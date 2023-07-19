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Россия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин
Россия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Россия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин
Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Об этом в ходе совещания с правительством в режиме... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T21:28
2023-07-19T21:28
2023-07-19T21:28
владимир путин (политик)
зерновая сделка
новости
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Об этом в ходе совещания с правительством в режиме видеоконференции сообщил Владимир Путин.Президент напомнил, что Украина за прошлый год произвела порядка 55 млн тонн зерновых, экспорт составил 47 млн тонн, из них пшеницы – 17 млн тонн.Глава государства заверил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно "как на коммерческой, так и на безвозмездной основе".Ранее Владимир Путин сообщил, что невыполнение западными странами условий зерновой сделки нанесло российским аграриям ущерб в размере 1,2 млрд долларов. Производители удобрений потеряли еще 1,6 млрд долларов.В понедельник 17 июля 2023 года МИД России заявил, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент Турции Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнениеРешение по зерновой сделке окончательное – ответ миссии России в ООН"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230719/iduschie-v-porty-ukrainy-suda-budut-schitatsya-perevozchikami-voennykh-gruzov-1130176226.html
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владимир путин (политик), зерновая сделка, новости, общество, экономика
Россия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин
Путин: именно Россия вносит колоссальный вклад в продовольственную безопасность в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Об этом в ходе совещания с правительством в режиме видеоконференции сообщил Владимир Путин.
Президент напомнил, что Украина за прошлый год произвела порядка 55 млн тонн зерновых, экспорт составил 47 млн тонн, из них пшеницы – 17 млн тонн.
"Россия собрала в прошлом году 156 млн тонн зерна и 60 млн тонн экспортировала, из них 48 млн тонн – это пшеница. Доля России на мировом рынке пшеницы 20%, а Украины – меньше 5%", – сказал Путин. – Именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность".
Глава государства заверил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно "как на коммерческой, так и на безвозмездной основе".
"Тем более что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай", – продолжил Путин. Однако с учетом существующего положения дел продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл.
Ранее Владимир Путин сообщил, что невыполнение западными странами условий зерновой сделки нанесло российским аграриям ущерб в размере 1,2 млрд долларов. Производители удобрений потеряли еще 1,6 млрд долларов.
В понедельник 17 июля 2023 года МИД России заявил, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент Турции Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.
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