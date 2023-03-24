https://crimea.ria.ru/20230324/u-beregov-kryma-zametili-britanskie-samolety-1127761094.html
У берегов Крыма заметили британские самолеты
У берегов Крыма заметили британские самолеты - РИА Новости Крым, 24.03.2023
У берегов Крыма заметили британские самолеты
Стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании и два истребителя зафиксированы в небе над Черным морем у берегов Крыма. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T22:00
2023-03-24T22:00
2023-03-24T22:00
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании и два истребителя зафиксированы в небе над Черным морем у берегов Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar, отслеживающего движение воздушных судов в режиме реального времени.В поле зрения попали стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon. Они пролетели в акватории Черного моря у берегов Крыма.Отмечается, что Boeing сделал круг недалеко от территории Румынии около 17:30 по московскому времени и в сопровождении двух боевых самолетов четвертого поколения с позывными DREAD011 и DREAD012 взял курс в восточном направлении.Сообщается также, что в небе над румынской территорией примерно с 16.00 кружил многоцелевой самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager с позывным RRR9954, вылетевший с авиабазы королевских ВВС Великобритании Brize Norton.Ранее Минобороны России сообщало, что утром 14 марта беспилотник США MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, дрон двигался в сторону Крыма. В воздух для идентификации нарушителя были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду. В контакт с MQ-9 российские самолеты не вступали, бортовое вооружение не применяли и благополучно вернулись на аэродром базирования, рассказали в оборонном ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море В Белом доме назвали ограничения России над Черным морем незаконными Будут ли США отправлять новые беспилотники к Крыму – прогноз эксперта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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черное море, великобритания, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости, нато
У берегов Крыма заметили британские самолеты
В Черном море у берегов Крыма зафиксированы британские самолеты – разведчик и истребители
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании и два истребителя зафиксированы в небе над Черным морем у берегов Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar, отслеживающего движение воздушных судов в режиме реального времени.
В поле зрения попали стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon. Они пролетели в акватории Черного моря у берегов Крыма.
Отмечается, что Boeing сделал круг недалеко от территории Румынии около 17:30 по московскому времени и в сопровождении двух боевых самолетов четвертого поколения с позывными DREAD011 и DREAD012 взял курс в восточном направлении.
Некоторое время все три самолета двигались с выключенными транспондерами (самолетные радиолокационные ответчики – ред.), направляясь в сторону Крыма, и были зафиксированы примерно в 100 километрах по прямой от российского полуострова. После они стали возвращаться.
Сообщается также, что в небе над румынской территорией примерно с 16.00 кружил многоцелевой самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager с позывным RRR9954, вылетевший с авиабазы королевских ВВС Великобритании Brize Norton.
Ранее Минобороны России сообщало
, что утром 14 марта беспилотник США MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, дрон двигался в сторону Крыма. В воздух для идентификации нарушителя были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду. В контакт с MQ-9 российские самолеты не вступали, бортовое вооружение не применяли и благополучно вернулись на аэродром базирования, рассказали в оборонном ведомстве.
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