Рейтинг@Mail.ru
У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхоз - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230723/u-kryma-net-konkurentov-v-prodovolstvennoy-otrasli--minselkhoz-1130172184.html
У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхоз
У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхоз - РИА Новости Крым, 23.07.2023
У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхоз
У Крыма нет конкурентов ни по одному из видов сельхозпродукции, единственное, что требует более активного развития – это животноводство. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T20:48
2023-07-23T20:48
минсельхоз крыма
крым
сельское хозяйство
животноводство в крыму
овощи
фрукты
новости крыма
андрей савчук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/06/1119882446_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_19a1d7ebbb22b9774f9216384215f374.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. У Крыма нет конкурентов ни по одному из видов сельхозпродукции, единственное, что требует более активного развития – это животноводство. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.Он также подчеркнул, что фермерам стоит наращивать усилия по развитию животноводства в регионе, например, в Краснодарском крае оно развито значительно сильнее. При этом, по словам Савчука, дефицита мяса нет, "но, если бы его было больше, цены можно было бы понизить". Для этого минсельхоз прорабатывает меры поддержки, в частности субсидирование фермеров.Ранее Савчук заявил, что безопасность Крыма в части его обеспечения сельхозпродукцией полностью обеспечена, о чем свидетельствуют запасы и результаты сбора урожая. До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму собран первый миллион тонн зерна. Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортовВ Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречихуКрым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/06/1119882446_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2b48fa1c6e129d2f930bb5d85ed205bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минсельхоз крыма, крым, сельское хозяйство, животноводство в крыму, овощи, фрукты, новости крыма, андрей савчук, общество
У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхоз

Глава минсельхоза Крыма Савчук: у полуострова нет конкурентов в продовольственной отрасли

20:48 23.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖивотноводческая ферма
Животноводческая ферма - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. У Крыма нет конкурентов ни по одному из видов сельхозпродукции, единственное, что требует более активного развития – это животноводство. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

"Я не вижу конкурентов у Крыма ни по одному виду сельхозпродукции. То зерно, которое мы выращиваем, мы его даже экспортируем в другие страны. Что касается нашего виноградарства и виноделия – здесь, я думаю, и разговор не о чем вести, потому что крымское вино есть крымское вино. То же с ягодами и фруктами", – пояснил свое мнение Савчук.

Он также подчеркнул, что фермерам стоит наращивать усилия по развитию животноводства в регионе, например, в Краснодарском крае оно развито значительно сильнее.

"Но нельзя сказать, что это конкуренция, наше животноводство тоже активно развивается. Что касается молока – количество надоев растет. Наши предприятия, фермеры борются за понижение стоимости продукции, и в этом году можно смело говорить, что закупочная цена на молоко вот уже девять месяцев стоит на месте. Молока своего хватает", – сказал министр.

При этом, по словам Савчука, дефицита мяса нет, "но, если бы его было больше, цены можно было бы понизить". Для этого минсельхоз прорабатывает меры поддержки, в частности субсидирование фермеров.

"Есть много государственных субсидий, и мы планируем ввести новые направления в поддержку развивающихся хозяйств, которые будут заниматься именно разведением крупного рогатого скота", – сказал министр.

Ранее Савчук заявил, что безопасность Крыма в части его обеспечения сельхозпродукцией полностью обеспечена, о чем свидетельствуют запасы и результаты сбора урожая. До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму собран первый миллион тонн зерна.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортов
В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху
Крым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты
 
Минсельхоз КрымаКрымСельское хозяйствоЖивотноводство в КрымуОвощиФруктыНовости КрымаАндрей СавчукОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:02Главные новости и заявления дня: 23 июля
20:48У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхоз
20:27Дом мэра города Алешки атаковали ракетой HIMARS
20:12В "Крымгазсети" предупредили об отключении в Симферополе: список адресов
19:47Уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"
19:19В Крыму увеличилась популяция каракуртов: что делать?
18:52Сроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – Блинкен
18:28Ситуация резко изменилась в пользу России – американское СМИ
17:47Повреждения Спасо-Преображенского собора – на совести киевского режима
17:21Из семейного центра в Твери сбежала несовершеннолетняя мама с ребенком
16:52Если Западная Украина войдет в состав Польши: прогноз эксперта
16:27Попавших под обстрел журналистов наградят орденами
15:58В России начали производство редких деталей для атомных ледоколов
15:18По Херсонской области ВСУ выпустили почти 90 снарядов за сутки
14:43В зоне СВО уничтожено 5 украинских складов боеприпасов и склад ГСМ
14:22Два человека погибли в ДТП в Ленинском районе Крыма
13:45Президент Белоруссии обещает поддержку Западной Украине
13:23Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин
13:13Владимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого
12:52Военкор Михальчевский смог выйти на связь
Лента новостейМолния