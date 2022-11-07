https://crimea.ria.ru/20221107/tretiy-obvinyaemyy-v-terakte-na-krymskom-mostu-ostavlen-pod-strazhey-1125263143.html

Третий обвиняемый в теракте на Крымском мосту оставлен под стражей

Третий обвиняемый в теракте на Крымском мосту оставлен под стражей - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Третий обвиняемый в теракте на Крымском мосту оставлен под стражей

Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения и оставил под стражей третьего обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T14:58

2022-11-07T14:58

2022-11-07T15:00

чп на крымском мосту

происшествия

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения и оставил под стражей третьего обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости."Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - говорится в сообщении.Аналогичное решение суд ранее принял в отношении двух других фигурантов этого дела.В середине октября Басманный суд столицы арестовал в рамках данного дела трех человек. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Еще пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.

https://crimea.ria.ru/20221031/delo-o-terakte-na-krymskom-mostu-dva-obvinyaemykh-ostalis-v-sizo-1125179397.html

https://crimea.ria.ru/20221106/krymskiy-most-zakroyut-na-12-chasov--mintrans-rf----1125251661.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, происшествия, закон и право