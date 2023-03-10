https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-rasskazal-ob-obespechenii-kryma-vodoy-1127448348.html

Аксенов рассказал об обеспечении Крыма водой

Аксенов рассказал об обеспечении Крыма водой - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Аксенов рассказал об обеспечении Крыма водой

Водохранилища Крыма накопили 170 миллионов кубометров воды, рисков нарушения водоснабжения полуострова нет. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T08:30

2023-03-10T08:30

2023-03-10T08:30

эксклюзивы риа новости крым

сергей аксенов

интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня"

интервью сергея аксенова дмитрию киселеву

интервью сергея аксенова риа новости крым

вода в крыму

крым

риа новости крым

общество

дмитрий киселев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0a/1127452308_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c0dda9485ca5cd168c0537ac0393f02f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма накопили 170 миллионов кубометров воды, рисков нарушения водоснабжения полуострова нет. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.Все о ситуации с водообеспечением в Крыму читайте тут>>>После запуска Северо-Крымского канала необходимость в опреснении воды и ее добыче под Азовским морем, которые обсуждались с 2020 года, потеряли актуальность. Сейчас специалисты "Крыммелиоводхоза" в плановом режиме готовят канал и мелиоративную сеть к поливному сезону 2023 года."С учетом того, что канал открыли, точно отпала необходимость строить опреснительные установки, строить дополнительное водохранилище на территории Симферополя и так далее. Объема вод достаточно, баланс воды восстановлен, подземных вод в том числе, поэтому в Крыму сегодня, с точки зрения обеспечения водой, можно спать спокойно", - заключил Аксенов.Власти Крыма ранее рассказали о планах строительства нового водохранилища для обеспечения водой Ялтинского региона. Новое водохранилище может появиться в Бахчисарайском районе и оно будет питать большую Ялту. Вода из него будет подаваться в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые снабжают ЮБК сейчас. Также в планах есть строительство нового Солнечногорского водохранилища для нужд Алушты. Однако этот вопрос пока еще обсуждается, специалисты готовят технические и финансовые расчеты.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения

https://crimea.ria.ru/20230220/vsu-postoyanno-obstrelivayut-sooruzheniya-severo-krymskogo-kanala--vlasti-1127104748.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Глава Крыма Аксенов: никаких рисков нарушения водоснабжения полуострова нет Глава Крыма Аксенов: никаких рисков нарушения водоснабжения полуострова нет 2023-03-10T08:30 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня", интервью сергея аксенова дмитрию киселеву, интервью сергея аксенова риа новости крым, вода в крыму, крым, риа новости крым, общество, дмитрий киселев, новости крыма