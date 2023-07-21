https://crimea.ria.ru/20230721/zayavlenie-mo-rf-o-sudakh-v-chernom-more-svyazano-s-trebovaniem-ikh-dosmotra-1130224174.html

Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра

Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра

Заявление Минобороны РФ о том, что суда, направляющиеся в украинские порты через Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T18:01

2023-07-21T18:01

2023-07-21T18:03

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

черное море

министерство обороны рф

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128785200_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_8fc5ce6f5f616b1560fd3c707a8ce09e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Заявление Минобороны РФ о том, что суда, направляющиеся в украинские порты через Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, следует понимать, что необходим будет их досмотр. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, его слова приводят РИА Новости.Он отметил, что на фоне осложнения ситуации Россия уже прорабатывает новые маршруты экспорта своей сельхозпродукции.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления минобороны Украины, учитывая причастность киевского режима к террористическим актам, несут угрозу для гражданского судоходства, и Россия анализирует ситуацию.19 июля заявило Минобороны России заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Кроме того, страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. На следующий день, 20 июля, МО Украины объявило целями суда, идущие в российские порты Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времениАгрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ – ПутинПутин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), черное море, министерство обороны рф, зерновая сделка