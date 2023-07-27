https://crimea.ria.ru/20230727/raketnyy-udar-nanesen-po-terminalu-porta-v-odesskoy-oblasti-1130323996.html

Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области

Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области

Взрывы прогремели в Одесской области Украины, поврежден грузовой терминал в порту и административное здание. Об этом сообщил глава областной военной... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T10:08

2023-07-27T10:08

2023-07-27T10:08

украина

одесская область

сво

взрыв

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Одесской области Украины, поврежден грузовой терминал в порту и административное здание. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.По его словам, ракеты были выпущены с подлодки в акватории Черного моря. В области, как и во многих других регионах Украины, в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ взял ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 годуНочные взрывы в Одесской области - поврежден портУдары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в Одессе

украина

одесская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесская область, сво, взрыв, вооруженные силы россии, новости