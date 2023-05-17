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В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху
В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху - РИА Новости Крым, 17.05.2023
В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху
В Крыму впервые за много лет засеяли гречиху, сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства Андрей Савчук. РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T21:02
2023-05-17T21:02
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сельское хозяйство
джанкойский район
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму впервые за много лет засеяли гречиху, сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства Андрей Савчук. Отмечается, что фермер из Джанкойского района занял под эту культуру 170 гектаров. В прошлом году он сделал пробный посев на небольшом участке земли и без орошения получил хороший результат."Несмотря на то, что она была без орошения, получен достойный урожай - 15 центнеров с гектара. Собранные зерна пошли на сев в этом году. Семена крупяной хлебной культуры отечественные, из региона в центральной части России. Сорт засухоустойчивый, может выдержать жару до +50 градусов. Пока аграрий анализирует и смотрит, как поведет себя культура в нашем регионе", - отмечается в сообщении.Гречиха в Крыму – это интересный опыт, но очень рискованный, рассказала РИА Новости Крым заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко. В южных регионах России ее сейчас не выращивают. Раньше в Крыму эту культуру сеяли "пожнивно", то есть в середине лета после уборки озимого ячменя. Культивировали гречиху исключительно на поливных площадях.Если посеять гречиху в апреле, как яровую, то фаза цветения может выпасть как раз на самые жаркие летние температуры, и урожай будет низким. Но опыты с гречихой в научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма проводились давно."Такие опыты у нас были лет 10-15 назад. Конечно, их надо с какой-то периодичностью повторять. Условия, которые были тогда, несколько отличались от сегодняшних даже по погоде. Если тогда у нас в мае-конце апреля уже было лето, а в конце июля были самые высокие температуры, то сейчас уже все поменялось. Но вообще гречиха, конечно, для пожнивных посевов подходит больше, чем для основных", - уточнила она.Урожай в 15 центнеров с гектара, полученный джанкойским фермером, в институте назвали очень хорошим результатом для гречихи. Но в прошлом году удачно сложились природные условия: дожди выпадали через равные промежутки времени. Повезет ли в этом году аграрию, который отважился на подобный риск, станет понятно в конце лета. Ученые будут с интересом следить за результатами этого эксперимента. Ну, а крымчане в результате получат еще одну интересную фотозону – гречишные поля цветут необычайно красиво.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуУлавливать и перераспределять: как сохранить воду в КрымуСкоро лето: ждать ли роста цен в Крыму и на какие товары
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крым, сельское хозяйство, джанкойский район, общество, урожай в крыму, северо-крымский канал, вода в крыму, новости крыма, минсельхоз крыма
В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху

На полуострове впервые за много лет посеяли гречиху - эксперт оценила эксперимент

21:02 17.05.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЦветущая гречиха
Цветущая гречиха - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму впервые за много лет засеяли гречиху, сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства Андрей Савчук.
Отмечается, что фермер из Джанкойского района занял под эту культуру 170 гектаров. В прошлом году он сделал пробный посев на небольшом участке земли и без орошения получил хороший результат.
"Несмотря на то, что она была без орошения, получен достойный урожай - 15 центнеров с гектара. Собранные зерна пошли на сев в этом году. Семена крупяной хлебной культуры отечественные, из региона в центральной части России. Сорт засухоустойчивый, может выдержать жару до +50 градусов. Пока аграрий анализирует и смотрит, как поведет себя культура в нашем регионе", - отмечается в сообщении.
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11 марта, 13:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровых
Гречиха в Крыму – это интересный опыт, но очень рискованный, рассказала РИА Новости Крым заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко. В южных регионах России ее сейчас не выращивают. Раньше в Крыму эту культуру сеяли "пожнивно", то есть в середине лета после уборки озимого ячменя. Культивировали гречиху исключительно на поливных площадях.
"Почему исключительно на орошении, потому что в это время почва уже сухая, и если посеять без полива, то всходы получить проблематично. Это где-то конец июня – начало июля. Она имеет короткий период вегетации, и до осени обеспечивала урожайность" - объяснила Радченко.
Если посеять гречиху в апреле, как яровую, то фаза цветения может выпасть как раз на самые жаркие летние температуры, и урожай будет низким. Но опыты с гречихой в научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма проводились давно.
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"Такие опыты у нас были лет 10-15 назад. Конечно, их надо с какой-то периодичностью повторять. Условия, которые были тогда, несколько отличались от сегодняшних даже по погоде. Если тогда у нас в мае-конце апреля уже было лето, а в конце июля были самые высокие температуры, то сейчас уже все поменялось. Но вообще гречиха, конечно, для пожнивных посевов подходит больше, чем для основных", - уточнила она.
Урожай в 15 центнеров с гектара, полученный джанкойским фермером, в институте назвали очень хорошим результатом для гречихи. Но в прошлом году удачно сложились природные условия: дожди выпадали через равные промежутки времени. Повезет ли в этом году аграрию, который отважился на подобный риск, станет понятно в конце лета. Ученые будут с интересом следить за результатами этого эксперимента. Ну, а крымчане в результате получат еще одну интересную фотозону – гречишные поля цветут необычайно красиво.
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