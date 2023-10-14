https://crimea.ria.ru/20231014/eksportnyy-potentsial-ukrainskikh-portov-upal-pochti-vdovoe-1132093549.html

Экспортный потенциал украинских портов упал почти вдовое

Экспортный потенциал украинских портов упал почти вдовое - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Экспортный потенциал украинских портов упал почти вдовое

Потенциал украинских портов упал на 40% после выхода России из зерновой сделки, заявил вице-премьер страны Александр Кубраков на своей странице в одной из... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T16:43

2023-10-14T16:43

2023-10-14T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Потенциал украинских портов упал на 40% после выхода России из зерновой сделки, заявил вице-премьер страны Александр Кубраков на своей странице в одной из социальных сетей.Кубраков сообщил также о работе временного коридора для гражданских судов, из которого вышло 21 судно с экспортным зерном, и 25 судов зашли в порты Украины на загрузку.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин на следующий день в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов, снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета. Однако Запад по-прежнему "не хочет проявлять благоразумие и конструктивный подход" к решению проблем вывоза российского зерна и удобрений, констатировал Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил возможность реанимации зерновой сделкиЗачем Западу нужна зерновая сделка - академик ОнищенкоМИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

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украина, новости, зерно, политика, зерновая сделка