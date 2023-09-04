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О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперт

О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперт - РИА Новости Крым, 04.09.2023

О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперт

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в России, чтобы наладить двусторонние отношения Анкары и Москвы, которые пострадали после его нерезультативного для... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T11:46

2023-09-04T11:46

2023-09-04T13:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в России, чтобы наладить двусторонние отношения Анкары и Москвы, которые пострадали после его нерезультативного для Турции прозападного демарша. Он приехал с новыми формулами и сценариями, в том числе по зерновой сделке, которая не будет возобновляться – она станет новой, независимой от Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин.Ранее в Кремле сообщили, что встреча российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в Сочи 4 сентября. По словам Александра Ирхина, с точки зрения климата переговоров, влияющего на их итоги, очень важным является то, что не Путин едет в Турцию, как это ранее анонсировалось турецкими СМИ, а Эрдоган в Россию.Новый разворот Эрдогана от Запада в сторону Востока, по его мнению, в очередной раз демонстрирует нормальную работу механизма многовекторности Турции, которая пользуется своим уникальным географическим положением со времен Османской империи ради национальных интересов.Однако у нее есть и повод сделать это именно сейчас, когда Эрдоган понял, что "переоценил свой реверанс в сторону Запада"."Антироссийский демарш Эрдогана с попыткой улучшить отношения с Западом через Украину, освобождение им лидеров "Азова"* и ряд заявлений о необходимости продления зерновой сделки с позиции силы по отношении к России, все это не дало ожидаемых дивидендов. Турция не получила ни новых самолетов, ни каких-то технологических поставок, в которых нуждается ее экономика. Возможно, были некие кредитные линии, которые успокоили колебание лиры, но это ненадолго. То есть Эрдоган не получил того, на что рассчитывал. И сейчас он будет пытаться получить это в России", – считает эксперт.По мнению Ирхина, главная цель визита турецкого президента – нормализовать двусторонние отношения прежде всего в экономической сфере.Один из первостепенных вопросов, конечно же, зерновая сделка, считает Ирхин. Она выгодна обеим странам, поскольку зерно очень скоропортящийся продукт, который надо или быстро продавать, или развивать дорогостоящую культуру длительного хранения, что, однако, не лучшим образом отразится на конечной цене продукта, объясняет эксперт.Но речь не будет идти о возобновлении зерновой сделки, уверен он: она будет новой.Переговоры в этой части могут быть связаны, например, с формулой "Турция – гарантии, Россия – поставщик, Катар – денежные ресурсы", добавил он. Портовая инфраструктура сможет размещаться в Северной Африке, предстоит продумать логистику, отметил эксперт.Помимо этого, президенты обсудят взаимодействие России и Турции "в дуге от Северной Африки с запада и через весь Черноморский регион до Центральной Азии"."Это сфера первостепенных национальных интересов и для России, и для Турции. Если для нас Украина и Центральная Азия это то, что мы не можем отдать, то для Турции это Сирия. У нас сейчас не лучшие отношения и позиции на Южном Кавказе. Проблемы в Армении, где политический режим Николы Пашиняна делает последовательные, системные, настойчивые антироссийские заявления и шаги. Россия не может себе позволить потерять Южный Кавказ. А турки туда вернулись, их там не было 100 лет. То есть здесь тоже будут некие договоренности", – пояснил Ирхин.Он отметил, что у Москвы и Анкары еще много вопросов, требующих совместного решения. Это связано с тем, что мир сегодня переживает болезненный переход к другой модели не только политической, но и экономической, где Россия и Турция будут тяготеть к общему макрорегиону и общему рынку."И здесь экономическое время работает не на Запад, который пытается его остановить", – заключил эксперт.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Турции озвучили новые предложения ООН по зерновой сделкеЭксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцыПутин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке

https://crimea.ria.ru/20230719/erdogan-popal-v-sobstvennuyu-lovushku--politolog-1130170019.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

россия, турция, политика, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, в мире, мнения, александр ирхин, зерновая сделка, экономика