https://crimea.ria.ru/20230905/zernovaya-sdelka-nuzhna-li-ona-rossii-i-turtsii--ekspert-1131180058.html
Зерновая сделка: нужна ли она России и Турции – эксперт
Зерновая сделка: нужна ли она России и Турции – эксперт - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Зерновая сделка: нужна ли она России и Турции – эксперт
То, что встреча президентов России и Турции в Сочи не завершилась подписанием новых соглашений, в частности по зерновой сделке в ее прежнем формате, не... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T17:36
2023-09-05T17:36
2023-09-05T17:36
радио "спутник в крыму"
зерновая сделка
реджеп тайип эрдоган
владимир путин (политик)
украина
мнения
владимир шаповалов
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Владимир Шаповалов: Турция и Россия способны взаимодействовать в рамках новой зерновой инициативы
Владимир Шаповалов: Турция и Россия способны взаимодействовать в рамках новой зерновой инициативы
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. То, что встреча президентов России и Турции в Сочи не завершилась подписанием новых соглашений, в частности по зерновой сделке в ее прежнем формате, не означает, что к договоренностям не пришли. Документы о сотрудничестве могут появиться в ближайшее время, только это будут взаимовыгодные соглашения, не в угоду Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.По его словам, "Турция не простой субъект диалога", и отношения с ней у России "достаточно сложные"."Тем не менее это единственная страна НАТО, которая не присоединилась к санкциям и занимает вполне понятную позицию поиска своего, а не США, интереса в тех или иных событиях и вопросах. Поэтому у России и Турции есть возможность для диалога, в том числе в разных сферах экономического сотрудничества", – считает эксперт.О том, что диалог есть, несмотря на проблемы, свидетельствует уже одно то, что состоялся прямой контакт президентов – впервые с начала текущего года, отметил Шаповалов.Об этом, в частности, свидетельствует то, что, как заявил Эрдоган, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным обсуждался "широкий круг экономических вопросов за пределами сделки в рамках перспективных линий взаимодействия", считает эксперт."И, по всей видимости, именно в этом, что осталось за пределами фокуса внимания СМИ, прежде всего западных, и есть серьезные подвижки", – отметил Шаповалов.Эксперт подчеркнул, что важным является и то, что Россия в ходе переговоров подтвердила свою готовность сотрудничать с Турцией в экспорте российского зерна, так как "это очень серьезное направление и для Турции вполне интересное с точки зрения участия".Что касается зерновой сделки, то хоть она и была одной из ключевых тем прошедших переговоров, на самом деле не является необходимой, как это стремится представить Запад, чтобы скрыть свою вину в продовольственном кризисе."Зерновая сделка – это большая спекуляция, элемент информационной войны против России, который достаточно активно использовался и используется в настоящее время Западом для манипуляции общественным мнением. Во-первых, в западных странах, во-вторых, в странах юга, прежде всего африканских, которым посылается сигнал о том, что Россия плохой партнер, страна, из-за которой страдает африканское население. Все это очень дешевые манипулятивные приемы. Потому что на самом деле осведомленные люди в мире знают, что Россия является главным экспортером зерна в мире, не Америка и не Украина. И в этом контексте всякие разговоры о зависимости мира от украинского зерна и деструктивной роли России абсолютно бессмысленны", – заключил эксперт.Ранее политолог Александр Ирхин предположил, что в ходе переговоров лидеры России и Турции смогут договориться не о возобновлении прежней зерновой сделки, а о новой рабочей формуле зерновой инициативы, независимой от Запада. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил возможность реанимации зерновой сделки
https://crimea.ria.ru/20230904/ves-mir-sledit-za-peregovorami-o-zernovoy-sdelke--erdogan-1131150457.html
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зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), украина, мнения, владимир шаповалов, политика, экономика, в мире
Зерновая сделка: нужна ли она России и Турции – эксперт
Шаповалов: Турция и Россия способны взаимодействовать в рамках новой зерновой инициативы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым.
То, что встреча президентов России и Турции в Сочи не завершилась подписанием новых соглашений, в частности по зерновой сделке в ее прежнем формате, не означает, что к договоренностям не пришли. Документы о сотрудничестве могут появиться в ближайшее время, только это будут взаимовыгодные соглашения, не в угоду Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
По его словам, "Турция не простой субъект диалога", и отношения с ней у России "достаточно сложные".
"Тем не менее это единственная страна НАТО, которая не присоединилась к санкциям и занимает вполне понятную позицию поиска своего, а не США, интереса в тех или иных событиях и вопросах. Поэтому у России и Турции есть возможность для диалога, в том числе в разных сферах экономического сотрудничества", – считает эксперт.
О том, что диалог есть, несмотря на проблемы, свидетельствует уже одно то, что состоялся прямой контакт президентов – впервые с начала текущего года, отметил Шаповалов.
"Выход на совместную пресс-конференцию и весьма дружеский характер ее – это еще два очень важных сигнала, которые свидетельствуют о том, что диалог между Россией и Турцией идет. И то, что не подписано никаких соглашений, ничего не значит. Вполне вероятно, в обозримой перспективе мы узнаем о каких-то вариантах сотрудничества, соглашениях в тех или иных вопросах экономического развития", – поделился мнением Шаповалов.
Об этом, в частности, свидетельствует то, что, как заявил Эрдоган, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным обсуждался "широкий круг экономических вопросов за пределами сделки в рамках перспективных линий взаимодействия", считает эксперт.
"И, по всей видимости, именно в этом, что осталось за пределами фокуса внимания СМИ, прежде всего западных, и есть серьезные подвижки", – отметил Шаповалов.
Эксперт подчеркнул, что важным является и то, что Россия в ходе переговоров подтвердила свою готовность сотрудничать с Турцией в экспорте российского зерна, так как "это очень серьезное направление и для Турции вполне интересное с точки зрения участия".
Что касается зерновой сделки, то хоть она и была одной из ключевых тем прошедших переговоров, на самом деле не является необходимой, как это стремится представить Запад, чтобы скрыть свою вину в продовольственном кризисе.
"Зерновая сделка – это большая спекуляция, элемент информационной войны против России, который достаточно активно использовался и используется в настоящее время Западом для манипуляции общественным мнением. Во-первых, в западных странах, во-вторых, в странах юга, прежде всего африканских, которым посылается сигнал о том, что Россия плохой партнер, страна, из-за которой страдает африканское население. Все это очень дешевые манипулятивные приемы. Потому что на самом деле осведомленные люди в мире знают, что Россия является главным экспортером зерна в мире, не Америка и не Украина. И в этом контексте всякие разговоры о зависимости мира от украинского зерна и деструктивной роли России абсолютно бессмысленны", – заключил эксперт.
Ранее политолог Александр Ирхин предположил, что в ходе переговоров лидеры России и Турции смогут договориться не о возобновлении прежней зерновой сделки, а о новой рабочей формуле зерновой инициативы
, независимой от Запада.
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