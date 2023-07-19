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Путин назвал ущерб аграриев из-за нарушения условий зерновой сделки
Путин назвал ущерб аграриев из-за нарушения условий зерновой сделки - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Путин назвал ущерб аграриев из-за нарушения условий зерновой сделки
Невыполнение западными странами условий зерновой сделки нанесло российским аграриям ущерб в размере 1,2 млрд долларов. Об этом в ходе совещания с правительством РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T21:08
2023-07-19T21:08
2023-07-19T21:08
владимир путин (политик)
зерновая сделка
новости
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Невыполнение западными странами условий зерновой сделки нанесло российским аграриям ущерб в размере 1,2 млрд долларов. Об этом в ходе совещания с правительством в режиме видеоконференции сообщил Владимир Путин.Президент подчеркнул, что Россия несколько раз продлевала действие сделки, в то время как европейские государства "под любым предлогом, да и без всяких предлогов отказывались выполнять свои обязательства, включая снятие барьеров для нашего сельхозэкспорта". Для российских сельхозпроизводителей и предприятий по выпуску удобрений это обернулось прямыми потерями и убытками.Кроме того, рост стоимости фрахта судов для перевозки, международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза.В понедельник 17 июля 2023 года МИД России заявил, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент Турции Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнениеРешение по зерновой сделке окончательное – ответ миссии России в ООН"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230719/iduschie-v-porty-ukrainy-suda-budut-schitatsya-perevozchikami-voennykh-gruzov-1130176226.html
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владимир путин (политик), зерновая сделка, новости, общество, экономика
Путин назвал ущерб аграриев из-за нарушения условий зерновой сделки
Путин: ущерб аграриев из-за нарушения Западом условий зерновой сделки – 1,2 млрд долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Невыполнение западными странами условий зерновой сделки нанесло российским аграриям ущерб в размере 1,2 млрд долларов. Об этом в ходе совещания с правительством в режиме видеоконференции сообщил Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Россия несколько раз продлевала действие сделки, в то время как европейские государства "под любым предлогом, да и без всяких предлогов отказывались выполнять свои обязательства, включая снятие барьеров для нашего сельхозэкспорта". Для российских сельхозпроизводителей и предприятий по выпуску удобрений это обернулось прямыми потерями и убытками.
"Из-за дисконта в 30-40% на наше зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов", – сказал Путин.
Кроме того, рост стоимости фрахта судов для перевозки, международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза.
"С аналогичной проблемой столкнулись и производители удобрений. Их потери - порядка 1,6 млрд долларов", – продолжил президент. В частности, стоимость импортных запчастей для оборудования и оборудование в целом выросло на 40%, отметил он.
В понедельник 17 июля 2023 года МИД России заявил, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент Турции Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.
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