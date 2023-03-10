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Аксенов рассказал об обеспечении Крыма водой - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Аксенов рассказал об обеспечении Крыма водой
Аксенов рассказал об обеспечении Крыма водой - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Аксенов рассказал об обеспечении Крыма водой
Водохранилища Крыма накопили 170 миллионов кубометров воды, рисков нарушения водоснабжения полуострова нет. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T08:30
2023-03-10T08:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма накопили 170 миллионов кубометров воды, рисков нарушения водоснабжения полуострова нет. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.Все о ситуации с водообеспечением в Крыму читайте тут&gt;&gt;&gt;После запуска Северо-Крымского канала необходимость в опреснении воды и ее добыче под Азовским морем, которые обсуждались с 2020 года, потеряли актуальность. Сейчас специалисты "Крыммелиоводхоза" в плановом режиме готовят канал и мелиоративную сеть к поливному сезону 2023 года."С учетом того, что канал открыли, точно отпала необходимость строить опреснительные установки, строить дополнительное водохранилище на территории Симферополя и так далее. Объема вод достаточно, баланс воды восстановлен, подземных вод в том числе, поэтому в Крыму сегодня, с точки зрения обеспечения водой, можно спать спокойно", - заключил Аксенов.Власти Крыма ранее рассказали о планах строительства нового водохранилища для обеспечения водой Ялтинского региона. Новое водохранилище может появиться в Бахчисарайском районе и оно будет питать большую Ялту. Вода из него будет подаваться в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые снабжают ЮБК сейчас. Также в планах есть строительство нового Солнечногорского водохранилища для нужд Алушты. Однако этот вопрос пока еще обсуждается, специалисты готовят технические и финансовые расчеты.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
https://crimea.ria.ru/20230220/vsu-postoyanno-obstrelivayut-sooruzheniya-severo-krymskogo-kanala--vlasti-1127104748.html
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РИА Новости Крым
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Глава Крыма Аксенов: никаких рисков нарушения водоснабжения полуострова нет
Глава Крыма Аксенов: никаких рисков нарушения водоснабжения полуострова нет
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Аксенов рассказал об обеспечении Крыма водой

Глава Крыма Аксенов: никаких рисков нарушения водоснабжения полуострова нет

08:30 10.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма накопили 170 миллионов кубометров воды, рисков нарушения водоснабжения полуострова нет. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.
Все о ситуации с водообеспечением в Крыму читайте тут>>>
"Рисков нет по обеспечению (водой – ред.) полуострова. В целом в водохранилищах Крыма около 170 миллионов кубических метров воды, такого объема никогда не было. С учетом работы Северо-Крымского канала, могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет никакой", - рассказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.
После запуска Северо-Крымского канала необходимость в опреснении воды и ее добыче под Азовским морем, которые обсуждались с 2020 года, потеряли актуальность. Сейчас специалисты "Крыммелиоводхоза" в плановом режиме готовят канал и мелиоративную сеть к поливному сезону 2023 года.
"С учетом того, что канал открыли, точно отпала необходимость строить опреснительные установки, строить дополнительное водохранилище на территории Симферополя и так далее. Объема вод достаточно, баланс воды восстановлен, подземных вод в том числе, поэтому в Крыму сегодня, с точки зрения обеспечения водой, можно спать спокойно", - заключил Аксенов.
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Власти Крыма ранее рассказали о планах строительства нового водохранилища для обеспечения водой Ялтинского региона. Новое водохранилище может появиться в Бахчисарайском районе и оно будет питать большую Ялту. Вода из него будет подаваться в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые снабжают ЮБК сейчас. Также в планах есть строительство нового Солнечногорского водохранилища для нужд Алушты. Однако этот вопрос пока еще обсуждается, специалисты готовят технические и финансовые расчеты.
До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей АксеновИнтервью Сергея Аксенова медиагруппе "Россия сегодня"Интервью Сергея Аксенова Дмитрию КиселевуИнтервью Сергея Аксенова РИА Новости КрымВода в КрымуКрымРИА Новости КрымОбществоДмитрий КиселевНовости Крыма
 
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