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Экспортный потенциал украинских портов упал почти вдовое - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Экспортный потенциал украинских портов упал почти вдовое
Экспортный потенциал украинских портов упал почти вдовое - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Экспортный потенциал украинских портов упал почти вдовое
Потенциал украинских портов упал на 40% после выхода России из зерновой сделки, заявил вице-премьер страны Александр Кубраков на своей странице в одной из... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T16:43
2023-10-14T16:43
украина
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зерно
политика
зерновая сделка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Потенциал украинских портов упал на 40% после выхода России из зерновой сделки, заявил вице-премьер страны Александр Кубраков на своей странице в одной из социальных сетей.Кубраков сообщил также о работе временного коридора для гражданских судов, из которого вышло 21 судно с экспортным зерном, и 25 судов зашли в порты Украины на загрузку.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин на следующий день в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов, снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета. Однако Запад по-прежнему "не хочет проявлять благоразумие и конструктивный подход" к решению проблем вывоза российского зерна и удобрений, констатировал Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил возможность реанимации зерновой сделкиЗачем Западу нужна зерновая сделка - академик ОнищенкоМИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна
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украина, новости, зерно, политика, зерновая сделка
Экспортный потенциал украинских портов упал почти вдовое

Вице-премьер Украины Кубраков: потенциал украинских портов упал на 40%

16:43 14.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Сухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Потенциал украинских портов упал на 40% после выхода России из зерновой сделки, заявил вице-премьер страны Александр Кубраков на своей странице в одной из социальных сетей.

"17 массовых атак с момента выхода России из зернового соглашения, снижение на 40% снижение экспортного потенциала портов", – написал украинский вице-премьер на своей странице в одной из социальных сетей.

Кубраков сообщил также о работе временного коридора для гражданских судов, из которого вышло 21 судно с экспортным зерном, и 25 судов зашли в порты Украины на загрузку.
Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин на следующий день в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов, снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.
В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета. Однако Запад по-прежнему "не хочет проявлять благоразумие и конструктивный подход" к решению проблем вывоза российского зерна и удобрений, констатировал Лавров.
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