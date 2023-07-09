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Теракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны Украины - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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Теракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны Украины
Теракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны Украины - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Теракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны Украины
Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за удар по Крымскому мосту лежит на киевских властях. РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T08:31
2023-07-09T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за удар по Крымскому мосту лежит на киевских властях.В своем Telegram-канале она опубликовала список "достижений" Киева с отсчетом дней после произошедшего, среди которых оказался и подрыв моста через Керченский пролив.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.По данным ФСБ, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда – в грузинский порт Поти, дальше – в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда – в Симферополь.По подозрению в подготовке теракта были задержаны восемь человек – пятеро россиян, а также трое граждан Армении и Украины.В феврале в СК России отметили, что в ходе расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту подтвердилась версия о причастности к этому теракту украинских спецслужб. Позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что совершенные на территории России теракты, в том числе убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, подрыв "Северных потоков" и Крымского моста, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США. Читайте также на РИА Новости Крым:Обвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестомПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали СШАГлава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию
https://crimea.ria.ru/20230406/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html
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украина, минобороны украины, в мире, чп на крымском мосту, происшествия, новости, безопасность республики крым и севастополя
Теракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны Украины

Удар по Крымскому мосту нанесла Украина - замминистра обороны Украины Маляр

08:31 09.07.2023 (обновлено: 10:01 09.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за удар по Крымскому мосту лежит на киевских властях.
В своем Telegram-канале она опубликовала список "достижений" Киева с отсчетом дней после произошедшего, среди которых оказался и подрыв моста через Керченский пролив.

"273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", — написала она.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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По данным ФСБ, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда – в грузинский порт Поти, дальше – в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда – в Симферополь.
По подозрению в подготовке теракта были задержаны восемь человек – пятеро россиян, а также трое граждан Армении и Украины.
В феврале в СК России отметили, что в ходе расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту подтвердилась версия о причастности к этому теракту украинских спецслужб. Позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что совершенные на территории России теракты, в том числе убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, подрыв "Северных потоков" и Крымского моста, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США.
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