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Украина и Хорватия договорились о транзите зерна через Дунай в Адриатику
Украина и Хорватия договорились о транзите зерна через Дунай в Адриатику - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Украина и Хорватия договорились о транзите зерна через Дунай в Адриатику
Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Об этом заявил министр РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T19:16
2023-07-31T19:16
2023-07-31T19:16
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дмитрий кулеба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом.Главной темой переговоров, как следует из сообщения, стала также поставка Украине оружия. Дмитрий Кулеба заявил, что помощь Хорватии в этом смысле будет "очень весомой"."Отдельно отмечу, что помощь, которую оказывает Хорватия, является очень солидной, если посчитать ее долю в общем военном бюджете этой страны", — отметил Кулеба.Украинский министр также напомнил, что Хорватия, ставшая независимой после развала Югославии, в конце концов вступила и в ЕС, и в НАТО. Он выразил надежду, что Украина также обязательно пройдет этот путь.Напомним, Республика Хорватия получила независимость в результате распада Югославии в 1991 году. Заявку на вступление в ЕС страна подала в 2003-м, а полноправным членом Евросоюза стала в 2013 году, спустя десять лет. Процесс вступления Хорватии в НАТО начался в 2000 году и завершился спустя 9 лет, в 2009-м. С момента окончания боевых действий на территории страны в 1995 году и до вступления в Североатлантический альянс прошло 14 лет.Пути для экспорта зерна Украина вынуждена искать после выхода России из так называемой зерновой сделки. Поскольку США отказались предоставлять свои военные корабли для сопровождения украинских грузов в Черном море, украинские власти пытаются наладить другие каналы поставок.Читайте также на РИА Новости Крым:Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономикуЭрдоган попал в собственную ловушку – политологИдущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов
https://crimea.ria.ru/20230728/konvoi-nato-v-chernom-more-i-zernovaya-sdelka---ekspert-sdelal-prognoz-1130340057.html
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РИА Новости Крым
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украина, хорватия, экономика, политика, новости, дмитрий кулеба, мид украины
Украина и Хорватия договорились о транзите зерна через Дунай в Адриатику
В МИД Украины договорились с Хорватией использовать для экспорта зерна хорватские порты
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом.
"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность", — цитирует Кулебу официальный сайт украинского МИДа.
Главной темой переговоров, как следует из сообщения, стала также поставка Украине оружия. Дмитрий Кулеба заявил, что помощь Хорватии в этом смысле будет "очень весомой".
"Отдельно отмечу, что помощь, которую оказывает Хорватия, является очень солидной, если посчитать ее долю в общем военном бюджете этой страны", — отметил Кулеба.
Украинский министр также напомнил, что Хорватия, ставшая независимой после развала Югославии, в конце концов вступила и в ЕС, и в НАТО. Он выразил надежду, что Украина также обязательно пройдет этот путь.
Напомним, Республика Хорватия получила независимость в результате распада Югославии в 1991 году. Заявку на вступление в ЕС страна подала в 2003-м, а полноправным членом Евросоюза стала в 2013 году, спустя десять лет. Процесс вступления Хорватии в НАТО начался в 2000 году и завершился спустя 9 лет, в 2009-м. С момента окончания боевых действий на территории страны в 1995 году и до вступления в Североатлантический альянс прошло 14 лет.
Пути для экспорта зерна Украина вынуждена искать после выхода России
из так называемой зерновой сделки. Поскольку США отказались
предоставлять свои военные корабли для сопровождения украинских грузов в Черном море, украинские власти пытаются наладить другие каналы поставок.
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