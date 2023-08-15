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Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму
Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму
Киевский режим цинично использовал черноморскую зерновую инициативу в качестве прикрытия созданных в портах складов вооружений и баз по производству... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T11:40
2023-08-15T11:40
2023-08-15T11:40
зерновая сделка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим цинично использовал черноморскую зерновую инициативу в качестве прикрытия созданных в портах складов вооружений и баз по производству беспилотников для нанесения ударов по инфраструктуре в Крыму. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.Министр отметил, что данные факты были известны западным партнерам Украины, однако не учитывались при рассмотрении в ООН вопроса о продлении или прекращении зерновой сделки.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.Как заявили в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.Президент Турции 8 августа заявил, что зерновая сделка снова заработает сразу после того, как Запад выполнит данные ранее обещания.Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва держит открытой дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы, но для этого необходимо ликвидировать перекосы в ее реализации. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы решила вопросы, которые Россия поставила по зерновому экспорту, Антонов назвал "очередной информационной пустышкой и попыткой сделать хорошую мину при плохой игре". Российские компании, по его словам, продолжают сталкиваются с различными сложностями - как финансовыми, так и логистическими.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал ущерб аграриев из-за нарушения условий зерновой сделкиБез России зерновая сделка лишена эффективности – мнениеУкраина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортом
https://crimea.ria.ru/20230802/putin-nazval-erdoganu-uslovie-dlya-vozvrascheniya-rossii-k-zernovoy-sdelke-1130488330.html
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зерновая сделка, сергей шойгу, обстрелы всу, крым, министерство обороны рф, новости, новости сво, политика, украина
Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму
Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по инфраструктуре в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим цинично использовал черноморскую зерновую инициативу в качестве прикрытия созданных в портах складов вооружений и баз по производству беспилотников для нанесения ударов по инфраструктуре в Крыму. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.
"Особый цинизм киевский режим проявил при реализации черноморской зерновой инициативы. Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах были созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Более того, вблизи зернохранилищ было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму", - сказал Шойгу.
Министр отметил, что данные факты были известны западным партнерам Украины, однако не учитывались при рассмотрении в ООН вопроса о продлении или прекращении зерновой сделки.
Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля
. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ
. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.
Как заявили в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения
и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Президент Турции 8 августа заявил, что зерновая сделка снова заработает сразу после того, как Запад выполнит данные ранее обещания.
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва держит открытой дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы, но для этого необходимо ликвидировать перекосы в ее реализации. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы решила вопросы, которые Россия поставила по зерновому экспорту, Антонов назвал "очередной информационной пустышкой и попыткой сделать хорошую мину при плохой игре". Российские компании, по его словам, продолжают сталкиваются с различными сложностями - как финансовыми, так и логистическими.
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