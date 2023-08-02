https://crimea.ria.ru/20230802/ukraina-posle-zernovoy-sdelki-chto-budet-s-ukrainskim-eksportom-1130477320.html

Украина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортом

Украина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортом - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Украина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортом

РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T08:52

2023-08-02T08:52

2023-08-02T08:52

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Украина ищет альтернативные пути для экспорта своего зерна, однако обеспечить трансфер через речные порты на Дунае и морские в Адриатическом море – это задача вряд ли выполнимая в обозримом будущем. И даже если это произойдет, объемы перевозок никак не смогут восполнить масштабы экспорта, который осуществлялся в рамках Черноморской зерновой инициативы. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказали эксперты.Еще совсем недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что надеется на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о продлении зерновой сделки. Лидер Украины Владимир Зеленский также уверял, что Украина будет транспортировать зерно по Черному морю, несмотря ни на что. Тем не менее, вчерашнее заявление главы украинского МИДа говорит о том, что Киев уже не надеется на возобновление торговли через Черное море и начинает выстраивать новые транспортные коридоры.Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна.Сколько будет стоить это зерноДоцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат экономических наук Андрей Вершицкий считает, что это заявление – скорее попытка успокоить граждан, чем реальный механизм решения проблемы.В прошлом году, напомнил экономист, судоходство на Дунае было ограничено, потому что некоторые украинские мины заносило с Черного моря в устье реки. Но даже если в этом году минная опасность миновала, то транспортировать зерно по такому длинному маршруту будет существенно дороже."По оценкам специалистов, 30-40 долларов за тонну будут составлять издержки на транспортировку. Это однозначно очень дорого и сложно. Вот представьте, если 30 миллионов тонн было вывезено за год (в рамках зерновой сделки – ред.), то там вся Хорватия будет перегружена этими фурами, и будут только их перегружать и отвозить в морские порты, - пояснил эксперт. - Это еще нужно найти такие свободные мощности, и автомобильный транспорт, и корабли, которые смогут это все доставить. Мне кажется, это очень маловероятно".В прошлом году соседи Украины разрешили экспорт украинского зерна только в качестве финансовой поддержки, уточняет экономист. В этом году Румыния, Венгрия, Словакия, Польша и Болгария согласились только на транзит, потому что на европейском рынке не нужно столько дешевого зерна. Может быть, какая-то часть Европы и примет украинское зерно, но скорее всего, львиная его доля пойдет из Адриатического моря дальше, а это сделает логистику еще дороже, заметил Вершицкий. И большой вопрос, смогут ли бедные страны, для которых, как декларируется, предназначено это зерно, покупать его по такой высокой цене.Если этот маршрут и сработает, то в очень ограниченных масштабах, и полные объемы украинского зерна по нему вывезти невозможно. Между тем, в украинской экономике назревает еще одна проблема."Сейчас уже идет уборка урожая, куда-то новый урожай надо складывать, а старый еще не вывезен, так что это очень существенно скажется на экономике", - уверяет Андрей Вершицкий.Урок географииВывозить зерно предполагается через украинские порты на Дунае: Килию, Измаил, Рени. Большой вопрос, смогут ли они перегружать такие объемы, поскольку до этого перевалка зерна происходила только в Одессе, где построен крупный зерновой терминал. На данный момент он сильно поврежден российским ракетным ударом.Далее, если посмотреть на карту, то мы увидим, что русло крупнейшей европейской реки Дунай после Украины проходит по границе между Румынией и Молдавией, Румынией и Болгарией, затем пересекает территорию Сербии и лишь потом проходит через Хорватию. То есть, со всеми этими государствами тоже придется договариваться."Я думаю, что несомненно, серьезные трудности в формировании этого логистического коридора возникнут, - утверждает доцент географического факультета КФУ, политолог Сергей Киселев. – И проблема даже не в том, что могут возникнуть какие-то проблемы с Сербией. К сожалению, руководители Сербии занимают довольно шаткую промежуточную позицию, и при определенном нажиме их можно уговорить".Эксперт напоминает, что еще недавно транспортировать украинское зерно предлагалось через порты Прибалтики, но об этой идее как-то очень быстро забыли. Проблема не в том, что все это сложно реализовать с точки зрения логистики. Проблема, по мнению Сергея Киселева, в том, что все эти попытки совершаются ради одной цели – блокировать выход на международные рынки России.Эксперт сомневается, что Украина в ближайшее время вообще сможет поставлять на экспорт достаточные объемы зерна. Уже в этом году ожидаемый урожай на Украине существенно ниже, по сравнению с прошлым годом. Плюс необходимо учесть, что большие площади зерновых высевались на юге страны, в Запорожской и Херсонской областях, которые сейчас стали частью Российской Федерации."Ну, и главное, насколько обеспечены все эти логистические коридоры возможностями того же железнодорожного транспорта. Это очень сложная задача, и если такого коридора не существовало раньше, то создавать его с нуля будет очень непросто. А там посмотрим, как будет развиваться ситуация и военная, и политическая, и экономическая. Я все-таки убежден, что это просто одна из конвульсий наших "партнеров" с Запада в продолжении все той же санкционной политики в отношении России, попытка всячески препятствовать развитию торговли России и ее представительству на мировом рынке", - считает Киселев.Сможет ли Россия завоевать новые рынкиНынешний форум "Россия-Африка" показал, что РФ готова рассматривать африканские страны как равноправных партнеров, а рынок этих стран – как серьезную альтернативу европейским рынкам."Африка на протяжении десятилетий была серьезно подсажена на такую паразитическую иглу, когда поставлялась гуманитарная помощь и не создавались условия для экономического развития, - рассуждает политолог. - А Россия уже сейчас создает промышленные площадки в странах Африки".Общеизвестно, что среди африканцев есть львиная доля тех, кто учился в Советском Союзе или в современной России. И это трудоспособная часть населения, а в некоторых странах – и люди, входящие в управленческий аппарат. Показательно, что на форуме "Россия - Африка" русский язык стал языком межнационального общения, то есть африканцы с африканцами разговаривали по-русски. И это очень важно, считает эксперт."И еще маленький нюанс, недавно в Европе собирали африканских лидеров, и там их всех в один автобус посадили. А в России для представителя каждой страны предоставлялся отдельный кортеж. Этот маленький пример говорит о том, что мы совершенно по-другому, чем европейцы со своим традиционным расистским неоколониалистским подходом, относимся к представителям африканских государств. Мы их уважаем и рассматриваем как равноценных и равноправных партнеров".Самое главное, считает Киселев, чтобы вот этот "африканский разворот" России не превратился в очередную кампанию без реальной поддержки бизнеса. По его словам, большое количество людей до сих пор еще не перестроило свое сознание с "европо- и америкоцентризма" на другие направления внешней политики России. А эта встреча с лидерами африканских государств продемонстрировала, что наша страна стремится стать первостепенным партнером для тех стран, которые ищут пути своего развития.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие зерновой сделки прекращается – КремльБез России зерновая сделка лишена эффективности – мнениеИдущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов

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