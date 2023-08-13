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Корабль ЧФ открыл предупредительный огонь по идущему на Украину сухогрузу
Корабль ЧФ открыл предупредительный огонь по идущему на Украину сухогрузу - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Корабль ЧФ открыл предупредительный огонь по идущему на Украину сухогрузу
Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" принудительно остановил следовавший в украинский порт сухогруз, открыв предупредительный огонь. Об этом... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T12:36
2023-08-13T12:36
2023-08-13T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" принудительно остановил следовавший в украинский порт сухогруз, открыв предупредительный огонь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Инцидент произошел около 6.40 в юго-западной части Черного моря. В ведомстве пояснили, что капитан сухогруза "Сукра Окан", следовавшего под флагом Палау, не отреагировал на требование российских моряков остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. В ходе радиопереговоров все же удалось добиться остановки сухогруза и высадить на него досмотровую группу. После обследования судна "Сукра Окан" продолжило движение в порт Измаил.В Министерстве обороны акцентировали, что корабли Черноморского флота продолжают нести патрульную службу в назначенных местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30 РФ подняла в воздух МиГ-31 из-за самолета Норвегии над Баренцевым моремАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия
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Корабль ЧФ открыл предупредительный огонь по идущему на Украину сухогрузу
МО: корабль ЧФ принудительно остановил для досмотра сухогруз, шедший на Украину
12:36 13.08.2023 (обновлено: 12:52 13.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" принудительно остановил следовавший в украинский порт сухогруз, открыв предупредительный огонь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Инцидент произошел около 6.40 в юго-западной части Черного моря. В ведомстве пояснили, что капитан сухогруза "Сукра Окан", следовавшего под флагом Палау, не отреагировал на требование российских моряков остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов.
"Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля "Василий Быков" был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
В ходе радиопереговоров все же удалось добиться остановки сухогруза и высадить на него досмотровую группу. После обследования судна "Сукра Окан" продолжило движение в порт Измаил.
В Министерстве обороны акцентировали, что корабли Черноморского флота продолжают нести патрульную службу в назначенных местах.
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