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Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра
Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра
Заявление Минобороны РФ о том, что суда, направляющиеся в украинские порты через Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T18:01
2023-07-21T18:01
2023-07-21T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Заявление Минобороны РФ о том, что суда, направляющиеся в украинские порты через Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, следует понимать, что необходим будет их досмотр. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, его слова приводят РИА Новости.Он отметил, что на фоне осложнения ситуации Россия уже прорабатывает новые маршруты экспорта своей сельхозпродукции.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления минобороны Украины, учитывая причастность киевского режима к террористическим актам, несут угрозу для гражданского судоходства, и Россия анализирует ситуацию.19 июля заявило Минобороны России заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Кроме того, страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. На следующий день, 20 июля, МО Украины объявило целями суда, идущие в российские порты Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времениАгрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ – ПутинПутин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), черное море, министерство обороны рф, зерновая сделка
Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра
МИД России: заявление Минобороны РФ о судах связано с необходимостью их досмотра
18:01 21.07.2023 (обновлено: 18:03 21.07.2023)