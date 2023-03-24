https://crimea.ria.ru/20230324/u-beregov-kryma-zametili-britanskie-samolety-1127761094.html

У берегов Крыма заметили британские самолеты

У берегов Крыма заметили британские самолеты - РИА Новости Крым, 24.03.2023

У берегов Крыма заметили британские самолеты

Стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании и два истребителя зафиксированы в небе над Черным морем у берегов Крыма. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T22:00

2023-03-24T22:00

2023-03-24T22:00

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании и два истребителя зафиксированы в небе над Черным морем у берегов Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar, отслеживающего движение воздушных судов в режиме реального времени.В поле зрения попали стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon. Они пролетели в акватории Черного моря у берегов Крыма.Отмечается, что Boeing сделал круг недалеко от территории Румынии около 17:30 по московскому времени и в сопровождении двух боевых самолетов четвертого поколения с позывными DREAD011 и DREAD012 взял курс в восточном направлении.Сообщается также, что в небе над румынской территорией примерно с 16.00 кружил многоцелевой самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager с позывным RRR9954, вылетевший с авиабазы королевских ВВС Великобритании Brize Norton.Ранее Минобороны России сообщало, что утром 14 марта беспилотник США MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, дрон двигался в сторону Крыма. В воздух для идентификации нарушителя были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду. В контакт с MQ-9 российские самолеты не вступали, бортовое вооружение не применяли и благополучно вернулись на аэродром базирования, рассказали в оборонном ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море В Белом доме назвали ограничения России над Черным морем незаконными Будут ли США отправлять новые беспилотники к Крыму – прогноз эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, великобритания, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости, нато