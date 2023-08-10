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Помощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зерна - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Помощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зерна
Помощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зерна - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Помощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зерна
В ближайшее время страны Африки получат безвозмездную помощь от России в виде поставок зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T15:17
2023-08-10T15:17
россия
африка
дмитрий патрушев
минсельхоз рф
в мире
экономика
зерно из россии для африки
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В ближайшее время страны Африки получат безвозмездную помощь от России в виде поставок зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.По его словам, поставки могут начаться в ближайшее время. Он также рассказал о планах экспортировать на мировой рынок в этом году примерно 55 миллионов тонн зерна.Ранее на экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" эту тему поднимал президент России Владимир Путин. Он говорил, что в ближайшие месяцы беднейшие страны Африки получит от России 25-50 тысяч тонн зерна. Доставка будет бесплатной.По мнению главы российского государства, безвозмездная помощь не нанесет ущерб бюджету РФ. Рост мировых цен на зерно позволит стране получить больше налогов. И Россия поделится частью дохода с беднейшими странами.Путин также отмечал, что у недоброжелателей не получится помешать реализовать эти планы.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцыВпечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зернаПутин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке
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россия, африка, дмитрий патрушев, минсельхоз рф, в мире, экономика, зерно из россии для африки, новости
Помощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зерна

Страны Африки безвозмездно получат от России до 50 тысяч тонн зерна – Патрушев

15:17 10.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкспорт российского зерна из России
Экспорт российского зерна из России - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В ближайшее время страны Африки получат безвозмездную помощь от России в виде поставок зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
"Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна", - сообщил глава Минсельхоза.
По его словам, поставки могут начаться в ближайшее время. Он также рассказал о планах экспортировать на мировой рынок в этом году примерно 55 миллионов тонн зерна.
Ранее на экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" эту тему поднимал президент России Владимир Путин. Он говорил, что в ближайшие месяцы беднейшие страны Африки получит от России 25-50 тысяч тонн зерна. Доставка будет бесплатной.
По мнению главы российского государства, безвозмездная помощь не нанесет ущерб бюджету РФ. Рост мировых цен на зерно позволит стране получить больше налогов. И Россия поделится частью дохода с беднейшими странами.
Путин также отмечал, что у недоброжелателей не получится помешать реализовать эти планы.
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РоссияАфрикаДмитрий ПатрушевМинсельхоз РФВ миреЭкономикаЗерно из России для АфрикиНовости
 
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15:17Помощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зерна
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