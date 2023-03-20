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У границ РФ обнаружили бомбардировщики США: в воздух подняли Су-35 - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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У границ РФ обнаружили бомбардировщики США: в воздух подняли Су-35
У границ РФ обнаружили бомбардировщики США: в воздух подняли Су-35 - РИА Новости Крым, 20.03.2023
У границ РФ обнаружили бомбардировщики США: в воздух подняли Су-35
Российский истребитель подняли в воздух после обнаружения у границы РФ двух стратегических бомбардировщиков США. Об этом сообщает Национальный центр управления... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T22:56
2023-03-20T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Российский истребитель подняли в воздух после обнаружения у границы РФ двух стратегических бомбардировщиков США. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.Радиолокационные средства дежурных по ПВО сил Западного военного округа обнаружили две воздушные цели, выполняющие полет в направлении границы РФ над акваторией Балтийского моря. После удаления иностранных военных самолетов от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы не допущено. В ведомстве отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозыЛетчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном СШАРоссия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит
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армия и флот, сша, вооруженные силы россии, происшествия, россия, безопасность, граница, новости
У границ РФ обнаружили бомбардировщики США: в воздух подняли Су-35

МО: над Балтийским морем у границы РФ обнаружены два стратегических бомбардировщика США

22:56 20.03.2023 (обновлено: 23:05 20.03.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Российский истребитель подняли в воздух после обнаружения у границы РФ двух стратегических бомбардировщиков США. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Радиолокационные средства дежурных по ПВО сил Западного военного округа обнаружили две воздушные цели, выполняющие полет в направлении границы РФ над акваторией Балтийского моря.
"Цели классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. В целях идентификации и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе", - говорится в сообщении.
После удаления иностранных военных самолетов от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы не допущено.
В ведомстве отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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