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Третий обвиняемый в теракте на Крымском мосту оставлен под стражей - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Третий обвиняемый в теракте на Крымском мосту оставлен под стражей
Третий обвиняемый в теракте на Крымском мосту оставлен под стражей - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Третий обвиняемый в теракте на Крымском мосту оставлен под стражей
Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения и оставил под стражей третьего обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T14:58
2022-11-07T15:00
чп на крымском мосту
происшествия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения и оставил под стражей третьего обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости."Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - говорится в сообщении.Аналогичное решение суд ранее принял в отношении двух других фигурантов этого дела.В середине октября Басманный суд столицы арестовал в рамках данного дела трех человек. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Еще пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
https://crimea.ria.ru/20221031/delo-o-terakte-na-krymskom-mostu-dva-obvinyaemykh-ostalis-v-sizo-1125179397.html
https://crimea.ria.ru/20221106/krymskiy-most-zakroyut-na-12-chasov--mintrans-rf----1125251661.html
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353
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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чп на крымском мосту, происшествия, закон и право
Третий обвиняемый в теракте на Крымском мосту оставлен под стражей

Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту

14:58 07.11.2022 (обновлено: 15:00 07.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост после теракта
Крымский мост после теракта - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения и оставил под стражей третьего обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Аналогичное решение суд ранее принял в отношении двух других фигурантов этого дела.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Дело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО
В середине октября Басманный суд столицы арестовал в рамках данного дела трех человек. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Еще пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.
На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.
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Крымский мост закроют на 12 часов — Минтранс РФ
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
 
ЧП на Крымском мостуПроисшествияЗакон и право
 
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