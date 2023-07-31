https://crimea.ria.ru/20230731/ukraina-i-khorvatiya-dogovorilis-o-tranzite-zerna-cherez-dunay-v-adriatiku-1130456809.html

Украина и Хорватия договорились о транзите зерна через Дунай в Адриатику

Украина и Хорватия договорились о транзите зерна через Дунай в Адриатику - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Украина и Хорватия договорились о транзите зерна через Дунай в Адриатику

Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Об этом заявил министр РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T19:16

2023-07-31T19:16

2023-07-31T19:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом.Главной темой переговоров, как следует из сообщения, стала также поставка Украине оружия. Дмитрий Кулеба заявил, что помощь Хорватии в этом смысле будет "очень весомой"."Отдельно отмечу, что помощь, которую оказывает Хорватия, является очень солидной, если посчитать ее долю в общем военном бюджете этой страны", — отметил Кулеба.Украинский министр также напомнил, что Хорватия, ставшая независимой после развала Югославии, в конце концов вступила и в ЕС, и в НАТО. Он выразил надежду, что Украина также обязательно пройдет этот путь.Напомним, Республика Хорватия получила независимость в результате распада Югославии в 1991 году. Заявку на вступление в ЕС страна подала в 2003-м, а полноправным членом Евросоюза стала в 2013 году, спустя десять лет. Процесс вступления Хорватии в НАТО начался в 2000 году и завершился спустя 9 лет, в 2009-м. С момента окончания боевых действий на территории страны в 1995 году и до вступления в Североатлантический альянс прошло 14 лет.Пути для экспорта зерна Украина вынуждена искать после выхода России из так называемой зерновой сделки. Поскольку США отказались предоставлять свои военные корабли для сопровождения украинских грузов в Черном море, украинские власти пытаются наладить другие каналы поставок.Читайте также на РИА Новости Крым:Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономикуЭрдоган попал в собственную ловушку – политологИдущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов

https://crimea.ria.ru/20230728/konvoi-nato-v-chernom-more-i-zernovaya-sdelka---ekspert-sdelal-prognoz-1130340057.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, хорватия, экономика, политика, новости, дмитрий кулеба, мид украины