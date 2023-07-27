Рейтинг@Mail.ru
Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230727/raketnyy-udar-nanesen-po-terminalu-porta-v-odesskoy-oblasti-1130323996.html
Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области
Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области
Взрывы прогремели в Одесской области Украины, поврежден грузовой терминал в порту и административное здание. Об этом сообщил глава областной военной... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T10:08
2023-07-27T10:08
украина
одесская область
сво
взрыв
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130140076_0:18:1281:738_1920x0_80_0_0_aabb81c7223db8abf4465ea196ea2cd9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Одесской области Украины, поврежден грузовой терминал в порту и административное здание. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.По его словам, ракеты были выпущены с подлодки в акватории Черного моря. В области, как и во многих других регионах Украины, в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ взял ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 годуНочные взрывы в Одесской области - поврежден портУдары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в Одессе
украина
одесская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130140076_0:0:985:738_1920x0_80_0_0_f65bfc5a78c1b6c7ff88cd48ea09f4d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, одесская область, сво, взрыв, вооруженные силы россии, новости
Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области

Глава Одесской области Кипер: ракетным ударом повреждена портовая инфраструктура

10:08 27.07.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Одесской области Украины, поврежден грузовой терминал в порту и административное здание. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Ракетный удар по Одесской области. Цель - портовая инфраструктура. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожены здание охраны и два автомобиля", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
По его словам, ракеты были выпущены с подлодки в акватории Черного моря. В области, как и во многих других регионах Украины, в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Глава СБУ взял ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 году
Ночные взрывы в Одесской области - поврежден порт
Удары возмездия продолжаются: ВС РФ уничтожили военные цеха в Одессе
 
УкраинаОдесская областьСВОВзрывВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Буря накроет Симферополь к вечеру – МЧС
13:34ФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флота
13:18В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто
12:5515 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж
12:31Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
12:04Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
11:45Крымский мост закрыли для движения машин
11:27Еще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель
11:22Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла вдвое
11:14Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания
10:54Работает "Днепр": ВСУ потеряли на Херсонщине еще 60 боевиков за сутки
10:45Инцидент в горах Крыма: туристку на носилках эвакуировали с Мангуп-Кале
10:29Большое отключение воды в Симферополе и по Крыму - причины и адреса
10:20На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое
10:08Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области
10:04Крымчанам запретили доступ на Арабатскую стрелку
09:48ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюме
09:21Афросоюз обсудит с Путиным возобновление зерновой сделки
08:54В Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг
08:48Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВО
Лента новостейМолния