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Зачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Зачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко
Зачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Зачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко
Запад необоснованно обвиняет Россию в препятствовании решению мировой проблемы голода, несмотря на готовность РФ поставить зерно голодающим странам. При этом... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T20:23
2023-09-25T20:23
зерновая сделка
мнения
геннадий онищенко
в мире
политика
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Запад необоснованно обвиняет Россию в препятствовании решению мировой проблемы голода, несмотря на готовность РФ поставить зерно голодающим странам. При этом чинит препятствия российскому экспорту и настаивает на возобновлении "зерновой инициативы", чтобы в итоге оставить большую часть украинского зерна в странах Европы так и не накормив им нуждающиеся страны. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Онищенко констатирует: прикрываясь проблемой мирового голода, Запад традиционно решает собственные задачи, в данном случае, присваивая себе большую часть хлеба, предназначенного голодающим странам."Зернова сделка" нужна для того, чтобы забрать украинское зерно в Европу и лишь какой-то маленький процент отправить туда, где действительно голодают. Это нечестно. Поэтому в проблеме голода виноваты не мы, а коллективный Запад", - убежден он.Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ поставлять зерно беднейшим странам вместе с Турцией и Катаром. Согласно озвученной российским лидером инициативе, зерно из РФ направят на переработку на турецкие мукомольные заводы, откуда произведенная мука будет безвозмездно отправлена в беднейшие страны. В 2022 году Россия экспортировала порядка 881 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки. Из 1 млн тонн зерна, которое в рамках достигнутой договоренности направится в Турцию, в среднем должно быть произведено порядка 550-750 тыс. тонн муки.Читайте также на РИА Новости Крым:Зерновая сделка: нужна ли она России и Турции – экспертПутин оценил возможность реанимации зерновой сделкиЛавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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зерновая сделка, мнения, геннадий онищенко, в мире, политика, экономика, россия, новости
Зачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко

Академик Онищенко объяснил, зачем Западу нужна зерновая сделка

20:23 25.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАкадемик РАН Геннадий Онищенко
Академик РАН Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Запад необоснованно обвиняет Россию в препятствовании решению мировой проблемы голода, несмотря на готовность РФ поставить зерно голодающим странам. При этом чинит препятствия российскому экспорту и настаивает на возобновлении "зерновой инициативы", чтобы в итоге оставить большую часть украинского зерна в странах Европы так и не накормив им нуждающиеся страны. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в рамках видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"В мире задолго до этих событий был голод. На планете примерно миллиард человек, у которых фактически нет пищи. Но крокодиловы слезы Запада с обвинениями в адрес России надуманы. Во-первых, украинское зерно играет мизерную роль, по сравнению с теми объемами, которые готова экспортировать РФ, если бы они сами не чинили нам препятствий, не блокировали фрахт судов и все платежи", - говорит академик.
Онищенко констатирует: прикрываясь проблемой мирового голода, Запад традиционно решает собственные задачи, в данном случае, присваивая себе большую часть хлеба, предназначенного голодающим странам.
"Зернова сделка" нужна для того, чтобы забрать украинское зерно в Европу и лишь какой-то маленький процент отправить туда, где действительно голодают. Это нечестно. Поэтому в проблеме голода виноваты не мы, а коллективный Запад", - убежден он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ поставлять зерно беднейшим странам вместе с Турцией и Катаром. Согласно озвученной российским лидером инициативе, зерно из РФ направят на переработку на турецкие мукомольные заводы, откуда произведенная мука будет безвозмездно отправлена в беднейшие страны.
В 2022 году Россия экспортировала порядка 881 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки. Из 1 млн тонн зерна, которое в рамках достигнутой договоренности направится в Турцию, в среднем должно быть произведено порядка 550-750 тыс. тонн муки.
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