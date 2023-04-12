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Су-27 проводил немецкий "Орион" от границ России - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Су-27 проводил немецкий "Орион" от границ России
Су-27 проводил немецкий "Орион" от границ России - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Су-27 проводил немецкий "Орион" от границ России
Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух после того, как над Балтикой обнаружили приближающийся к госгранице РФ самолет ВВС Германии. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T20:24
2023-04-12T20:28
министерство обороны рф
безопасность
россия
германия
воздушно-космический силы (вкс)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух после того, как над Балтикой обнаружили приближающийся к госгранице РФ самолет ВВС Германии. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.Сообщается, что воздушная цель была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря.После разворота иностранного военного самолета от границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено.В Центре подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.Ранее над Балтийским морем у границы РФ были обнаружены два стратегических бомбардировщика США.Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Об инциденте сообщило Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Беспилотник резко сманеврировал, в результате чего перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские самолеты в контакт с MQ-9 не вступали и бортовое вооружение не применяли, заявили в МО РФ. Оба самолета благополучно вернулись на аэродром базирования.После инцидента с беспилотником США члены экипажа Су-27 удостоились ордена Мужества.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозыЛетчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном СШАРоссия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит
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министерство обороны рф, безопасность, россия, германия, воздушно-космический силы (вкс), новости
Су-27 проводил немецкий "Орион" от границ России

Над Балтикой обнаружен "Орион" ВМС Германии: в воздух подняли российский истребитель

20:24 12.04.2023 (обновлено: 20:28 12.04.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкИстребитель Су-27
Истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух после того, как над Балтикой обнаружили приближающийся к госгранице РФ самолет ВВС Германии. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Сообщается, что воздушная цель была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа, – говорится в сообщении. – Экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии".

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После разворота иностранного военного самолета от границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено.
В Центре подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.
Ранее над Балтийским морем у границы РФ были обнаружены два стратегических бомбардировщика США.
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Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Об инциденте сообщило Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Беспилотник резко сманеврировал, в результате чего перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские самолеты в контакт с MQ-9 не вступали и бортовое вооружение не применяли, заявили в МО РФ. Оба самолета благополучно вернулись на аэродром базирования.
После инцидента с беспилотником США члены экипажа Су-27 удостоились ордена Мужества.
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