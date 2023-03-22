https://crimea.ria.ru/20230322/ulavlivat-i-pereraspredelyat-kak-sokhranit-vodu-v-krymu-1127699748.html

Улавливать и перераспределять: как сохранить воду в Крыму

Улавливать и перераспределять: как сохранить воду в Крыму - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Улавливать и перераспределять: как сохранить воду в Крыму

Крым нельзя назвать регионом проблемным в водном отношении. По статистике, в год здесь выпадает около 1 млрд кубометров воды, а при водных годах – 1,2 млрд... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T19:40

2023-03-22T19:40

2023-03-22T19:40

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Крым нельзя назвать регионом проблемным в водном отношении. По статистике, в год здесь выпадает около 1 млрд кубометров воды, а при водных годах – 1,2 млрд. Этого полуострову достаточно. Однако к воде нужно относиться бережно, ливни "улавливать", а канализационные стоки накапливать и очищать. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.Сколько воды накопилосьВодохранилища Крыма накопили 170 миллионов кубометров воды. Заявил глава республики Сергей Аксенов, отметив, что "такого объема никогда не было и угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет".К середине марта 2023 года в водохранилищах региона собралось больше 250 млн кубов воды. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя Госкомводхоза РК Альберт Кангиев."В 22 водохранилищах Крыма накоплен почти 251 млн кубов воды, в том числе около 60 млн кубов - в наливных", – сказал он.По его словам, наливные водохранилища республики наполнены на 60%, при этом общий показатель наполненности составляет уже 72%.Уникальный Южный берегВласти Крыма ранее рассказали о планах строительства нового водохранилища для обеспечения водой Ялтинского региона. Новое водохранилище может появиться в Бахчисарайском районе, будет питать большую Ялту. Воду из него планируют подавать в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые снабжают ЮБК сейчас. В планах - строительство нового Солнечногорского водохранилища для нужд Алушты. Сейчас этот вопрос обсуждается, специалисты готовят расчеты.В то же время, по мнению Игоря Вахрушева, район поселка Солнечногорский (восточнее Алушты), который недополучает воду, оползневой, "и лишняя нагрузка, такая как чаша водохранилища, может активизировать оползневые процессы". В советские годы серьезно подходили к строительству гидротехнических сооружений, гидрологии и гидроморфологи, но сегодня застройка территории изменилась, нужна новая экспертиза."Счастливенское водохранилище снабжает часть Ялты. Есть ялтинский гидротуннель, рядом сейчас копают новый, потому что старый, пробуренный в советские годы, заилился. Через несколько лет его введут в эксплуатацию, что решит часть водной проблемы города", - утверждает эксперт.На ЮБК нужно делать упор на водопользование и восстановление точек потребления воды, проводить реконструкцию имеющихся сетей и экспертизу водозаборов, считает Вахрушев. Например, использовать в водозаборах ранее не задействованные источники, но делать это с учетом экологической ситуации:"Если мы начнем каптировать источники и "заковывать" воду, то лесным животным нечего будет пить, всю воду у природы забрать мы не можем".Крыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый>>Артезианские хранилища"Мы привыкли расточительно пользоваться водой, тогда как во всем мире уже давно к этому вопросу подошли грамотно и осознанно. Во многих регионах мира есть специальные технологии по очистке технических и канализационных стоков. Такую воду можно использовать для полива сельхозугодий, мойки автотранспорта", - говорит собеседник.По его словам, Крыму универсальные технологии не подойдут из-за уникального ландшафта, "нужно подстраивать под себя, "искать точки стоков и места для накопителя технических вод".Что касается артезианских вод, то их ученый называет "неприкасаемым запасом Крыма" и призывает ограничить использование артезианских источников, чтобы не допустить их истощения и засоления.В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты>>Перехватить осадкиВ Средней Азии научились перехватывать паводковые осадки в специальные улавливающие водохранилища. Это актуально и для Крыма. Ведь "из-за глобального потепления осадки перераспределились", что может "вызвать катастрофические ливни"."Это когда воды резко выпадает много. И эта вода стекает в балки и временные водотоки, уходит в море, не наполняя подземные резервуары и не дает притока источникам, потому что не просачивается", - поясняет Вахрушев.Однако строить улавливающие водохранилища на полуострове нужно с учетом некоторых рельефных особенностей и с оглядкой на плотную застройку ЮБК.Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму>>Деревья в помощьВ советское время был большой проект по засаживанию плоских безлесных мест на горах Крыма деревьями. Ученые полагали, что в лесополосах таяние снега замедлится, что будет способствовать наполнению подземных вод."Однако тогда эксперименты не дали ожидаемых результатов. Высаживали березы. Возможно, неправильно была выбрана порода и следует пересмотреть проект", - считает Вахрушев.В новых условиях можно попробовать использовать снегоулавливающие строения, экраны. Снег, задержанный на яйле, тоже будет питать источники, которые "заработают" весной и летом.Пить из ДнепраКачественные показатели днепровской воды из Северо-Крымского канала позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд. Поводов для беспокойства ученые пока не видят. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии ФИЦ Института биологии южных морей (ИнБЮМ) Ольга Соловьева."По предварительным оценкам состояние воды благополучное. Уровни радиоактивных элементов превышают доаварийные (Чернобыльской АЭС в 1986 году, – ред), но они гораздо ниже санитарных норм. Эту воду можно использовать для полива сельхозугодий и питьевых нужд", – заверила она.В то же время, качество воды может меняться, это динамичный процесс, ученые будут регулярно брать пробы, чтобы не проглядеть тот момент, когда надо будет "принимать решение о прекращении использования канала"."Большая вода канала - не панацея, вместе с ней на полуостров вернулись пусть и не сильные, но все же экологические проблемы - подтопления, засоление почвы вокруг", - рассказывает Вахрушев. При этом ученый не исключает видимой пользы днепровской воды для Крыма."Воды Северо-Крымского канала поглощаются подземными горизонтами, где очищаются. И у крымских глубоководных скважин может увеличиться дебет (количество вод в подземном пространстве – ред.). Это касается равнинной части Крыма, западной и немножко восточной", - поясняет он.Как Северо-Крымский канал готовят к подаче воды на поля>>Перераспределить потоки туристовВ Крыму нет явного дефицита воды. Однако пиковая нагрузка всегда приходится на курортный сезон: "туристы – главные потребители пресной воды".По его словам, если Крым станет круглогодичным курортом, если туристы будут равномерно распределены по разным районам республики, то водные ресурсы региона не пострадают.Всемирный день водыЕжегодно 22 марта мир отмечает Всемирный день воды. Такое решение было принято Генассамблеей ООН еще в декабре 1992 года. Основная цель обозначенной даты – вдохновить на действия по достижению Цели устойчивого развития (ЦУР): вода и санитария для всех к 2030 году.В 2010 году ООН признала "право на безопасную, чистую питьевую воду и санитарные услуги как право человека, имеющее существенно важное значение для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека".Известно, что 70% поверхности Земли покрыто водой, однако чаще всего она соленая, на долю пресных водоемов приходится лишь 2,5%. Большая часть пресной воды заперта в ледниках и вечной мерзлоте.По оценкам ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), запасы пресной воды на планете сократились за последние 20 лет более чем на 20%. В ООН утверждают: 2,2 млрд человек пользуются водой, которая не отвечает требованиям безопасности.России с водными ресурсами повезло – это одна из самых обеспеченных водными ресурсами страна в мире. Здесь находится почти четвертая частью запасов пресных вод мира и десятая часть возобновляемых ресурсов вод.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы>>Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт>>Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения>>

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2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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