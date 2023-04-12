https://crimea.ria.ru/20230412/su-27-provodil-nemetskiy-orion-ot-granits-rossii-1128146525.html

Су-27 проводил немецкий "Орион" от границ России

Су-27 проводил немецкий "Орион" от границ России - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Су-27 проводил немецкий "Орион" от границ России

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух после того, как над Балтикой обнаружили приближающийся к госгранице РФ самолет ВВС Германии. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T20:24

2023-04-12T20:24

2023-04-12T20:28

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россия

германия

воздушно-космический силы (вкс)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух после того, как над Балтикой обнаружили приближающийся к госгранице РФ самолет ВВС Германии. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.Сообщается, что воздушная цель была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря.После разворота иностранного военного самолета от границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено.В Центре подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.Ранее над Балтийским морем у границы РФ были обнаружены два стратегических бомбардировщика США.Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Об инциденте сообщило Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Беспилотник резко сманеврировал, в результате чего перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские самолеты в контакт с MQ-9 не вступали и бортовое вооружение не применяли, заявили в МО РФ. Оба самолета благополучно вернулись на аэродром базирования.После инцидента с беспилотником США члены экипажа Су-27 удостоились ордена Мужества.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозыЛетчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном СШАРоссия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит

https://crimea.ria.ru/20230317/budut-li-ssha-otpravlyat-novye-bespilotniki-k-krymu--prognoz-eksperta-1127602716.html

https://crimea.ria.ru/20230317/letchiki-su-27-predstavleny-k-gosnagradam-posle-intsidenta-s-dronom-ssha-1127599628.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, безопасность, россия, германия, воздушно-космический силы (вкс), новости