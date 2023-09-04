Путин оценил возможность реанимации зерновой сделки
Путин: РФ будет готова вернуться к зерновой сделке, когда выполнят зафиксированные условия
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Хотел бы снова подтвердить нашу принципиальную позицию. Мы готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал президенту Турции, и сделаем это сразу, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции", - сказал Путин.
Также Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Президент добавил, что через несколько недель Россия рассчитывает начать поставку бесплатного зерна шести африканским странам.
"Эти переговоры близки к завершению и в ближайшие пару-тройку недель поставки начнутся", - отметил президент.
Ранее в понедельник в ходе встречи с президентом Турции Эрдоганом российский лидер заявил, что Москва "открыта для переговоров по этому вопросу". Эрдоган, в свою очередь, выражал мнение, что его переговоры с Владимиром Путиным по вопросу зерновой сделки станут значимыми для всего мира.
Читайте также на РИА Новости Крым: