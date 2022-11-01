https://crimea.ria.ru/20221101/putin-i-erdogan-obsudili-situatsiyu-vokrug-zernovoy-sdelki-1125199135.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг "черноморской зерновой... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T18:45

2022-11-01T18:45

2022-11-01T18:45

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

политика

экономика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг "черноморской зерновой инициативы". Об этом сообщила канцелярия президента Турции, ее цитирует РИА Новости.Отмечается, что Эрдоган в разговоре подчеркнул, что Турция продолжит инициировать варианты решения проблем, связанных с зерновой сделкой, выразив уверенность, что в данном вопросе сторонам удастся найти компромисс.Там отметили, что лидеры России и Турции обсудили также региональные вопросы и уделили особое внимание последним событиям СВО на Украине.В ходе беседы турецкий лидер поблагодарил Владимира Путина за высказывания о нем на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", добавили в канцелярии.Ранее 1 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе встречи с послом Турции Мехметом Самсаром в Москве завил, что Украина должна предоставить гарантии того, что гуманитарный коридор в Черном море не будет использоваться в военных целях.29 октября Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как в этот день Киев совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. В ведомстве предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.Днем позже в Минобороны РФ сообщили, что атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в районе Одессы после чего они шли по "зерновому коридору", прежде чем их направили в Севастополь. В МИД РФ заявили, что обсуждать условия возможного возобновления участия России в "зерновой сделке" можно будет лишь после того, как будут выяснены все обстоятельства террора, имевшего место в Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20221101/volodin-nazval-uslovie-vozobnovleniya-zernovoy-sdelki-1125186343.html

https://crimea.ria.ru/20221101/erdogan-provedet-telefonnye-peregovory-s-putinym-i-zelenskim-1125193899.html

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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, экономика, украина