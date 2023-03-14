https://crimea.ria.ru/20230314/kak-severo-krymskiy-kanal-gotovyat-k-podache-vody-na-polya-1127537728.html

Как Северо-Крымский канал готовят к подаче воды на поля

Как Северо-Крымский канал готовят к подаче воды на поля - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Как Северо-Крымский канал готовят к подаче воды на поля

Почти 500 млн кубометров воды будет направлено на полив полей и садов в Крыму в этом году. Первая вода придет аграриям уже в апреле. Об этом во вторник сообщил... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T19:22

2023-03-14T19:22

2023-03-14T19:22

северо-крымский канал

вода в крыму

госкомводхоз крыма

альберт кангиев

сельское хозяйство

мария захарова

роман захаров

игорь сабельников

водное хозяйство крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Почти 500 млн кубометров воды будет направлено на полив полей и садов в Крыму в этом году. Первая вода придет аграриям уже в апреле. Об этом во вторник сообщил зампредседателя Госкомводхоза РК Альберт Кангиев.Крым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищах >>По его словам, система оросительных каналов республики будет готова поставлять воду из Северо-Крымского канала для полива полей и других нужд уже к концу марта. А во второй декаде апреля водопотребители получат ее для полива.На данный момент от аграриев уже поступило 299 заявок на подачу воды. Из них 206 будут получать ее из Северо-Крымского канала, в том числе 13 производителей риса.В свою очередь советник председателя Госкомводхоза РК Роман Захаров сообщил, что ремонтно-восстановительные и уходовые работы как по головному магистральному Северо-Крымскому каналу, так и по межхозяйственной оросительный сети, проводились с прошлого года."Было отремонтировано 28 насосных станций из 72 задействованных в мелиорации. Также 84 насосных агрегата получили необходимый ремонт, в том числе четыре дренажных. Приведены в порядок 97 гидротехнических сооружений различного назначения, перегораживающие плуги, подпорные и регулирующие механизмы", – уточнил Захаров.Начальник насосной станции №2 Советского района Игорь Сабельников пояснил, что сейчас ведутся работы, которые связаны с подводной частью канала. С приходом большой воды это станет невозможно, отметил он."Экскаватором вычистили русло канала – вывезли более 320 "кубов" ила и донных отложений. Был выполнен ремонт и наладка механической сороудерживающей решетки, продолжается ремонт ручной сороудерживающей решетки", – перечислил Сабельников. В дальнейшем планируются работы, непосредственно связанные с оборудованием станции и переборка насосов.На станции работают шесть насосов. Они перекачивают воду из нижних горизонтов в верхние. После запуска подачи воды каждый из них будет поднимать воду по трубопроводам диаметром 1,4 метра на 26 метров со скоростью 5 кубометров в секунду.На поддержку мелиоративного комплекса в бюджете Крыма предусмотрено 136 млн рублей. Годом ранее на эти цели израсходовали 17 млн рублей.Качественные показатели днепровской воды из Северо-Крымского канала позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд, сообщила ранее и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей Ольга Соловьева.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения

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Как Северо-Крымский канал готовят к подаче воды на поля Как Северо-Крымский канал готовят к подаче воды на поля 2023-03-14T19:22 true PT0M46S

В Крыму отремонтировали 28 насосных станций из 72 задействованных в мелиорации В Крыму отремонтировали 28 насосных станций из 72 задействованных в мелиорации 2023-03-14T19:22 true PT0M39S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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