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Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области
Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области
Взрывы прогремели в Одесской области Украины, поврежден грузовой терминал в порту и административное здание. Об этом сообщил глава областной военной... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T10:08
2023-07-27T10:08
2023-07-27T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Одесской области Украины, поврежден грузовой терминал в порту и административное здание. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.По его словам, ракеты были выпущены с подлодки в акватории Черного моря. В области, как и во многих других регионах Украины, в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ взял ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 годуНочные взрывы в Одесской области - поврежден портУдары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в Одессе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, одесская область, сво, взрыв, вооруженные силы россии, новости
Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области
Глава Одесской области Кипер: ракетным ударом повреждена портовая инфраструктура
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Одесской области Украины, поврежден грузовой терминал в порту и административное здание. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Ракетный удар по Одесской области. Цель - портовая инфраструктура. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожены здание охраны и два автомобиля", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
По его словам, ракеты были выпущены с подлодки в акватории Черного моря. В области, как и во многих других регионах Украины, в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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