https://crimea.ria.ru/20230901/kreml-nazval-datu-i-mesto-vstrechi-putina-i-erdogana-1131094859.html
Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана
Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T13:37
2023-09-01T13:37
2023-09-01T13:37
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По словам Пескова, встреча состоится в середине дня.Последний раз Путин и Эрдоган встречались в октябре 2022 года в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.Турецкие СМИ ранее сообщали, что Эрдоган в ходе предстоящих переговоров планирует в ходе переговоров с Путиным затронуть вопрос возобновления зерновой сделки.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что компромисс по возобновлению черноморской зерновой инициативы, вполне вероятно, будет найден в ближайшие месяцы, после саммита БРИКС и встречи президентов России и Турции.В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам состоявшейся накануне встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что до турецких партнеров "доведено российское понимание того, что необходимо сделать на Западе для восстановления жизнеспособности" черноморской инициативы.По словам министра, как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета. Однако Запад по-прежнему "не хочет проявлять благоразумие и конструктивный подход" к решению проблем вывоза российского зерна и удобрений, констатировал Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков анонсировал скорую встречу Путина и ЭрдоганаПомощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зернаЭксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, турция, россия, дмитрий песков, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, новости, сочи
Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана
Песков: Путин и Эрдоган встретятся 4 сентября в Сочи
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По словам Пескова, встреча состоится в середине дня.
Последний раз Путин и Эрдоган встречались в октябре 2022 года в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Турецкие СМИ ранее сообщали
, что Эрдоган в ходе предстоящих переговоров планирует в ходе переговоров с Путиным затронуть вопрос возобновления зерновой сделки.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что компромисс по возобновлению черноморской зерновой инициативы, вполне вероятно, будет найден в ближайшие месяцы, после саммита БРИКС и встречи президентов России и Турции.
В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам состоявшейся накануне встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил
, что до турецких партнеров "доведено российское понимание того, что необходимо сделать на Западе для восстановления жизнеспособности" черноморской инициативы.
По словам министра, как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета. Однако Запад по-прежнему "не хочет проявлять благоразумие и конструктивный подход" к решению проблем вывоза российского зерна и удобрений, констатировал Лавров.
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