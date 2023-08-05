https://crimea.ria.ru/20230805/nad-chernym-morem-obnaruzhen-dron-ssha--v-nebo-podnyat-istrebitel-su-30-1130554778.html

Над Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30

Над Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30 - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Над Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30

Над акваторией Черного моря поднят в воздух российский истребитель Су-30 в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T17:50

2023-08-05T17:50

2023-08-05T18:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря поднят в воздух российский истребитель Су-30 в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США. Об этом сообщает Минобороны России.Отмечается, что иностранный летательный аппарат не нарушил границы РФ. При этом в Минобороны добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.В конце июля по итогам Совета НАТО – Украина сообщалось ,что Альянс усилит разведку в Черноморском регионе на фоне прекращения зерновой сделки. 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации.В Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.При этом Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.По данным российского оборонного ведомства, из-за резкого маневрирования иностранный беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.МИД РФ расценивает произошедшее как провокацию. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с крушением.Читайте также на РИА Новости Крым:Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным моремДроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионеПочему беспилотники США больше не летают возле Крыма – военный эксперт

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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