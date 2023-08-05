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Над Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30 - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Над Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30
Над Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30 - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Над Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30
Над акваторией Черного моря поднят в воздух российский истребитель Су-30 в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T17:50
2023-08-05T18:04
черное море
новости
беспилотник (бпла, дрон)
инцидент с беспилотником сша над черным морем
происшествия
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря поднят в воздух российский истребитель Су-30 в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США. Об этом сообщает Минобороны России.Отмечается, что иностранный летательный аппарат не нарушил границы РФ. При этом в Минобороны добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.В конце июля по итогам Совета НАТО – Украина сообщалось ,что Альянс усилит разведку в Черноморском регионе на фоне прекращения зерновой сделки. 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации.В Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.При этом Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.По данным российского оборонного ведомства, из-за резкого маневрирования иностранный беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.МИД РФ расценивает произошедшее как провокацию. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с крушением.Читайте также на РИА Новости Крым:Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным моремДроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионеПочему беспилотники США больше не летают возле Крыма – военный эксперт
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РИА Новости Крым
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черное море, новости, беспилотник (бпла, дрон), инцидент с беспилотником сша над черным морем, происшествия, воздушно-космический силы (вкс), министерство обороны рф, новости, безопасность
Над Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30

Истребитель Су-30 поднят после обнаружения разведывательного дрона Reaper над Черным морем

17:50 05.08.2023 (обновлено: 18:04 05.08.2023)
 
© LUDOVIC MARIN / AFPБеспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
© LUDOVIC MARIN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря поднят в воздух российский истребитель Су-30 в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США. Об этом сообщает Минобороны России.

"5 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Экипаж российского истребителя идентифицировал ее как разведывательный БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США", - сказано в сообщении.

Отмечается, что иностранный летательный аппарат не нарушил границы РФ.
"При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы Российской Федерации не допущено", - отметили в оборонном ведомстве.
При этом в Минобороны добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
В конце июля по итогам Совета НАТО – Украина сообщалось ,что Альянс усилит разведку в Черноморском регионе на фоне прекращения зерновой сделки.
14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации.
В Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
При этом Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
По данным российского оборонного ведомства, из-за резкого маневрирования иностранный беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
МИД РФ расценивает произошедшее как провокацию. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с крушением.
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Черное мореНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Инцидент с беспилотником США над Черным моремПроисшествияВоздушно-космический силы (ВКС)Министерство обороны РФНовостиБезопасность
 
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