вторых, хозяйства получили господдержку: с первых месяцев весенних работ им начали выплачивать субсидии. Благодаря дополнительным денежным средствам удалось приобрести ГСМ, удобрения, средства для защиты растений.По словам Андрея Алексеенко, уже принято более 300 заявок от фермеров на разные виды господдержки на сумму порядка 400 млн рублей. За прошлый аграрии региона получили около 150 млн рублей от государства. В целом на помощь сельскому хозяйству Херсонской области из бюджета выделено 2,5 млрд рублей.Сейчас в области приходится заниматься возрождением животноводства, переработки сырья и производства готовой продукции. Это позволит создать дополнительные рабочие места, повысить уровень жизни и обеспечить развитие экономики области до уровня сильнейших аграрных регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван ущерб сельскому хозяйству Херсонщины от подрыва Каховской ГЭССбор урожая в условиях ЧС: на Херсонщине началась страдаСельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости, урожай, общество, андрей алексеенко
Урожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновых

Господдержка помогла фермерам Херсонской области собрать высокий урожай

12:08 25.07.2023 (обновлено: 12:22 25.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичКомбайн
Комбайн - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области убрали уже половину площадей зерновых. Благодаря чему удалось повысить урожайность, рассказал на своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"В Херсонской области убрана уже половина площадей ранних зерновых. Озимой пшеницы, ячменя, рапса и других культур собрано больше 630 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

По словам председателя правительства региона, получить такие объемы урожая удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, это огромный труд крестьян. Из-за аномальных дождей весной были изменены сроки полевых работ. Но фермерам удалось их наверстать и добиться высокого качества зерна. Во-вторых, хозяйства получили господдержку: с первых месяцев весенних работ им начали выплачивать субсидии. Благодаря дополнительным денежным средствам удалось приобрести ГСМ, удобрения, средства для защиты растений.
По словам Андрея Алексеенко, уже принято более 300 заявок от фермеров на разные виды господдержки на сумму порядка 400 млн рублей. За прошлый аграрии региона получили около 150 млн рублей от государства. В целом на помощь сельскому хозяйству Херсонской области из бюджета выделено 2,5 млрд рублей.

"Проблем в отрасли еще очень много, — говорит председатель правительства региона. — Связаны они в первую очередь именно с тем, что украинская власть не вкладывала в развитие АПК области ни копейки. После СССР все затачивалось исключительно на банальный вывоз сырья".

Сейчас в области приходится заниматься возрождением животноводства, переработки сырья и производства готовой продукции. Это позволит создать дополнительные рабочие места, повысить уровень жизни и обеспечить развитие экономики области до уровня сильнейших аграрных регионов России.
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Херсонская областьНовостиУрожайОбществоАндрей Алексеенко
 
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