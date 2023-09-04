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Путин оценил возможность реанимации зерновой сделки - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Путин оценил возможность реанимации зерновой сделки
Путин оценил возможность реанимации зерновой сделки - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Путин оценил возможность реанимации зерновой сделки
Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T17:16
2023-09-04T17:16
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
политика
зерновая сделка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.Также Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Президент добавил, что через несколько недель Россия рассчитывает начать поставку бесплатного зерна шести африканским странам."Эти переговоры близки к завершению и в ближайшие пару-тройку недель поставки начнутся", - отметил президент.Ранее в понедельник в ходе встречи с президентом Турции Эрдоганом российский лидер заявил, что Москва "открыта для переговоров по этому вопросу". Эрдоган, в свою очередь, выражал мнение, что его переговоры с Владимиром Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для всего мира.Читайте также на РИА Новости Крым:Весь мир следит за переговорами по зерновой сделке — ЭрдоганПутин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделкеУкраина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортом
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, зерновая сделка, экономика, сочи, новости, россия, турция, в мире
Путин оценил возможность реанимации зерновой сделки

Путин: РФ будет готова вернуться к зерновой сделке, когда выполнят зафиксированные условия

17:16 04.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Хотел бы снова подтвердить нашу принципиальную позицию. Мы готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал президенту Турции, и сделаем это сразу, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции", - сказал Путин.

Также Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Президент добавил, что через несколько недель Россия рассчитывает начать поставку бесплатного зерна шести африканским странам.
"Эти переговоры близки к завершению и в ближайшие пару-тройку недель поставки начнутся", - отметил президент.
Ранее в понедельник в ходе встречи с президентом Турции Эрдоганом российский лидер заявил, что Москва "открыта для переговоров по этому вопросу". Эрдоган, в свою очередь, выражал мнение, что его переговоры с Владимиром Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для всего мира.
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Владимир Путин (политик)Реджеп Тайип ЭрдоганПолитикаЗерновая сделкаЭкономикаСочиНовостиРоссияТурцияВ мире
 
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