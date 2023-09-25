https://crimea.ria.ru/20230925/zachem-zapadu-nuzhna-zernovaya-sdelka---akademik-onischenko-1131648683.html

Зачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко

Зачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Зачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко

Запад необоснованно обвиняет Россию в препятствовании решению мировой проблемы голода, несмотря на готовность РФ поставить зерно голодающим странам. При этом... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T20:23

2023-09-25T20:23

2023-09-25T20:23

зерновая сделка

мнения

геннадий онищенко

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россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Запад необоснованно обвиняет Россию в препятствовании решению мировой проблемы голода, несмотря на готовность РФ поставить зерно голодающим странам. При этом чинит препятствия российскому экспорту и настаивает на возобновлении "зерновой инициативы", чтобы в итоге оставить большую часть украинского зерна в странах Европы так и не накормив им нуждающиеся страны. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Онищенко констатирует: прикрываясь проблемой мирового голода, Запад традиционно решает собственные задачи, в данном случае, присваивая себе большую часть хлеба, предназначенного голодающим странам."Зернова сделка" нужна для того, чтобы забрать украинское зерно в Европу и лишь какой-то маленький процент отправить туда, где действительно голодают. Это нечестно. Поэтому в проблеме голода виноваты не мы, а коллективный Запад", - убежден он.Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ поставлять зерно беднейшим странам вместе с Турцией и Катаром. Согласно озвученной российским лидером инициативе, зерно из РФ направят на переработку на турецкие мукомольные заводы, откуда произведенная мука будет безвозмездно отправлена в беднейшие страны. В 2022 году Россия экспортировала порядка 881 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки. Из 1 млн тонн зерна, которое в рамках достигнутой договоренности направится в Турцию, в среднем должно быть произведено порядка 550-750 тыс. тонн муки.Читайте также на РИА Новости Крым:Зерновая сделка: нужна ли она России и Турции – экспертПутин оценил возможность реанимации зерновой сделкиЛавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зерновая сделка, мнения, геннадий онищенко, в мире, политика, экономика, россия, новости