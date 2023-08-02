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Путин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Путин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке
Путин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Путин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке
Россия готова вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T14:21
2023-08-02T14:22
владимир путин (политик)
россия
новости
турция
реджеп тайип эрдоган
политика
зерновая сделка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Россия готова вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.В частности, российский лидер изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия "пакетных" соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений.Владимир Путин подчеркнул, что с учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Этот вопрос обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге саммите Россия – Африка."Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами", - подчеркнули в Кремле.Лидеры стран обсудили российско-турецкое партнерство и перспективы дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. Оба президента также выразили удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 году увеличился почти вдвое.Кроме того, Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики.Ранее Путин в ходе экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" заявил, что ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие зерновой сделки прекращается – КремльУкраина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортомКак прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику
россия
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владимир путин (политик), россия, новости, турция, реджеп тайип эрдоган, политика, зерновая сделка
Путин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке

Путин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке

14:21 02.08.2023 (обновлено: 14:22 02.08.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Россия готова вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В частности, российский лидер изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия "пакетных" соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений.

"Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части "зерновой сделки" ее очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что с учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Этот вопрос обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге саммите Россия – Африка.
"Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами", - подчеркнули в Кремле.
Лидеры стран обсудили российско-турецкое партнерство и перспективы дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. Оба президента также выразили удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 году увеличился почти вдвое.
Кроме того, Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров", - заключили в Кремле.

Ранее Путин в ходе экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" заявил, что ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку.
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