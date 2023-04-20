https://crimea.ria.ru/20230420/pochemu-bespilotniki-ssha-bolshe-ne-letayut-vozle-kryma--voennyy-ekspert-1128277798.html

Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма – военный эксперт

Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма – военный эксперт - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма – военный эксперт

Инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper недалеко от берегов Крыма заставил Пентагон быть более осторожным в своих действиях в Черном море у... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T12:24

2023-04-20T12:24

2023-04-20T12:24

радио "спутник в крыму"

беспилотник (дрон)

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сша

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Военный эксперт Сергей Горбачев: потенциал разведки США не ослаб с прекращением полетов БПЛА возле Крыма Военный эксперт Сергей Горбачев: потенциал разведки США не ослаб с прекращением полетов БПЛА возле Крыма audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper недалеко от берегов Крыма заставил Пентагон быть более осторожным в своих действиях в Черном море у российских границ, но вряд ли прекращение полетов дронов в районе полуострова серьезно ослабило возможности разведки США. Такое мнение высказал военный и политический эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму"."После этого случая с MQ-9 американцы действительно встряхнулись, осмотрелись и сейчас, видимо, вырабатывают какие-то методики использования этих сил таким образом, чтобы не допускать утрату этих дорогостоящих и нужных летательных аппаратов. Надолго это (прекращение полетов – ред.) или нет, посмотрим, но в любом случае успешные, в чем-то даже экзотические действия наших летчиков достигли результата на данный момент", – сказал Горбачев.В Белом доме назвали ограничения России над Черным морем незаконными >>Военный эксперт отметил, что Global Hawk – мощный и эффективный беспилотник, способный решать целый комплекс разведывательных задач и работать на дальние расстояния в глубину российской территории. Однако вряд ли стоит рассчитывать, что с прекращением их полетов над Черным морем возможности разведки США существенно ослабли, полагает аналитик.Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на данные архива Flightradar24, сообщило, что США полностью прекратили полеты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после инцидента с дроном Reaper. В последний раз американский Global Hawk выполнил полет над акваторией Черного моря в районе Крыма 21 марта. С тех пор стратегические беспилотники США, базирующиеся на Сицилии, больше не заходили в воздушное пространство над Черным морем.По данным Flightradar24, с 21 марта по 20 апреля дроны Global Hawk выполнили только три полета с авиабазы на Сицилии, но все они проходили в границах воздушного пространства Румынии на расстоянии от Крыма более чем 400 километров, то есть вне зоны действия радиолокационной станции беспилотника.Инцидент с беспилотником США в Черном море14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.В Минобороны сообщили, что беспилотник MQ-9 нарушил введенные Россией над акваторией Черного моря ограничения, двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Впоследствии министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, перехвативших американский дрон.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-27 проводил немецкий "Орион" от границ РоссииИнцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку СШААксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном море

https://crimea.ria.ru/20230315/shoygu-polety-bespilotnikov-ssha-vozle-kryma-imeyut-provokatsionnyy-kharakter-1127571057.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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