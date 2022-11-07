https://crimea.ria.ru/20221107/tretiy-obvinyaemyy-v-terakte-na-krymskom-mostu-ostavlen-pod-strazhey-1125263143.html
Третий обвиняемый в теракте на Крымском мосту оставлен под стражей
Третий обвиняемый в теракте на Крымском мосту оставлен под стражей - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Третий обвиняемый в теракте на Крымском мосту оставлен под стражей
Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения и оставил под стражей третьего обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T14:58
2022-11-07T14:58
2022-11-07T15:00
чп на крымском мосту
происшествия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения и оставил под стражей третьего обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости."Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - говорится в сообщении.Аналогичное решение суд ранее принял в отношении двух других фигурантов этого дела.В середине октября Басманный суд столицы арестовал в рамках данного дела трех человек. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Еще пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
https://crimea.ria.ru/20221031/delo-o-terakte-na-krymskom-mostu-dva-obvinyaemykh-ostalis-v-sizo-1125179397.html
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РИА Новости Крым
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чп на крымском мосту, происшествия, закон и право
Третий обвиняемый в теракте на Крымском мосту оставлен под стражей
Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту
14:58 07.11.2022 (обновлено: 15:00 07.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения и оставил под стражей третьего обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Аналогичное решение
суд ранее принял в отношении двух других фигурантов этого дела.
В середине октября Басманный суд столицы арестовал в рамках данного дела трех человек. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Еще пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.
На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв
грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.