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Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США
Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец"), упавшим в Черное море к западу от Крыма после встречи с российскими истребителями, лишил США... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T20:15
2023-03-28T20:15
2023-03-28T20:15
беспилотник (дрон)
сша
инцидент с беспилотником сша над черным морем
политика
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец"), упавшим в Черное море к западу от Крыма после встречи с российскими истребителями, лишил США возможности собирать нужные разведданные в этом регионе. Об этом сообщил источник в Пентагоне, его словам привел телеканал CNN, пишет РИА Новости.Второй источник американского СМИ назвал новые маршруты разведки США частью усилий администрации президента Джо Байдена, которая "продолжает тщательно избегать любых инцидентов, способных перерасти в прямой конфликт с российскими вооруженными силами.Чиновник добавил, что отдаленные полеты американских беспилотников продолжатся "какое-то время", хотя "аппетит" вернуться к маршрутам вблизи российской территории "уже появился".Неделей ранее CNN сообщал, что США перенесли полеты своих беспилотников дальше от воздушного пространства, окружающего Крымский полуостров и восточные районы Черного моря. Информация подтверждалась данными портала Flightradar24, отслеживающего движение воздушных судов в режиме реального времени.Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Об инциденте сообщило Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Беспилотник резко сманеврировал, в результате чего перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские самолеты в контакт с MQ-9 не не вступали и бортовое вооружение применяли, заявили в МО РФ. Оба самолета благополучно вернулись на аэродром базирования.После инцидента с беспилотником США члены экипажа Су-27 удостоились ордена Мужества. Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма заметили британские самолеты В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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беспилотник (дрон), сша, инцидент с беспилотником сша над черным морем, политика, безопасность, новости
Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США
Падение "Жнеца" в Черном море лишили США возможностей разведки у ,thtujd Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец"), упавшим в Черное море к западу от Крыма после встречи с российскими истребителями, лишил США возможности собирать нужные разведданные в этом регионе. Об этом сообщил источник в Пентагоне, его словам привел телеканал CNN, пишет РИА Новости.
"Это определенно ограничивает нашу способность собирать разведданные", – заявил собеседник телеканала.
Второй источник американского СМИ назвал новые маршруты разведки США частью усилий администрации президента Джо Байдена, которая "продолжает тщательно избегать любых инцидентов, способных перерасти в прямой конфликт с российскими вооруженными силами.
Чиновник добавил, что отдаленные полеты американских беспилотников продолжатся "какое-то время", хотя "аппетит" вернуться к маршрутам вблизи российской территории "уже появился".
Неделей ранее CNN сообщал, что США перенесли полеты своих беспилотников дальше от воздушного пространства, окружающего Крымский полуостров и восточные районы Черного моря. Информация подтверждалась данными портала Flightradar24, отслеживающего движение воздушных судов в режиме реального времени.
Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Об инциденте сообщило Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Беспилотник резко сманеврировал, в результате чего перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские самолеты в контакт с MQ-9 не не вступали и бортовое вооружение применяли, заявили в МО РФ. Оба самолета благополучно вернулись на аэродром базирования.
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