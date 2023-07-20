https://crimea.ria.ru/20230720/kak-prekraschenie-zernovoy-sdelki-izmenit-mirovuyu-ekonomiku-1130153415.html

Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику

Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику

Прекращение зерновой сделки в нынешних условиях – это хорошая новость для мирового рынка продовольствия, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" экономист,... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T09:41

2023-07-20T09:41

2023-07-20T09:18

зерновая сделка

василий колташев

мнения

экономика

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

турция

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129950713_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b135da0e2dbbdbf6032b7af90ecda163.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Прекращение зерновой сделки в нынешних условиях – это хорошая новость для мирового рынка продовольствия, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" экономист, директор Института нового общества Василий Колташев. По его мнению, Черноморская зерновая инициатива работала на понижение цен, и без того слишком низких.Цена на зерно резко поднялась сразу после выхода России из соглашения, но это пока кратковременный результат, уверен эксперт. В дальнейшем эти цифры должны расти постепенно и планомерно."Вот как ОПЕК+ ведет борьбу за повышение цен на нефть, чтобы они не обрушивались дальше, так нужно бороться и за цену на рынке продовольствия. И если они поднимутся постепенно в течение ближайших месяцев, хотя бы процентов на 15, то это можно считать хорошим результатом".Для чего эта сделка была нужнаЧерноморская зерновая инициатива была средством "сверхмягкой дипломатии", чтобы добиться от Запада своих целей. В первую очередь – подключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT, что позволило бы России вести полномасштабную торговлю продовольствием с европейскими странами. Но при современных условиях Запад не может этого допустить."Они хотят забрать все, они готовы идти ва-банк, у них огромные внутренние экономические проблемы, и они хотят, чтобы Россия пала. Обратите внимание, что за исключением, наверное, фашистской Германии, ни один враг в России не ставил таких целей. Все остальные добивались чего-то более мелкого, Наполеон – принудить к участию в континентальной блокаде Великобритании и ограничить амбиции России, поляки – посадить своего на трон. Никакой ликвидации России там даже в голову никому не приходило. То есть такого конфликта, как сейчас, у нас давно не было, это нужно понимать", - говорит эксперт.Что будет после прекращенияЕвропейские страны после прекращения зерновой сделки продолжат покупать российское продовольствие, но уже через посредников, уверен эксперт."Ну например, это будет как-то переупаковано в Турции или в Индии", - предположил он.При этом для России очень важно, чтобы Украина сдала свои экспортные позиции на рынке продовольствия, поскольку торговля поддерживает бандеровский режим в этом государстве.По мнению эксперта, сейчас на полях СВО решается в том числе и судьба мировых рынков."Как только вопрос имени Степана Бандеры будет решен окончательно, то это все будет тоже частью российского экспорта. Но это будет уже в новой политэкономической реальности, которая пока только формируется. Нужно, чтобы все фермеры на Украине тоже поняли для себя, что они будут прекрасно зарабатывать на вывозе зерна, но это зерно будет называться российским. Вот это они должны понять, на мой взгляд".Напомним, Россия отказалась продлевать участие в так называемой Черноморской зерновой инициативе, срок действия которой завершился 17 июля. По мнению президента РФ Владимира Путина, главная ее цель – доставка дешевого продовольствия нуждающимся странам – так и не была достигнута.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие зерновой сделки прекращается – КремльБез России зерновая сделка лишена эффективности – мнение

https://crimea.ria.ru/20230718/pochemu-ssha-razbili-nadezhdy-zelenskogo---ekspert-o-zernovoy-sdelke-1130149663.html

https://crimea.ria.ru/20230718/pochemu-ssha-ne-khotyat-davat-voennyy-eskort-zernovozam-s-ukrainy--mnenie-1130150349.html

турция

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зерновая сделка, василий колташев, мнения, экономика, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, турция, россия, в мире