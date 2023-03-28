Рейтинг@Mail.ru
Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230328/intsident-s-amerikanskim-bespilotnikom-v-chernom-more-oslabil-razvedku-ssha-1127825305.html
Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США
Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец"), упавшим в Черное море к западу от Крыма после встречи с российскими истребителями, лишил США... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T20:15
2023-03-28T20:15
беспилотник (дрон)
сша
инцидент с беспилотником сша над черным морем
политика
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127547206_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_e246c8b0c969a8123ac55ee69ddf73ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец"), упавшим в Черное море к западу от Крыма после встречи с российскими истребителями, лишил США возможности собирать нужные разведданные в этом регионе. Об этом сообщил источник в Пентагоне, его словам привел телеканал CNN, пишет РИА Новости.Второй источник американского СМИ назвал новые маршруты разведки США частью усилий администрации президента Джо Байдена, которая "продолжает тщательно избегать любых инцидентов, способных перерасти в прямой конфликт с российскими вооруженными силами.Чиновник добавил, что отдаленные полеты американских беспилотников продолжатся "какое-то время", хотя "аппетит" вернуться к маршрутам вблизи российской территории "уже появился".Неделей ранее CNN сообщал, что США перенесли полеты своих беспилотников дальше от воздушного пространства, окружающего Крымский полуостров и восточные районы Черного моря. Информация подтверждалась данными портала Flightradar24, отслеживающего движение воздушных судов в режиме реального времени.Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Об инциденте сообщило Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Беспилотник резко сманеврировал, в результате чего перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские самолеты в контакт с MQ-9 не не вступали и бортовое вооружение применяли, заявили в МО РФ. Оба самолета благополучно вернулись на аэродром базирования.После инцидента с беспилотником США члены экипажа Су-27 удостоились ордена Мужества. Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма заметили британские самолеты В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видов
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127547206_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d54f7ed9d2dd1f971cf2882472c902ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (дрон), сша, инцидент с беспилотником сша над черным морем, политика, безопасность, новости
Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США

Падение "Жнеца" в Черном море лишили США возможностей разведки у ,thtujd Крыма

20:15 28.03.2023
 
© LUDOVIC MARIN / AFPБеспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
© LUDOVIC MARIN / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец"), упавшим в Черное море к западу от Крыма после встречи с российскими истребителями, лишил США возможности собирать нужные разведданные в этом регионе. Об этом сообщил источник в Пентагоне, его словам привел телеканал CNN, пишет РИА Новости.
"Это определенно ограничивает нашу способность собирать разведданные", – заявил собеседник телеканала.
Второй источник американского СМИ назвал новые маршруты разведки США частью усилий администрации президента Джо Байдена, которая "продолжает тщательно избегать любых инцидентов, способных перерасти в прямой конфликт с российскими вооруженными силами.
Чиновник добавил, что отдаленные полеты американских беспилотников продолжатся "какое-то время", хотя "аппетит" вернуться к маршрутам вблизи российской территории "уже появился".
Неделей ранее CNN сообщал, что США перенесли полеты своих беспилотников дальше от воздушного пространства, окружающего Крымский полуостров и восточные районы Черного моря. Информация подтверждалась данными портала Flightradar24, отслеживающего движение воздушных судов в режиме реального времени.
Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Об инциденте сообщило Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Беспилотник резко сманеврировал, в результате чего перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские самолеты в контакт с MQ-9 не не вступали и бортовое вооружение применяли, заявили в МО РФ. Оба самолета благополучно вернулись на аэродром базирования.
После инцидента с беспилотником США члены экипажа Су-27 удостоились ордена Мужества.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У берегов Крыма заметили британские самолеты
В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева
Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видов
 
Беспилотник (дрон)СШАИнцидент с беспилотником США над Черным моремПолитикаБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Рушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка
20:37На отдых в Запорожскую область: какие санатории примут туристов
20:15Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США
19:45Снова провал: в США прошли испытания гиперзвуковой ракеты
19:37Миллионы лет полураспада: что такое обедненный уран
19:03МОК выступил за возвращение россиян и белорусов в международный спорт
18:39Названы самые высокооплачиваемые профессии в Крыму
18:25Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – эксперт
18:03Женская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказания
17:54В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом
17:01Управляемый снаряд GLSDB: что такое "умная" бомба и чем она опасна
16:35Контрнаступление ВСУ: чем ответит армия России
16:25В Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет
16:17Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ
16:01В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"
15:45Какие села в Крыму газифицируют в 2023 году
15:35В Крыму за 2022 год лишили свободы 25 подростков: данные статистики
15:10Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB
14:45Спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР крупные тайники с иностранным оружием
14:26В Севастополе гладильщик украл почти 400 тысяч и спустил их на веселье
Лента новостейМолния