В Турции озвучили новые предложения ООН по зерновой сделке
В ООН обещают подключить Россельхозбанк к SWIFT и разблокировать российские активы
15:21 02.09.2023 (обновлено: 15:24 02.09.2023)
© Depositphotos.com FuntapКонцепт с логотипом SWIFT
© Depositphotos.com Funtap
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. В пакет новых предложений ООН по возобновлению зерновой сделки вошло подключение Россельхозбанка к SWIFT и разблокирование активов нескольких российских компаний. Об этом на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает сегодня турецкое агентство Anadolu.
"Важнейшими элементами пакета являются включение европейской дочерней компании российского банка "Зираат" (Россельхозбанк) в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе", – говорится в материале агентства.
Позицию турецкой стороны прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:
"Раньше это все тоже "подразумевалось", только так и не заработало", – написала она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также скептически отнесся к новому пакету предложений от ООН. Они были озвучены генсеком ООН Антониу Гуттеришем на встрече в рамках саммита БРИКС в ЮАР. По словам Сергея Лаврова, в них нет никаких гарантий для России.
"Я с ним (Гутерришем – ред.) общался несколько дней назад на полях встречи БРИКС в Йоханнесбурге, он мне рассказал о своих новых инициативах, направил мне соответствующее послание. Мы объяснили честно и генеральному секретарю, и нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее", – сказал глава российского МИДа.
То же самое турецкое агентство Anadolu 10 июня 2023 года сообщало, что ООН не смогла убедить ЕС подключить Россельхозбанк к SWIFT.
20 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил журналистам, что 18 июля Россия выйдет из соглашения о Черноморской зерновой инициативе, поскольку никакие обязательства перед РФ со стороны западных стран так и не были выполнены. Одним из условий этого соглашения был реSWIFTинг Россельхозбанка и снятие ограничений с российских производителей удобрений.
Напомним, 4 сентября в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана. Ее анонсировал спикер Кремля Дмитрий Песков. В ходе переговоров лидеры двух государств планируют обсудить возобновление зерновой сделки.
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