https://crimea.ria.ru/20230719/rossiya-v-sostoyanii-zamestit-ukrainskoe-zerno-na-mirovykh-rynkakh--putin-1130181696.html

Россия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин

Россия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Россия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин

Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Об этом в ходе совещания с правительством в режиме... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T21:28

2023-07-19T21:28

2023-07-19T21:28

владимир путин (политик)

зерновая сделка

новости

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Об этом в ходе совещания с правительством в режиме видеоконференции сообщил Владимир Путин.Президент напомнил, что Украина за прошлый год произвела порядка 55 млн тонн зерновых, экспорт составил 47 млн тонн, из них пшеницы – 17 млн тонн.Глава государства заверил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно "как на коммерческой, так и на безвозмездной основе".Ранее Владимир Путин сообщил, что невыполнение западными странами условий зерновой сделки нанесло российским аграриям ущерб в размере 1,2 млрд долларов. Производители удобрений потеряли еще 1,6 млрд долларов.В понедельник 17 июля 2023 года МИД России заявил, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент Турции Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнениеРешение по зерновой сделке окончательное – ответ миссии России в ООН"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20230719/iduschie-v-porty-ukrainy-suda-budut-schitatsya-perevozchikami-voennykh-gruzov-1130176226.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), зерновая сделка, новости, общество, экономика