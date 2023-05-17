https://crimea.ria.ru/20230517/v-krymu-vpervye-za-mnogo-let-risknuli-poseyat-grechikhu-1128787334.html
В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху
В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху - РИА Новости Крым, 17.05.2023
В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху
В Крыму впервые за много лет засеяли гречиху, сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства Андрей Савчук. РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T21:02
2023-05-17T21:02
2023-05-17T21:02
эксклюзивы риа новости крым
крым
сельское хозяйство
джанкойский район
общество
урожай в крыму
северо-крымский канал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму впервые за много лет засеяли гречиху, сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства Андрей Савчук. Отмечается, что фермер из Джанкойского района занял под эту культуру 170 гектаров. В прошлом году он сделал пробный посев на небольшом участке земли и без орошения получил хороший результат."Несмотря на то, что она была без орошения, получен достойный урожай - 15 центнеров с гектара. Собранные зерна пошли на сев в этом году. Семена крупяной хлебной культуры отечественные, из региона в центральной части России. Сорт засухоустойчивый, может выдержать жару до +50 градусов. Пока аграрий анализирует и смотрит, как поведет себя культура в нашем регионе", - отмечается в сообщении.Гречиха в Крыму – это интересный опыт, но очень рискованный, рассказала РИА Новости Крым заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко. В южных регионах России ее сейчас не выращивают. Раньше в Крыму эту культуру сеяли "пожнивно", то есть в середине лета после уборки озимого ячменя. Культивировали гречиху исключительно на поливных площадях.Если посеять гречиху в апреле, как яровую, то фаза цветения может выпасть как раз на самые жаркие летние температуры, и урожай будет низким. Но опыты с гречихой в научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма проводились давно."Такие опыты у нас были лет 10-15 назад. Конечно, их надо с какой-то периодичностью повторять. Условия, которые были тогда, несколько отличались от сегодняшних даже по погоде. Если тогда у нас в мае-конце апреля уже было лето, а в конце июля были самые высокие температуры, то сейчас уже все поменялось. Но вообще гречиха, конечно, для пожнивных посевов подходит больше, чем для основных", - уточнила она.Урожай в 15 центнеров с гектара, полученный джанкойским фермером, в институте назвали очень хорошим результатом для гречихи. Но в прошлом году удачно сложились природные условия: дожди выпадали через равные промежутки времени. Повезет ли в этом году аграрию, который отважился на подобный риск, станет понятно в конце лета. Ученые будут с интересом следить за результатами этого эксперимента. Ну, а крымчане в результате получат еще одну интересную фотозону – гречишные поля цветут необычайно красиво.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуУлавливать и перераспределять: как сохранить воду в КрымуСкоро лето: ждать ли роста цен в Крыму и на какие товары
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
крым, сельское хозяйство, джанкойский район, общество, урожай в крыму, северо-крымский канал, вода в крыму, новости крыма, минсельхоз крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму впервые за много лет засеяли гречиху, сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства Андрей Савчук.
Отмечается, что фермер из Джанкойского района занял под эту культуру 170 гектаров. В прошлом году он сделал пробный посев на небольшом участке земли и без орошения получил хороший результат.
"Несмотря на то, что она была без орошения, получен достойный урожай - 15 центнеров с гектара. Собранные зерна пошли на сев в этом году. Семена крупяной хлебной культуры отечественные, из региона в центральной части России. Сорт засухоустойчивый, может выдержать жару до +50 градусов. Пока аграрий анализирует и смотрит, как поведет себя культура в нашем регионе", - отмечается в сообщении.
Гречиха в Крыму – это интересный опыт, но очень рискованный, рассказала РИА Новости Крым
заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко. В южных регионах России ее сейчас не выращивают. Раньше в Крыму эту культуру сеяли "пожнивно", то есть в середине лета после уборки озимого ячменя. Культивировали гречиху исключительно на поливных площадях.
"Почему исключительно на орошении, потому что в это время почва уже сухая, и если посеять без полива, то всходы получить проблематично. Это где-то конец июня – начало июля. Она имеет короткий период вегетации, и до осени обеспечивала урожайность" - объяснила Радченко.
Если посеять гречиху в апреле, как яровую, то фаза цветения может выпасть как раз на самые жаркие летние температуры, и урожай будет низким. Но опыты с гречихой в научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма проводились давно.
"Такие опыты у нас были лет 10-15 назад. Конечно, их надо с какой-то периодичностью повторять. Условия, которые были тогда, несколько отличались от сегодняшних даже по погоде. Если тогда у нас в мае-конце апреля уже было лето, а в конце июля были самые высокие температуры, то сейчас уже все поменялось. Но вообще гречиха, конечно, для пожнивных посевов подходит больше, чем для основных", - уточнила она.
Урожай в 15 центнеров с гектара, полученный джанкойским фермером, в институте назвали очень хорошим результатом для гречихи. Но в прошлом году удачно сложились природные условия: дожди выпадали через равные промежутки времени. Повезет ли в этом году аграрию, который отважился на подобный риск, станет понятно в конце лета. Ученые будут с интересом следить за результатами этого эксперимента. Ну, а крымчане в результате получат еще одну интересную фотозону – гречишные поля цветут необычайно красиво.
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