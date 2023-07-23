https://crimea.ria.ru/20230723/u-kryma-net-konkurentov-v-prodovolstvennoy-otrasli--minselkhoz-1130172184.html

У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхоз

У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхоз - РИА Новости Крым, 23.07.2023

У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхоз

У Крыма нет конкурентов ни по одному из видов сельхозпродукции, единственное, что требует более активного развития – это животноводство. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T20:48

2023-07-23T20:48

2023-07-23T20:48

минсельхоз крыма

крым

сельское хозяйство

животноводство в крыму

овощи

фрукты

новости крыма

андрей савчук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/06/1119882446_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_19a1d7ebbb22b9774f9216384215f374.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. У Крыма нет конкурентов ни по одному из видов сельхозпродукции, единственное, что требует более активного развития – это животноводство. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.Он также подчеркнул, что фермерам стоит наращивать усилия по развитию животноводства в регионе, например, в Краснодарском крае оно развито значительно сильнее. При этом, по словам Савчука, дефицита мяса нет, "но, если бы его было больше, цены можно было бы понизить". Для этого минсельхоз прорабатывает меры поддержки, в частности субсидирование фермеров.Ранее Савчук заявил, что безопасность Крыма в части его обеспечения сельхозпродукцией полностью обеспечена, о чем свидетельствуют запасы и результаты сбора урожая. До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму собран первый миллион тонн зерна. Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортовВ Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречихуКрым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минсельхоз крыма, крым, сельское хозяйство, животноводство в крыму, овощи, фрукты, новости крыма, андрей савчук, общество