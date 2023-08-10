https://crimea.ria.ru/20230810/pomosch-afrike-rossiya-postavit-do-50-tysyach-tonn-zerna-1130653797.html

Помощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зерна

Помощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зерна - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Помощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зерна

В ближайшее время страны Африки получат безвозмездную помощь от России в виде поставок зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T15:17

2023-08-10T15:17

2023-08-10T15:17

россия

африка

дмитрий патрушев

минсельхоз рф

в мире

экономика

зерно из россии для африки

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В ближайшее время страны Африки получат безвозмездную помощь от России в виде поставок зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.По его словам, поставки могут начаться в ближайшее время. Он также рассказал о планах экспортировать на мировой рынок в этом году примерно 55 миллионов тонн зерна.Ранее на экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" эту тему поднимал президент России Владимир Путин. Он говорил, что в ближайшие месяцы беднейшие страны Африки получит от России 25-50 тысяч тонн зерна. Доставка будет бесплатной.По мнению главы российского государства, безвозмездная помощь не нанесет ущерб бюджету РФ. Рост мировых цен на зерно позволит стране получить больше налогов. И Россия поделится частью дохода с беднейшими странами.Путин также отмечал, что у недоброжелателей не получится помешать реализовать эти планы.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцыВпечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зернаПутин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке

https://crimea.ria.ru/20230802/putin-nazval-erdoganu-uslovie-dlya-vozvrascheniya-rossii-k-zernovoy-sdelke-1130488330.html

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2023

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россия, африка, дмитрий патрушев, минсельхоз рф, в мире, экономика, зерно из россии для африки, новости