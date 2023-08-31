https://crimea.ria.ru/20230831/lavrov-raskryl-sut-novogo-predlozheniya-oon-po-zernovoy-sdelke-1131082137.html

Лавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке

Лавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Лавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке

Новое предложение генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, которое он озвучил на встрече в рамках саммита БРИКС в ЮАР, не содержало гарантий выполнения РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T18:13

2023-08-31T18:13

2023-08-31T18:15

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Новое предложение генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, которое он озвучил на встрече в рамках саммита БРИКС в ЮАР, не содержало гарантий выполнения российских условий черноморской инициативы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.Лавров подчеркнул, что до турецких партнеров "доведено российское понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы."Как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день мы готовы возобновить и "украинскую часть" зернового пакета", - указал министр.Кроме того, в ходе встречи Лаврова и Фидана обсуждалась инициатива президента России Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира.Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы, добавил глава МИД России.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков анонсировал скорую встречу Путина и ЭрдоганаПомощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зернаЭксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцы

https://crimea.ria.ru/20230802/ukraina-posle-zernovoy-sdelki-chto-budet-s-ukrainskim-eksportom-1130477320.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, россия, турция, зерновая сделка, экономика, политика, в мире, новости