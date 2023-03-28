https://crimea.ria.ru/20230328/intsident-s-amerikanskim-bespilotnikom-v-chernom-more-oslabil-razvedku-ssha-1127825305.html

Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США

Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец"), упавшим в Черное море к западу от Крыма после встречи с российскими истребителями, лишил США... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T20:15

2023-03-28T20:15

2023-03-28T20:15

беспилотник (дрон)

сша

инцидент с беспилотником сша над черным морем

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец"), упавшим в Черное море к западу от Крыма после встречи с российскими истребителями, лишил США возможности собирать нужные разведданные в этом регионе. Об этом сообщил источник в Пентагоне, его словам привел телеканал CNN, пишет РИА Новости.Второй источник американского СМИ назвал новые маршруты разведки США частью усилий администрации президента Джо Байдена, которая "продолжает тщательно избегать любых инцидентов, способных перерасти в прямой конфликт с российскими вооруженными силами.Чиновник добавил, что отдаленные полеты американских беспилотников продолжатся "какое-то время", хотя "аппетит" вернуться к маршрутам вблизи российской территории "уже появился".Неделей ранее CNN сообщал, что США перенесли полеты своих беспилотников дальше от воздушного пространства, окружающего Крымский полуостров и восточные районы Черного моря. Информация подтверждалась данными портала Flightradar24, отслеживающего движение воздушных судов в режиме реального времени.Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Об инциденте сообщило Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Беспилотник резко сманеврировал, в результате чего перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские самолеты в контакт с MQ-9 не не вступали и бортовое вооружение применяли, заявили в МО РФ. Оба самолета благополучно вернулись на аэродром базирования.После инцидента с беспилотником США члены экипажа Су-27 удостоились ордена Мужества. Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма заметили британские самолеты В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (дрон), сша, инцидент с беспилотником сша над черным морем, политика, безопасность, новости