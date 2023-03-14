Рейтинг@Mail.ru
Крым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищах - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230314/krym-budet-s-vodoy-stali-izvestny-zapasy-vody-v-vodokhranilischakh-1127530300.html
Крым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищах
Крым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищах - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Крым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищах
Водохранилища Крыма к середине марта накопили более 250 млн кубов воды. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя Госкомводхоза РК Альберт Кангиев. РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T14:40
2023-03-14T14:40
вода в крыму
новости крыма
крым
водохранилища крыма
госкомводхоз крыма
крыммелиоводхоз
эльгар кадыров
альберт кангиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0e/1127530188_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_371b81c5ec0a5e811e519a1a8ff0a77e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма к середине марта накопили более 250 млн кубов воды. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя Госкомводхоза РК Альберт Кангиев.По его словам, наливные водохранилища республики наполнены на 60%, при этом в общий показатель наполненности составляет уже 72%.В настоящее время в Белогорском водохранилище происходит сброс воды с целью освободить резерв в объеме три-четыре миллиона "кубов" на случай обильных осадков и таяния снега, давил зампредседателя Госкомводхоза РК.В свою очередь директор Белогорского филиала "Крыммелиоводхоза" Эльгар Кадыров сообщил, что предприятие заключило пять контрактов на проведение ремонтных работ гидрофизических сооружений водохранилищ на сумму более 50 млн рублей.За счет этих средств отремонтировали бетонный откос Тайганского водохранилища, а также перепускной быстроток между Белогорским и Тайганским водохранилищами. Кроме того, выполнен ремонт задвижек, быстротока аварийного сброса и ловчих каналов ливневок Белогорского водохранилища.В интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов рассказал, что рисков нарушения водоснабжения полуострова нет. После запуска Северо-Крымского канала необходимость в опреснении воды и ее добыче под Азовским морем, которые обсуждались с 2020 года, потеряли актуальность. Сейчас специалисты "Крыммелиоводхоза" в плановом режиме готовят канал и мелиоративную сеть к поливному сезону 2023 года.Власти Крыма ранее рассказали о планах строительства нового водохранилища для обеспечения водой Ялтинского региона. Новое водохранилище может появиться в Бахчисарайском районе и оно будет питать большую Ялту. Вода из него будет подаваться в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые снабжают ЮБК сейчас. Также в планах есть строительство нового Солнечногорского водохранилища для нужд Алушты. Однако этот вопрос пока еще обсуждается, специалисты готовят технические и финансовые расчеты.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
https://crimea.ria.ru/20221225/kakoe-vodokhranilische-smozhet-pitat-novyy-gorod-na-zapade-kryma-1126106104.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Водохранилища Крыма накопили более четверти миллиона кубометров воды
Водохранилища Крыма накопили более четверти миллиона кубометров воды
2023-03-14T14:40
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0e/1127530188_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_007974c6df837da484bd6907885eb113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, новости крыма, крым, водохранилища крыма, госкомводхоз крыма, крыммелиоводхоз, эльгар кадыров, альберт кангиев
Крым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищах

Водохранилища Крыма накопили более четверти миллиона кубометров воды

14:40 14.03.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма к середине марта накопили более 250 млн кубов воды. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя Госкомводхоза РК Альберт Кангиев.
"В 22 водохранилищах Крыма накоплен почти 251 млн кубов воды, в том числе около 60 млн кубов - в наливных", – сказал Кангиев.
По его словам, наливные водохранилища республики наполнены на 60%, при этом в общий показатель наполненности составляет уже 72%.
В настоящее время в Белогорском водохранилище происходит сброс воды с целью освободить резерв в объеме три-четыре миллиона "кубов" на случай обильных осадков и таяния снега, давил зампредседателя Госкомводхоза РК.
В свою очередь директор Белогорского филиала "Крыммелиоводхоза" Эльгар Кадыров сообщил, что предприятие заключило пять контрактов на проведение ремонтных работ гидрофизических сооружений водохранилищ на сумму более 50 млн рублей.
За счет этих средств отремонтировали бетонный откос Тайганского водохранилища, а также перепускной быстроток между Белогорским и Тайганским водохранилищами. Кроме того, выполнен ремонт задвижек, быстротока аварийного сброса и ловчих каналов ливневок Белогорского водохранилища.
В интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов рассказал, что рисков нарушения водоснабжения полуострова нет. После запуска Северо-Крымского канала необходимость в опреснении воды и ее добыче под Азовским морем, которые обсуждались с 2020 года, потеряли актуальность. Сейчас специалисты "Крыммелиоводхоза" в плановом режиме готовят канал и мелиоративную сеть к поливному сезону 2023 года.
Межгорное водохранилище - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 08:27Радио "Спутник в Крыму"
Какое водохранилище сможет питать новый город на западе Крыма
Власти Крыма ранее рассказали о планах строительства нового водохранилища для обеспечения водой Ялтинского региона. Новое водохранилище может появиться в Бахчисарайском районе и оно будет питать большую Ялту. Вода из него будет подаваться в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые снабжают ЮБК сейчас. Также в планах есть строительство нового Солнечногорского водохранилища для нужд Алушты. Однако этот вопрос пока еще обсуждается, специалисты готовят технические и финансовые расчеты.
До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт
Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
Вода в КрымуНовости КрымаКрымВодохранилища КрымаГоскомводхоз КрымаКрыммелиоводхозЭльгар КадыровАльберт Кангиев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать
16:20Армия России разгромила технику ВСУ и артиллерийские системы США
16:09Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках
16:00На делегацию ОБСЕ готовился теракт – прокурор Приднестровья
15:43Работа Керченской переправы возобновлена
15:09Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области
15:0715 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принят
15:01Землетрясение произошло на Камчатке
14:52Стивен Сигал: я на миллион процентов русский
14:47Работа Керченской переправы остановлена
14:40Крым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищах 1:02
14:25Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет
14:00Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года
13:30Организаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей
13:22РНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей
13:05Крымский оператор связи заходит в новые регионы России
12:59Украина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов
12:53Заявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии
12:44В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу Херсонеса
12:23Национализированные объекты в Крыму начнут продавать в июне - Аксенов
Лента новостейМолния