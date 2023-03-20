https://crimea.ria.ru/20230320/u-granitsy-rf-obnaruzhili-bombardirovschiki-ssha-v-vozdukh-podnyali-su-35-1127664435.html

У границ РФ обнаружили бомбардировщики США: в воздух подняли Су-35

У границ РФ обнаружили бомбардировщики США: в воздух подняли Су-35 - РИА Новости Крым, 20.03.2023

У границ РФ обнаружили бомбардировщики США: в воздух подняли Су-35

Российский истребитель подняли в воздух после обнаружения у границы РФ двух стратегических бомбардировщиков США. Об этом сообщает Национальный центр управления... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T22:56

2023-03-20T22:56

2023-03-20T23:05

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Российский истребитель подняли в воздух после обнаружения у границы РФ двух стратегических бомбардировщиков США. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.Радиолокационные средства дежурных по ПВО сил Западного военного округа обнаружили две воздушные цели, выполняющие полет в направлении границы РФ над акваторией Балтийского моря. После удаления иностранных военных самолетов от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы не допущено. В ведомстве отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозыЛетчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном СШАРоссия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, сша, вооруженные силы россии, происшествия, россия, безопасность, граница, новости