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Песков анонсировал скорую встречу Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Песков анонсировал скорую встречу Путина и Эрдогана
Песков анонсировал скорую встречу Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Песков анонсировал скорую встречу Путина и Эрдогана
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана уже готовится, скоро она состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T14:08
2023-08-25T14:08
реджеп тайип эрдоган
владимир путин (политик)
зерновая сделка
политика
новости
россия
украина
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана уже готовится, скоро она состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее дипломатический источник в Турции сообщал ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называется 4 сентября. Турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган намеревается в ходе переговоров с российским коллегой затронуть вопрос возобновления зерновой сделки.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что компромисс по возобновлению черноморской зерновой инициативы, вполне вероятно, будет найден в ближайшие месяцы, после саммита БРИКС и встречи президентов России и Турции.В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге заявил, что Москва пока не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.Президент Турции 8 августа заявил, что зерновая сделка снова заработает сразу после того, как Запад выполнит данные ранее обещания.Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва держит открытой дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы, но для этого необходимо ликвидировать перекосы в ее реализации. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы решила вопросы, которые Россия поставила по зерновому экспорту, Антонов назвал "очередной информационной пустышкой и попыткой сделать хорошую мину при плохой игре". Российские компании, по его словам, продолжают сталкиваются с различными сложностями - как финансовыми, так и логистическими.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по КрымуПутин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделкеЗапорожская область будет отправлять зерно в Африку
https://crimea.ria.ru/20230823/putin-na-forume-briks-obyasnil-deystviya-rossii-na-ukraine-1130891426.html
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реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), зерновая сделка, политика, новости, россия, украина, дмитрий песков, кремль
Песков анонсировал скорую встречу Путина и Эрдогана

Песков: встреча Путина и Эрдогана плотно готовится, скоро она состоится

14:08 25.08.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана уже готовится, скоро она состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Обычно мы все-таки с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления о таких визитах. Мы вам своевременно сообщим, когда точно и где точно она состоится. Она уже готовится, готовится весьма плотно", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Ранее дипломатический источник в Турции сообщал ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называется 4 сентября. Турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган намеревается в ходе переговоров с российским коллегой затронуть вопрос возобновления зерновой сделки.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что компромисс по возобновлению черноморской зерновой инициативы, вполне вероятно, будет найден в ближайшие месяцы, после саммита БРИКС и встречи президентов России и Турции.
В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге заявил, что Москва пока не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки.
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Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.
Президент Турции 8 августа заявил, что зерновая сделка снова заработает сразу после того, как Запад выполнит данные ранее обещания.
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва держит открытой дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы, но для этого необходимо ликвидировать перекосы в ее реализации. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы решила вопросы, которые Россия поставила по зерновому экспорту, Антонов назвал "очередной информационной пустышкой и попыткой сделать хорошую мину при плохой игре". Российские компании, по его словам, продолжают сталкиваются с различными сложностями - как финансовыми, так и логистическими.
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Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин (политик)Зерновая сделкаПолитикаНовостиРоссияУкраинаДмитрий ПесковКремль
 
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