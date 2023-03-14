https://crimea.ria.ru/20230314/krym-budet-s-vodoy-stali-izvestny-zapasy-vody-v-vodokhranilischakh-1127530300.html

Крым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищах

Крым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищах - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Крым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищах

Водохранилища Крыма к середине марта накопили более 250 млн кубов воды. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя Госкомводхоза РК Альберт Кангиев. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T14:40

2023-03-14T14:40

2023-03-14T14:40

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крым

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эльгар кадыров

альберт кангиев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма к середине марта накопили более 250 млн кубов воды. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя Госкомводхоза РК Альберт Кангиев.По его словам, наливные водохранилища республики наполнены на 60%, при этом в общий показатель наполненности составляет уже 72%.В настоящее время в Белогорском водохранилище происходит сброс воды с целью освободить резерв в объеме три-четыре миллиона "кубов" на случай обильных осадков и таяния снега, давил зампредседателя Госкомводхоза РК.В свою очередь директор Белогорского филиала "Крыммелиоводхоза" Эльгар Кадыров сообщил, что предприятие заключило пять контрактов на проведение ремонтных работ гидрофизических сооружений водохранилищ на сумму более 50 млн рублей.За счет этих средств отремонтировали бетонный откос Тайганского водохранилища, а также перепускной быстроток между Белогорским и Тайганским водохранилищами. Кроме того, выполнен ремонт задвижек, быстротока аварийного сброса и ловчих каналов ливневок Белогорского водохранилища.В интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов рассказал, что рисков нарушения водоснабжения полуострова нет. После запуска Северо-Крымского канала необходимость в опреснении воды и ее добыче под Азовским морем, которые обсуждались с 2020 года, потеряли актуальность. Сейчас специалисты "Крыммелиоводхоза" в плановом режиме готовят канал и мелиоративную сеть к поливному сезону 2023 года.Власти Крыма ранее рассказали о планах строительства нового водохранилища для обеспечения водой Ялтинского региона. Новое водохранилище может появиться в Бахчисарайском районе и оно будет питать большую Ялту. Вода из него будет подаваться в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые снабжают ЮБК сейчас. Также в планах есть строительство нового Солнечногорского водохранилища для нужд Алушты. Однако этот вопрос пока еще обсуждается, специалисты готовят технические и финансовые расчеты.До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения

https://crimea.ria.ru/20221225/kakoe-vodokhranilische-smozhet-pitat-novyy-gorod-na-zapade-kryma-1126106104.html

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Водохранилища Крыма накопили более четверти миллиона кубометров воды Водохранилища Крыма накопили более четверти миллиона кубометров воды 2023-03-14T14:40 true PT1M02S

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