https://crimea.ria.ru/20230802/putin-nazval-erdoganu-uslovie-dlya-vozvrascheniya-rossii-k-zernovoy-sdelke-1130488330.html

Путин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке

Путин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Путин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке

Россия готова вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T14:21

2023-08-02T14:21

2023-08-02T14:22

владимир путин (политик)

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реджеп тайип эрдоган

политика

зерновая сделка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Россия готова вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.В частности, российский лидер изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия "пакетных" соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений.Владимир Путин подчеркнул, что с учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Этот вопрос обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге саммите Россия – Африка."Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами", - подчеркнули в Кремле.Лидеры стран обсудили российско-турецкое партнерство и перспективы дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. Оба президента также выразили удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 году увеличился почти вдвое.Кроме того, Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики.Ранее Путин в ходе экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" заявил, что ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие зерновой сделки прекращается – КремльУкраина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортомКак прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику

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турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, турция, реджеп тайип эрдоган, политика, зерновая сделка