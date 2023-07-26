https://crimea.ria.ru/20230726/glava-sbu-vzyal-otvetstvennost-za-terakt-na-krymskom-mostu-v-2022-godu-1130316597.html

Глава СБУ взял ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 году

Глава СБУ взял ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 году - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Глава СБУ взял ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 году

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире телемарафона заявил, что к организации взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T18:13

2023-07-26T18:13

2023-07-26T18:18

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сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире телемарафона заявил, что к организации взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года причастны сотрудники возглавляемого им ведомства.По информации украинских СМИ, такое признание Малюк сделал во время совместной с "Укрпочтой" церемонии презентации марки, посвященной работе спецслужбы, отметив ее "вкладу в защиту страны". На видео, опубликованном в сети, директор "Укрпочты" Игорь Смелянский одет в футболку, на который изображен пылающий Крымский мост, а ниже надпись: "Кто как не мы спалим мосты. СБУ".На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля – в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.Ранее сообщалось, что замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за удар по Крымскому мосту лежит на киевских властях.В своем Telegram-канале она опубликовала список "достижений" Киева с отсчетом дней после произошедшего, среди которых оказался и подрыв моста через Керченский пролив.По подозрению в подготовке теракта были задержаны восемь человек – пятеро россиян, а также трое граждан Армении и Украины.В феврале в СК России отметили, что в ходе расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту подтвердилась версия о причастности к этому теракту украинских спецслужб. Позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что совершенные на территории России теракты, в том числе убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, подрыв "Северных потоков" и Крымского моста, спланированы и осуществлены при координации спецслужб СШАЧитайте также на РИА Новости Крым:Третий обвиняемый в теракте на Крымском мосту оставлен под стражейМИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения КиеваПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США

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украина, сбу (служба безопасности украины), чп на крымском мосту, происшествия, в мире, новости, безопасность республики крым и севастополя