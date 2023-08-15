https://crimea.ria.ru/20230815/shoygu-kiev-ispolzoval-zernovuyu-sdelku-dlya-prikrytiya-udarov-po-krymu-1130741726.html

Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму

Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму

Киевский режим цинично использовал черноморскую зерновую инициативу в качестве прикрытия созданных в портах складов вооружений и баз по производству... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T11:40

2023-08-15T11:40

2023-08-15T11:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим цинично использовал черноморскую зерновую инициативу в качестве прикрытия созданных в портах складов вооружений и баз по производству беспилотников для нанесения ударов по инфраструктуре в Крыму. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.Министр отметил, что данные факты были известны западным партнерам Украины, однако не учитывались при рассмотрении в ООН вопроса о продлении или прекращении зерновой сделки.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вернуться к вопросу, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.Как заявили в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.Президент Турции 8 августа заявил, что зерновая сделка снова заработает сразу после того, как Запад выполнит данные ранее обещания.Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва держит открытой дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы, но для этого необходимо ликвидировать перекосы в ее реализации. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы решила вопросы, которые Россия поставила по зерновому экспорту, Антонов назвал "очередной информационной пустышкой и попыткой сделать хорошую мину при плохой игре". Российские компании, по его словам, продолжают сталкиваются с различными сложностями - как финансовыми, так и логистическими.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал ущерб аграриев из-за нарушения условий зерновой сделкиБез России зерновая сделка лишена эффективности – мнениеУкраина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортом

https://crimea.ria.ru/20230802/putin-nazval-erdoganu-uslovie-dlya-vozvrascheniya-rossii-k-zernovoy-sdelke-1130488330.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зерновая сделка, сергей шойгу, обстрелы всу, крым, министерство обороны рф, новости, новости сво, политика, украина