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Лавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Лавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке
Лавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Лавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке
Новое предложение генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, которое он озвучил на встрече в рамках саммита БРИКС в ЮАР, не содержало гарантий выполнения РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T18:13
2023-08-31T18:15
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
россия
турция
зерновая сделка
экономика
политика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Новое предложение генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, которое он озвучил на встрече в рамках саммита БРИКС в ЮАР, не содержало гарантий выполнения российских условий черноморской инициативы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.Лавров подчеркнул, что до турецких партнеров "доведено российское понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы."Как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день мы готовы возобновить и "украинскую часть" зернового пакета", - указал министр.Кроме того, в ходе встречи Лаврова и Фидана обсуждалась инициатива президента России Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира.Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы, добавил глава МИД России.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков анонсировал скорую встречу Путина и ЭрдоганаПомощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зернаЭксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцы
https://crimea.ria.ru/20230802/ukraina-posle-zernovoy-sdelki-chto-budet-s-ukrainskim-eksportom-1130477320.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, россия, турция, зерновая сделка, экономика, политика, в мире, новости
Лавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке

Лавров: в новом предложении генсека ООН по зерновой сделке не было гарантий для Москвы

18:13 31.08.2023 (обновлено: 18:15 31.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Новое предложение генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, которое он озвучил на встрече в рамках саммита БРИКС в ЮАР, не содержало гарантий выполнения российских условий черноморской инициативы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
"Я с ним (Гутерришем – ред.) общался несколько дней назад на полях встречи БРИКС в Йоханнесбурге, он мне рассказал о своих новых инициативах, направил мне соответствующее послание. Мы объяснили честно и генеральному секретарю, и нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее", - сказал он.
Лавров подчеркнул, что до турецких партнеров "доведено российское понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы.
"Как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день мы готовы возобновить и "украинскую часть" зернового пакета", - указал министр.
Кроме того, в ходе встречи Лаврова и Фидана обсуждалась инициатива президента России Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира.
Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы, добавил глава МИД России.
Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.
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