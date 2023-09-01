Рейтинг@Mail.ru
Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230901/kreml-nazval-datu-i-mesto-vstrechi-putina-i-erdogana-1131094859.html
Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана
Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T13:37
2023-09-01T13:37
политика
турция
россия
дмитрий песков
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
новости
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/03/1129167060_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_7a2c99557b9886adfbbf4bb999d07560.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По словам Пескова, встреча состоится в середине дня.Последний раз Путин и Эрдоган встречались в октябре 2022 года в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.Турецкие СМИ ранее сообщали, что Эрдоган в ходе предстоящих переговоров планирует в ходе переговоров с Путиным затронуть вопрос возобновления зерновой сделки.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что компромисс по возобновлению черноморской зерновой инициативы, вполне вероятно, будет найден в ближайшие месяцы, после саммита БРИКС и встречи президентов России и Турции.В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам состоявшейся накануне встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что до турецких партнеров "доведено российское понимание того, что необходимо сделать на Западе для восстановления жизнеспособности" черноморской инициативы.По словам министра, как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета. Однако Запад по-прежнему "не хочет проявлять благоразумие и конструктивный подход" к решению проблем вывоза российского зерна и удобрений, констатировал Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков анонсировал скорую встречу Путина и ЭрдоганаПомощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зернаЭксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцы
турция
россия
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/03/1129167060_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_a614353a44a0abf73377d20d07b90b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, турция, россия, дмитрий песков, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, новости, сочи
Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана

Песков: Путин и Эрдоган встретятся 4 сентября в Сочи

13:37 01.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По словам Пескова, встреча состоится в середине дня.
Последний раз Путин и Эрдоган встречались в октябре 2022 года в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Турецкие СМИ ранее сообщали, что Эрдоган в ходе предстоящих переговоров планирует в ходе переговоров с Путиным затронуть вопрос возобновления зерновой сделки.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что компромисс по возобновлению черноморской зерновой инициативы, вполне вероятно, будет найден в ближайшие месяцы, после саммита БРИКС и встречи президентов России и Турции.
В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам состоявшейся накануне встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что до турецких партнеров "доведено российское понимание того, что необходимо сделать на Западе для восстановления жизнеспособности" черноморской инициативы.
По словам министра, как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета. Однако Запад по-прежнему "не хочет проявлять благоразумие и конструктивный подход" к решению проблем вывоза российского зерна и удобрений, констатировал Лавров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Песков анонсировал скорую встречу Путина и Эрдогана
Помощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зерна
Эксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцы
 
ПолитикаТурцияРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин (политик)Реджеп Тайип ЭрдоганНовостиСочи
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Восемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице
13:41Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
13:37Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана
13:23Как смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины
13:14Что нового ожидает родителей и учеников в этом учебном году
12:20РНКБ получил около 1 тысячи заявок на получение образовательного кредита
12:16ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино
11:40Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц
11:28В Крыму ремонтируют важный автомобильный мост
11:11Смертельное ДТП с грузовиком под Феодосией: водитель легковушки погиб
10:45Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине
10:09Ситуация на Керченской переправе: данные на 1 сентября
10:05"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном
10:02На пожаре в жилом доме Севастополя пострадали два человека
09:43Назван срок поставки первых 10 танков Abrams на Украину
09:17108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья
08:46Звуки взрывов в центре и на востоке Крыма – власти назвали причину
08:37Беспилотники сбиты в подмосковных Люберцах и над Белгородской областью
08:22Бархатный сезон в Крыму: когда начнется и сколько продлится
08:12Украинские БПЛА атаковали город с АЭС - есть повреждения
Лента новостейМолния