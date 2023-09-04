https://crimea.ria.ru/20230904/putin-otsenil-vozmozhnost-reanimatsii-zernovoy-sdelki-1131156042.html

Путин оценил возможность реанимации зерновой сделки

Путин оценил возможность реанимации зерновой сделки - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Путин оценил возможность реанимации зерновой сделки

Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T17:16

2023-09-04T17:16

2023-09-04T17:16

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

политика

зерновая сделка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.Также Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Президент добавил, что через несколько недель Россия рассчитывает начать поставку бесплатного зерна шести африканским странам."Эти переговоры близки к завершению и в ближайшие пару-тройку недель поставки начнутся", - отметил президент.Ранее в понедельник в ходе встречи с президентом Турции Эрдоганом российский лидер заявил, что Москва "открыта для переговоров по этому вопросу". Эрдоган, в свою очередь, выражал мнение, что его переговоры с Владимиром Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для всего мира.Читайте также на РИА Новости Крым:Весь мир следит за переговорами по зерновой сделке — ЭрдоганПутин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделкеУкраина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортом

сочи

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турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, зерновая сделка, экономика, сочи, новости, россия, турция, в мире