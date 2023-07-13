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Назван ущерб сельскому хозяйству Херсонщины от подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Назван ущерб сельскому хозяйству Херсонщины от подрыва Каховской ГЭС
Назван ущерб сельскому хозяйству Херсонщины от подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Назван ущерб сельскому хозяйству Херсонщины от подрыва Каховской ГЭС
Ущерб сельскому хозяйству Херсонской области в результате подрыва плотины Каховской ГЭС боевиками киевского режима приближается к 1,5 млрд рублей. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T07:25
2023-07-13T07:25
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
сельское хозяйство
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
урожай
петр збаровский
сво
каховская гэс
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Ущерб сельскому хозяйству Херсонской области в результате подрыва плотины Каховской ГЭС боевиками киевского режима приближается к 1,5 млрд рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра сельского хозяйства и рыболовства области Петр Збаровский.Врио министра напомнили, что подрыв плотины не только спровоцировал сильнейшее наводнение, но и привел к уничтожению водохранилища, которое питало несколько регионов. В результате высока вероятность, что в ближайшее время без полива останутся значительные площади сельхознаделов, воду для которых ранее брали из Каховского водохранилища. Это может поставить отрасль на грань выживания, подчеркнул Збаровский.Реализовать полив за счет подземных источников не представляется возможным, говорит чиновник. Это не только нерентабельно, но в долгосрочной перспективе может привести к засолению почв и понижению уровня водоносного горизонта артезианских скважин. Последнее крайне опасно, так как приведет к нехватке пресной питьевой воды в перспективе.Ситуация усугубляется тем, что с прошлого года площадь под посевами овощей с учетом правого берега (который сейчас находится под контролем киевских властей - ред.) была на 50% больше, чем в текущем. Сегодня херсонские фермеры могут возделывать всего 709 тыс. гектаров.Врио министра напомнил, что в пострадавших районах продолжаются мероприятия по ликвидации последствий теракта. В частности, животных вакцинируют от сибирской язвы, чтобы не допустить распространения опасных болезней. Кроме того, собраны и утилизированы погибшие биоресурсы. По сей день продолжаются работы по очистке технологических водоемов.Ранее в минсельхозе Херсонской области сообщали, что регулярные обстрелы со стороны ВСУ наносят отрасли очень весомый ущерб. Также серьезно пострадали животноводство и птицеводство, так как значительная часть производственных мощностей располагалась на правом берегу. Не менее тяжелая ситуация складывается в сфере рыбоводства и рыболовства. Промысел ведется только в Азовском море, в то время как в акватории Черного, реке Днепр он невозможен из-за военных действий. Работа рыбоводческих хозяйств в бассейне Днепра также невозможна.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с КрымомБолее 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФАрбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году
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херсонская область, сельское хозяйство, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, урожай, петр збаровский, сво, каховская гэс
Назван ущерб сельскому хозяйству Херсонщины от подрыва Каховской ГЭС

1,5 млрд ущерба: последствия теракта на Каховской ГЭС для сельского хозяйства Херсонщины

07:25 13.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗатопленная дорога в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
Затопленная дорога в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Ущерб сельскому хозяйству Херсонской области в результате подрыва плотины Каховской ГЭС боевиками киевского режима приближается к 1,5 млрд рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра сельского хозяйства и рыболовства области Петр Збаровский.
"Предварительная сумма ущерба сельскому хозяйству от подрыва плотины Каховской ГЭС уже составила около 1,4 млрд рублей", – сказал Збаровский, не исключив при этом, что цифра может значительно вырасти.
Врио министра напомнили, что подрыв плотины не только спровоцировал сильнейшее наводнение, но и привел к уничтожению водохранилища, которое питало несколько регионов. В результате высока вероятность, что в ближайшее время без полива останутся значительные площади сельхознаделов, воду для которых ранее брали из Каховского водохранилища. Это может поставить отрасль на грань выживания, подчеркнул Збаровский.
Реализовать полив за счет подземных источников не представляется возможным, говорит чиновник. Это не только нерентабельно, но в долгосрочной перспективе может привести к засолению почв и понижению уровня водоносного горизонта артезианских скважин. Последнее крайне опасно, так как приведет к нехватке пресной питьевой воды в перспективе.
Ситуация усугубляется тем, что с прошлого года площадь под посевами овощей с учетом правого берега (который сейчас находится под контролем киевских властей - ред.) была на 50% больше, чем в текущем. Сегодня херсонские фермеры могут возделывать всего 709 тыс. гектаров.
"По поручению врио губернатора Владимира Сальдо министерством создана комиссия по компенсации ущерба сельхозпроизводителям и владельцам приусадебных хозяйств. Со следующей недели комиссия начнет прием заявок на компенсацию затрат производителям картофеля в размере 1116 рублей на тонну и других овощей из расчета 840 рублей на тонну", – продолжил Збаровский.
Врио министра напомнил, что в пострадавших районах продолжаются мероприятия по ликвидации последствий теракта. В частности, животных вакцинируют от сибирской язвы, чтобы не допустить распространения опасных болезней. Кроме того, собраны и утилизированы погибшие биоресурсы. По сей день продолжаются работы по очистке технологических водоемов.
Ранее в минсельхозе Херсонской области сообщали, что регулярные обстрелы со стороны ВСУ наносят отрасли очень весомый ущерб. Также серьезно пострадали животноводство и птицеводство, так как значительная часть производственных мощностей располагалась на правом берегу. Не менее тяжелая ситуация складывается в сфере рыбоводства и рыболовства. Промысел ведется только в Азовском море, в то время как в акватории Черного, реке Днепр он невозможен из-за военных действий. Работа рыбоводческих хозяйств в бассейне Днепра также невозможна.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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