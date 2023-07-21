Рейтинг@Mail.ru
Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230721/zayavlenie-mo-rf-o-sudakh-v-chernom-more-svyazano-s-trebovaniem-ikh-dosmotra-1130224174.html
Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра
Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра
Заявление Минобороны РФ о том, что суда, направляющиеся в украинские порты через Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T18:01
2023-07-21T18:03
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
черное море
министерство обороны рф
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128785200_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_8fc5ce6f5f616b1560fd3c707a8ce09e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Заявление Минобороны РФ о том, что суда, направляющиеся в украинские порты через Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, следует понимать, что необходим будет их досмотр. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, его слова приводят РИА Новости.Он отметил, что на фоне осложнения ситуации Россия уже прорабатывает новые маршруты экспорта своей сельхозпродукции.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления минобороны Украины, учитывая причастность киевского режима к террористическим актам, несут угрозу для гражданского судоходства, и Россия анализирует ситуацию.19 июля заявило Минобороны России заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Кроме того, страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. На следующий день, 20 июля, МО Украины объявило целями суда, идущие в российские порты Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времениАгрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ – ПутинПутин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128785200_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_35445a33161dfc8c5b2dda1b245bdfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), черное море, министерство обороны рф, зерновая сделка
Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра

МИД России: заявление Минобороны РФ о судах связано с необходимостью их досмотра

18:01 21.07.2023 (обновлено: 18:03 21.07.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКорабли в проливе Босфор
Корабли в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Заявление Минобороны РФ о том, что суда, направляющиеся в украинские порты через Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, следует понимать, что необходим будет их досмотр. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, его слова приводят РИА Новости.
"Имеется в виду, что мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет, это означает... запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", – сказал Вершинин.
Он отметил, что на фоне осложнения ситуации Россия уже прорабатывает новые маршруты экспорта своей сельхозпродукции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления минобороны Украины, учитывая причастность киевского режима к террористическим актам, несут угрозу для гражданского судоходства, и Россия анализирует ситуацию.
19 июля заявило Минобороны России заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Кроме того, страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
На следующий день, 20 июля, МО Украины объявило целями суда, идущие в российские порты Черного моря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени
Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ – Путин
Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО
 
НовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Черное мореМинистерство обороны РФЗерновая сделка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ
19:05Три тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорог
18:51В Симферополе пожар – горят магазины на Балаклавской
18:31Что происходит в Раздольном после атаки БПЛА - глава района
18:01Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра
17:37Крымский мост: сколько часов ждать досмотра в Керчи и Тамани
17:31В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений
17:17Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине
16:57За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении
16:28Терминалы и банкоматы ПСБ доступны по маршруту в Крым через новые регионы
16:16Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года
15:52В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума
15:31Двое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на Кубани
15:19Отражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за сутки
15:06В Евпатории простились с погибшим героем СВО
14:55За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ
14:32Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени
14:27Банк России принял решение повысить ключевую ставку
14:23Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов
14:14Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме
Лента новостейМолния