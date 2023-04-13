https://crimea.ria.ru/20230413/rf-podnyala-v-vozdukh-mig-31-iz-za-samoleta-norvegii-nad-barentsevym-morem-1128160112.html

РФ подняла в воздух МиГ-31 из-за самолета Норвегии над Баренцевым морем

РФ подняла в воздух МиГ-31 из-за самолета Норвегии над Баренцевым морем - РИА Новости Крым, 13.04.2023

РФ подняла в воздух МиГ-31 из-за самолета Норвегии над Баренцевым морем

Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 после обнаружения над Баренцевым морем патрульного самолета "Посейдон" военно-воздушных сил Норвегии. Об... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T18:21

2023-04-13T18:21

2023-04-13T18:22

норвегия

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баренцево море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 после обнаружения над Баренцевым морем патрульного самолета "Посейдон" военно-воздушных сил Норвегии. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.После разворота иностранного военного самолета от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственных рубежей РФ не допущено.Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - добавили в Национальном центре.Накануне российские военные обнаружили самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии над Балтийским морем. В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа. После разворота иностранного военного самолета от границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку СШАУ берегов Крыма заметили британские самолетыУ границ РФ обнаружили бомбардировщики США: в воздух подняли Су-35

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норвегия, армия и флот, баренцево море, россия, безопасность, вооруженные силы россии, новости, национальный центр управления обороной российской федерации, происшествия